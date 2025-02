Quốc Anh: "Tôi và Tiểu Vy đứng cạnh nhau nhìn rất đẹp!"

Quốc Anh là cái tên được nhắc đến nhiều những ngày qua, khi "nam thần cao mét tám" đang được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình với bạn diễn là Hoa hậu Tiểu Vy. Cặp đôi đã có màn kết hợp ăn ý trong Bộ tứ báo thủ - bộ phim Tết thu về hơn 300 tỷ đồng của đạo diễn Trấn Thành. Nam diễn viên đã có những chia sẻ thú vị với Dân Việt.

Tiểu Vy và Quốc Anh trong phim Bộ tứ báo thủ. Ảnh: NSX

Xin chào Quốc Anh, nổi lên từ bộ phim Trạng Quỳnh nhưng qua phim của đạo diễn Trấn Thành giúp danh tiếng của bạn cải thiện rất nhiều, bạn nói gì về điều này?

- Nhiều khi tôi cũng tự hỏi tại sao đóng nhiều phim như vậy mà chưa gây được dấu ấn nhiều cho khán giả.

Trước Bộ tứ báo thủ, tôi may mắn được khán giả biết tới qua Chúng ta của 8 năm sau, tuy vậy tôi chỉ có dịp thể hiện 1/3 phim và muốn làm nhiều hơn nữa. Dự án Bộ tứ báo thủ là tôi tự tìm tới để casting, là cơ hội của tôi để chứng minh mình đã khác đi rất nhiều nhưng dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ muốn dừng lại ở đây.

Có thông tin cho rằng, đạo diễn Trấn Thành từng có những góp ý khá "thẳng" với bạn, bạn có buồn vì điều đó?

- Anh Thành nói thẳng với tôi rằng: "Em quá non" và "em là người không có nhiều trải nghiệm!". Nói đúng ra tôi từng bị từ chối khi đi casting ngay từ vòng đầu, nhưng nhờ cơ duyên lại được anh mời lại. Thậm chí, anh còn nói rằng: "Em có gánh được 40 tỷ đồng của anh hay không?", lúc đó tôi cũng sợ nhưng đúng là cơ hội như vậy không có nhiều, chỉ tới một lần nên tôi quyết định "chơi tới bến" luôn!

Tiểu Vy và Quốc Anh là cặp đôi đẹp trên màn ảnh và được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyển". Ảnh: NSX

Đến giờ bộ phim cũng ra rạp một thời gian và gặt hái nhiều thành tích ấn tượng, đạt doanh thu phòng vé "khủng". Thế nhưng bạn còn tiếc nuối về điều gì mình có thể thấy làm chưa tốt với Bộ tứ báo thủ?

- Dĩ nhiên là có, có nhiều lý do, có thể do thời gian hay do áp lực mà một vài phân đoạn tôi cảm giác mình làm chưa "đã". Nhưng có những điều chỉ đến một lần, làm chưa tốt đành phải chấp nhận, rút kinh nghiệm và cố gắng cho những cơ hội sau.

Phải nói bộ phim này khiến bạn thử thách mình rất nhiều, trong đó có "cảnh nóng" với hoa hậu Kỳ Duyên, bạn đã giải quyết trở ngại đó ra sao?

- Tôi và Kỳ Duyên trước đó cũng đã biết nhau và có mối quan hệ bạn bè khi cùng tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú, nhưng đúng là chúng tôi chưa làm việc với nhau bao giờ trong cùng một bộ phim.

Tuy vậy anh Trấn Thành cũng rất tâm lý, anh dẫn mọi người đi chơi để tạo sự kết nối. Khi quay cảnh đầu tiên của chúng tôi đã là cảnh hôn nhau khá nóng bỏng, cũng phải mất đến khoảng 5 -6 lần vì tôi khá run lẫn ngại ngùng.

Cặp đôi có nhiều tương tác thân mật ở hậu trường Bộ tứ báo thủ. Ảnh: NSX

Gần đây, có rất nhiều khán giả cho rằng bạn và Tiểu Vy trên màn ảnh rất đẹp đôi, thậm chí là nghi "phim giả tình thật", phản ứng của bạn ra sao?

- Bình thường đối với mọi người, tôi tự nhận mình vui tính, hòa đồng và đôi khi cũng rất "nhây". Tôi nghĩ đó là tính cách thoải mái để mình có thể làm việc chung với các đồng nghiệp, trong đó có diễn viên nữ. Nếu như khán giả có "đẩy thuyền" thì chứng tỏ chúng tôi đã làm việc hiệu quả và tạo được phản ứng hóa học tốt trên phim, tôi vui vì điều đó. Và nhìn chúng tôi đứng cạnh nhau cũng rất đẹp đúng không! (Cười).

Bạn nghĩ sao về diễn xuất của Tiểu Vy?

- Tiểu Vy hay Kỳ Duyên ban đầu nhận về nhiều nghi ngại, nhưng với tôi cả hai bạn diễn đều có nội lực và bắt nhịp rất nhanh. Tôi nghĩ anh Trấn Thành có đủ kinh nghiệm để lựa chọn diễn viên phù hợp cho bộ phim của mình.

Tiểu Vy và Quốc Anh luôn bên nhau trong thời gian đi cine-tour phim Bộ tứ báo thủ. Ảnh: NSX

Từ Hoàng Hà trong Chúng ta của 8 năm sau, đến Tiểu Vy hay Kỳ Duyên, bạn đã bao giờ có một chút cảm xúc say nắng bạn diễn?

- Trong quá trình làm việc, tôi buộc mình phải nuôi cảm xúc để thể hiện vai diễn một cách chuyên nghiệp nhất có thể. Những nhân vật mình thể hiện, hay tình cảm mà nhân vật đó dành cho ai mình cũng phải cảm nhận được. Ngoài ra, dĩ nhiên tôi cũng cảm mến các bạn diễn của mình như những đồng nghiệp với nhau, còn chuyện cảm nắng hay tình cảm thì điều gì tự nhiên đến sẽ đến.

Ngoài đời, bạn nghĩ mình là người thế nào trong tình yêu?

- Tôi nghĩ mình là người chiều chuộng người yêu. Tôi rất thích nấu ăn và chăm sóc cho người yêu của mình. Tuy vậy, nhiều khi không tránh khỏi bản thân cũng hơi vô tâm và làm những người yêu thương buồn. Bây giờ tôi nghĩ bản thân đã trưởng thành rất nhiều và muốn chăm sóc cho những người mình quan tâm.

Hiện Tiểu Vy và Quốc Anh gặp nghi vấn "phim giả tình thật" nhưng cả 2 đều không công nhận. Ảnh: NSX

Vừa qua bạn đã đón Tết thế nào?

- Tết vừa rồi khá đặc biệt, khi tôi dành cái Tết năm nay để đi cine-tour giao lưu với khán giả xem Bộ tứ báo thủ, bố mẹ không có tôi ở nhà thì bảo rằng: "không sao đâu!" và nói rồi cũng quen với việc này.

Bố mẹ có giục bạn về chuyện yêu đương hay hôn nhân không?

- Bố mẹ biết tôi cần gì trong thời điểm này, dĩ nhiên là có chỗ đứng và sự nghiệp ổn định rồi tôi mới nghĩ đến hôn nhân!

Cảm ơn những chia sẻ của Quốc Anh!