Real Madrid mất ngôi đầu La Liga, HLV Xabi Alonso nói gì?

Real Madrid hụt hơi trước Barcelona

Real Madrid bước vào cuộc so tài gặp Girona với mục tiêu phải thắng. Tại vòng 14, Barcelona thi đấu sớm hơn đã thắng Alaves 3-1 để tạm vượt lên dẫn đầu. Do đó, Real Madrid nếu không giành trọn 3 điểm trước Girona sẽ chính thức tụt xuống thứ hai.

Dù được đánh giá cao hơn, nhưng do thể lực không tốt kèm theo việc phải chơi trên sân khách khiến cách vận hành chiến thuật của Real Madrid có phần chuệch choạc. Trong hiệp một, mãi đến phút 42, Real Madrid mới tạo được một tình huống đáng chú ý khi Mbappe đưa được bóng vào lưới Girona. Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận vì bóng trước đó đã chạm tay Mbappe.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Chơi thiếu linh hoạt, Real Madrid bất ngờ bị dẫn trước vào phút 45. Trong một pha lên bóng sắc sảo của Girona, Ounahi đã có tình huống dứt điểm rất chính xác, mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, Real Madrid buộc phải dồn lên tấn công mạnh mẽ hơn và họ có bàn gỡ hòa vào phút 67. Rincon phạm lỗi với Vinicius trong vòng cấm và Mbappe chuyển hóa quả phạt đền thành bàn thắng cho Real Madrid.

Trong những phút còn lại, Real Madrid dù rất nỗ lực nhưng không ghi thêm được bàn thắng nào. Hòa chung cuộc 1-1, Real Madrid có 33 điểm sau 14 vòng đấu và mất ngôi đầu vào tay Barcelona (34 điểm).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Xabi Alonso cho biết: "Chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp hai nhưng lại thiếu sự chính xác ở những pha dứt điểm quyết định. Toàn đội vẫn đang nỗ lực và chặng đường phía trước còn rất dài. Chúng tôi cần xem lại lý do vì sao chưa thể kiểm soát tốt hơn, vì sao không giữ được nhịp thi đấu ổn định.

Thực tế, chúng tôi hoàn toàn có thể lật ngược tình thế. Đội bóng đã cải thiện đáng kể sau giờ nghỉ và tạo ra ba đến bốn cơ hội rất rõ ràng để giành chiến thắng. Điều quan trọng lúc này là tiếp tục kiên trì, bởi mùa giải vẫn còn nhiều thử thách phía trước".

Phân tích về tâm lý thi đấu của các học trò, HLV Xabi Alonso nhấn mạnh: "Không có gì để trách móc về các cầu thủ. Điều quan trọng là chúng tôi tiếp tục giữ sự đoàn kết đang có và duy trì tinh thần tự đánh giá một cách hợp lý. Hiện tại, khi phải trải qua chuỗi trận sân khách dày đặc, đội bóng có cơ hội giành chiến thắng tại Bilbao và lấy lại cảm giác thắng trận khi chơi xa nhà. Cuộc đua trên bảng xếp hạng chắc chắn còn nhiều thay đổi".

Kết quả các trận đấu:

Bảng xếp hạng: