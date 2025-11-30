Thảm bại trước U17 Việt Nam, U17 Malaysia bị CĐV Đông Nam Á châm biếm

Hoàng đế duy nhất xuất thân hòa thượng trong lịch sử Trung Hoa là ai?
Người vừa làm hoàng đế vừa là một tu sĩ duy nhất trong lịch sử Trung Hoa là Cao Đàm Thịnh, ông sống vào cuối thời nhà Tùy và đầu thời nhà Đường.
Ở màn đọ sức tại lượt trận thứ 5 bảng C vòng loại giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam thi đấu lấn lướt và nhẹ nhàng giành chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia. Mạnh Cường (4'), Anh Hào (43'), Văn Dương (50'), Sỹ Bách (76') là những người lập công cho đội bóng của HLV Cristiano Roland.
Toàn thắng cả 5 trận (ghi 30 bàn, không lọt lưới bàn nào), U17 Việt Nam đứng đầu bảng C và chính thức giành vé dự vòng chung kết giải U17 châu Á 2026 diễn ra ở Ả Rập Saudi vào tháng 5/2026.
Chứng kiến thất bại 0-4 của U17 Malaysia, rất nhiều fan hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đã lên tiếng châm biếm đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Javier Jorda Ribera.
Trên fanpage Asean Football, tài khoản Jie Ai bình luận: “Nếu không sử dụng cầu thủ nhập tịch bất hợp pháp thì Malaysia sẽ trở thành một con cá”.
“Malaysia rất mạnh, trong thế giới lừa dối” - Djebrag Djebrag viết.
Người dùng có tên Opak bày tỏ quan điểm: “Như thường lệ, nếu không có cầu thủ nhập tịch bất hợp pháp, Malaysia chỉ dừng bước ở vòng loại”.
“Qua trận đấu này có thể thấy, những chú hổ Malaysia chẳng khác nào những chú mèo ngoan” - Sabiya Erin châm biếm.
Tu Bawan mỉa mai: “Tôi muốn đi Kuala Lumpur (thủ đô Malaysia). Biết đâu có ai đó đập điện thoại của họ khi xem trận đấu”.
“Khi có cầu thủ nhập tịch trái phép thì Malaysia có thể thắng Việt Nam 4-0 còn khi không có thì họ thua 0-4. Tôi tự hào cho U17 Việt Nam khi họ dễ dàng vượt qua vòng loại mà không cần dùng đến cầu thủ nhập tịch” - Hafizqi Kevin bình luận.
ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn? Sergio Ramos muốn dự World Cup cùng Tây Ban Nha; ĐT Futsal nữ Việt Nam tập huấn tại Hàng Châu (Trung Quốc) chuẩn bị cho SEA Games 33; Viktor Gyokeres nguy cơ bỏ lỡ trận thứ 5 liên tiếp; Vợ chồng Đặng Văn Lâm đưa con trai sang Nga thăm nhà nội.