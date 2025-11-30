Chủ đề nóng

Thể thao
Chủ nhật, ngày 30/11/2025 21:48 GMT+7

Thảm bại trước U17 Việt Nam, U17 Malaysia bị CĐV Đông Nam Á châm biếm

Minh Chí Chủ nhật, ngày 30/11/2025 21:48 GMT+7
Sau thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam tại lượt trận thứ 5 bảng C vòng loại giải U17 châu Á 2026, U17 Malaysia đã nhận vô số lời châm biếm từ các fan hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.
U17 Malaysia bị CĐV Đông Nam Á châm biếm

Ở màn đọ sức tại lượt trận thứ 5 bảng C vòng loại giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam thi đấu lấn lướt và nhẹ nhàng giành chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia. Mạnh Cường (4'), Anh Hào (43'), Văn Dương (50'), Sỹ Bách (76') là những người lập công cho đội bóng của HLV Cristiano Roland.

Toàn thắng cả 5 trận (ghi 30 bàn, không lọt lưới bàn nào), U17 Việt Nam đứng đầu bảng C và chính thức giành vé dự vòng chung kết giải U17 châu Á 2026 diễn ra ở Ả Rập Saudi vào tháng 5/2026.

U17 Việt Nam dễ dàng đánh bại U17 Malaysia với tỷ số 4-0. Ảnh: Vietnamnet.

Chứng kiến thất bại 0-4 của U17 Malaysia, rất nhiều fan hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đã lên tiếng châm biếm đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Javier Jorda Ribera.

Trên fanpage Asean Football, tài khoản Jie Ai bình luận: “Nếu không sử dụng cầu thủ nhập tịch bất hợp pháp thì Malaysia sẽ trở thành một con cá”.

“Malaysia rất mạnh, trong thế giới lừa dối” - Djebrag Djebrag viết.

Người dùng có tên Opak bày tỏ quan điểm: “Như thường lệ, nếu không có cầu thủ nhập tịch bất hợp pháp, Malaysia chỉ dừng bước ở vòng loại”.

“Qua trận đấu này có thể thấy, những chú hổ Malaysia chẳng khác nào những chú mèo ngoan” - Sabiya Erin châm biếm.

Tu Bawan mỉa mai: “Tôi muốn đi Kuala Lumpur (thủ đô Malaysia). Biết đâu có ai đó đập điện thoại của họ khi xem trận đấu”.

“Khi có cầu thủ nhập tịch trái phép thì Malaysia có thể thắng Việt Nam 4-0 còn khi không có thì họ thua 0-4. Tôi tự hào cho U17 Việt Nam khi họ dễ dàng vượt qua vòng loại mà không cần dùng đến cầu thủ nhập tịch” - Hafizqi Kevin bình luận.

Hoàng đế duy nhất xuất thân hòa thượng trong lịch sử Trung Hoa là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế duy nhất xuất thân hòa thượng trong lịch sử Trung Hoa là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Người vừa làm hoàng đế vừa là một tu sĩ duy nhất trong lịch sử Trung Hoa là Cao Đàm Thịnh, ông sống vào cuối thời nhà Tùy và đầu thời nhà Đường.

U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam trao món quà bất ngờ đến đồng bào vùng bão lũ
Thể thao

U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam trao món quà bất ngờ đến đồng bào vùng bão lũ

Thể thao

Trước giờ lên đường dự SEA Games 33, U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam trao món quà bất ngờ khi trích 100 triệu đồng từ nhà tài trợ gởi đến đồng bào vùng bão lũ miền Trung.

Mẹ và anh trai rơi nước mắt xúc động khi xem Negav trình diễn “It’s Gon’ Be Alright”
Chuyện của Sao

Mẹ và anh trai rơi nước mắt xúc động khi xem Negav trình diễn “It’s Gon’ Be Alright”

Chuyện của Sao

Sau đêm Chung kết 1, phần trình diễn “It’s Gon’ Be Alright” của Negav được đánh giá cao, giúp nam ca sĩ giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng bình chọn "Anh trai được yêu thích nhất".

Nông thôn Tây Bắc: Thực hiện tốt chính sách dân tộc, Tả Lèng “bứt phá” ngoạn mục
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Thực hiện tốt chính sách dân tộc, Tả Lèng “bứt phá” ngoạn mục

Lai Châu Ngày Mới

Triển khai đồng bộ và sáng tạo các chính sách dân tộc, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Tả Lèng (Lai Châu) đã có sự “bứt phá” ngoạn mục cả về diện mạo và thu nhập của người dân.

Bí ẩn bên trong quán karaoke Monaza giữa phố Trần Duy Hưng, Hà Nội, bị cảnh sát đột kích lúc 1h sáng
Pháp luật

Bí ẩn bên trong quán karaoke Monaza giữa phố Trần Duy Hưng, Hà Nội, bị cảnh sát đột kích lúc 1h sáng

Pháp luật

Kiểm tra bất ngờ, cảnh sát phát hiện trong quán karaoke Monaza giữa phố Trần Duy Hưng có 83 bình khí cười, nhiều người dương tính ma túy và hàng loạt sai phạm dẫn đến việc tạm giữ 18 nghi can.

Quốc vương Brunei bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Thế giới

Quốc vương Brunei bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thế giới

Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah thăm chính thức Việt Nam từ 30/11 đến 2/12/2025 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, mở ra quan hệ hợp tác mới.

Ukraine phục kích, tiêu diệt nhóm chiến binh Chechnya tinh nhuệ chiến đấu cho Nga
Thế giới

Ukraine phục kích, tiêu diệt nhóm chiến binh Chechnya tinh nhuệ chiến đấu cho Nga

Thế giới

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 30/11 thông báo vừa tiêu diệt một nhóm binh sĩ “Akhmat” của Chechnya tại thành phố cảng Berdyansk do Nga kiểm soát.

U17 Việt Nam đè bẹp U17 Malaysia, hiên ngang đoạt vé dự VCK U17 châu Á 2026
Thể thao

U17 Việt Nam đè bẹp U17 Malaysia, hiên ngang đoạt vé dự VCK U17 châu Á 2026

Thể thao

U17 Việt Nam đã có một trận đấu hoàn toàn vượt trội và thắng đậm 4-0 đầy thuyết phục trước U17 Malaysia để xuất sắc vượt qua vòng loại U17 châu Á 2026.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 9, ít dịch chuyển, dự báo vùng biển Gia Lai - Khánh Hoà rủi ro thiên tai
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 9, ít dịch chuyển, dự báo vùng biển Gia Lai - Khánh Hoà rủi ro thiên tai

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 9, hầu như ít dịch chuyển. Dự báo đến ngày 3/12, bão số 15 KOTO sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trước khi đổ bộ đất liền.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Đây là nhiệm kỳ có công tác nhân sự nhiều nhất từ trước tới nay
Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội: Đây là nhiệm kỳ có công tác nhân sự nhiều nhất từ trước tới nay

Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Công tác đại biểu cần đi đầu trong chuyển đổi số của Quốc hội, chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu nhân sự Quốc hội thống nhất, đồng bộ; số hóa hồ sơ nhân sự, hồ sơ bầu cử và hồ sơ đại biểu; tiến tới quản trị nhân sự bằng dữ liệu.

Du khách háo hức trải nghiệm Lễ hội cơm mới trên Bản Mây
Ảnh

Du khách háo hức trải nghiệm Lễ hội cơm mới trên Bản Mây

Ảnh

Lễ hội tái hiện nghi lễ và sinh hoạt truyền thống của 7 dân tộc: H’Mông Sa Pa, H’Mông Điện Biên, Xa Phó, Tày, Giáy, Dao Đỏ, Thái và Hà Nhì. Đây cũng là dịp đồng bào ăn mừng một năm mưa thuận gió hòa và đón chào mùa vụ bội thu.

Ukraine khiến quốc gia Trung Á nổi giận vì tấn công trạm dầu của Nga ở Biển Den
Thế giới

Ukraine khiến quốc gia Trung Á nổi giận vì tấn công trạm dầu của Nga ở Biển Den

Thế giới

Kazakhstan hôm Chủ nhật vừa gửi công hàm phản đối Ukraine vì tiến hành “một cuộc tấn công có chủ đích khác” nhằm vào một trạm dầu của Nga ở Biển Đen, đồng thời yêu cầu Kiev thực hiện “những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai”.

Sophia Phương Anh - Sophia Huỳnh Trần vô địch Pickleball đôi nữ VTV Cúp 2025
Thể thao

Sophia Phương Anh - Sophia Huỳnh Trần vô địch Pickleball đôi nữ VTV Cúp 2025

Thể thao

Ngày 30/11/2025, tại Cụm sân US Pickleball, Hà Nội đã diễn ra Lễ bế mạc Giải Pickleball VTV Cúp 2025. Trong ngày thi đấu cuối cùng, các nhà vô địch nội dung chuyên nghiệp đã xuất sắc khép lại mùa giải bằng những màn trình diễn đỉnh cao: , Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi - Nguyễn Đắc Tiến vô địch đôi nam nữ chuyên nghiệp và bộ đôi Harsh Mehta - Vanshik Kapadia vô địch đôi nam chuyên nghiệp. Danh hiệu Hoa khôi Pickleball VTV Cúp 2025 thuộc về vận động viên trẻ Sophia Phương Anh.

Nghệ An: Nhiệt độ xuống thấp dưới 0, băng giá phủ trắng xã Na Ngoi
Tin tức

Nghệ An: Nhiệt độ xuống thấp dưới 0, băng giá phủ trắng xã Na Ngoi

Tin tức

Nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ, băng giá xuất hiện phủ trắng tại xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An. Người nông dân cũng chủ động các phương án phòng chống rét.

Tin tối (30/11): U22 Việt Nam có 7 cầu thủ sở hữu chiều cao từ 1m80
Thể thao

Tin tối (30/11): U22 Việt Nam có 7 cầu thủ sở hữu chiều cao từ 1m80

Thể thao

U22 Việt Nam có 7 cầu thủ sở hữu chiều cao từ 1m80; luật sư tư vấn FAM kiện 7 cầu thủ; HLV Alonso bác tin đồn mâu thuẫn với Bellingham; Napoli quyết chiêu mộ Mainoo; Messi tạo nên kỷ lục mới.

Ukraine hủy diệt 'thần sấm' Tor-M2, sở chỉ huy Nga tại căn cứ Saky
Thế giới

Ukraine hủy diệt "thần sấm" Tor-M2, sở chỉ huy Nga tại căn cứ Saky

Thế giới

Hải quân Ukraine phối hợp với lực lượng Đặc nhiệm (SOF) đã thực hiện một chiến dịch đặc biệt nhằm vào căn cứ không quân Saky ở bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Đòn tấn công đã phá hủy sở chỉ huy, kho UAV Orion, hệ thống Tor-M2 và Pantsir-S1 của Nga tại đây.

Nữ diễn viên phim 'Bến Thượng Hải' bị fan cuồng tấn công trong khách sạn?
Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên phim "Bến Thượng Hải" bị fan cuồng tấn công trong khách sạn?

Văn hóa - Giải trí

Nhiều nguồn tin cho biết Triệu Nhã Chi - minh tinh nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ bị làm phiền bởi những người hâm mộ cuồng nhiệt.

Phim trường sau ngày đóng máy: Lãng phí tài nguyên hay 'mỏ vàng' du lịch?
Văn hóa - Giải trí

Phim trường sau ngày đóng máy: Lãng phí tài nguyên hay "mỏ vàng" du lịch?

Văn hóa - Giải trí

Các phim trường được đầu tư hàng tỷ đồng phải tháo dỡ đầy tiếc nuối, đây được xem là "mỏ vàng" du lịch nếu được khai thác và đầu tư hợp lý.

Bác sĩ chuyên khoa điểm mặt hai bệnh lý thường gặp bậc nhất ở buồng trứng
Y tế

Bác sĩ chuyên khoa điểm mặt hai bệnh lý thường gặp bậc nhất ở buồng trứng

Y tế

Buồng trứng là cơ quan quan trọng của hệ sinh sản. Phụ nữ có nguy cơ mắc nhiều bệnh lý liên quan ở buồng trứng trong đó hai bệnh lý thường gặp là u nang buồng trứng và lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài để mắt, tháng 11 giữ phong độ, tháng 12 gặt thành công
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài để mắt, tháng 11 giữ phong độ, tháng 12 gặt thành công

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, Thần Tài ưu ái những người sáng suốt, không phải những người bốc đồng. Do đó, 3 con giáp này cần thận trọng hơn.

Hà Nội ra mắt “Âm nhạc cuối tuần”: Tạo điểm hẹn văn hóa giữa lòng Thủ đô
Tin tức

Hà Nội ra mắt “Âm nhạc cuối tuần”: Tạo điểm hẹn văn hóa giữa lòng Thủ đô

Tin tức

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức khởi động Dự án “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác – hồ Gươm, mở ra không gian nghệ thuật cộng đồng mới, đưa âm nhạc chất lượng cao đến gần hơn với đời sống người dân Thủ đô.

Thủ tướng biểu dương Công an Lai Châu triệt phá tổ chức lừa đảo hơn 8.000 người
Tin tức

Thủ tướng biểu dương Công an Lai Châu triệt phá tổ chức lừa đảo hơn 8.000 người

Tin tức

Lực lượng chức năng Lai Châu đã xác định, làm rõ vai trò chủ mưu, cầm đầu của đối tượng Sùng Thị Mải, xác định nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của hơn 8.000 nạn nhân...

Đạo diễn Lee Nghĩa tiết lộ lý do mời 3 chị em Ngân Quỳnh, Thanh Hằng, Thanh Ngọc đóng phim
Phim ảnh

Đạo diễn Lee Nghĩa tiết lộ lý do mời 3 chị em Ngân Quỳnh, Thanh Hằng, Thanh Ngọc đóng phim

Phim ảnh

Lee Nghĩa cho biết anh đã có nhiều lần cộng tác cùng Ngân Quỳnh, đến khi chuyển qua làm đạo diễn, có nhiều câu chuyện, nhân vật hợp với tính cách của Thanh Hằng và Thanh Ngọc nên quyết định mời cả 3 chị em cùng đóng chung.

Ông Zelensky công bố hai quyết định trừng phạt mới đối với Nga
Thế giới

Ông Zelensky công bố hai quyết định trừng phạt mới đối với Nga

Thế giới

Ukraine đã đồng bộ hóa các lệnh trừng phạt chống Nga với Mỹ và cũng áp đặt các hạn chế đối với những cá nhân tham gia vào quá trình phát triển và sản xuất máy bay không người lái của Nga.

Thủ quân U22 Việt Nam: Khoác áo ĐTQG từ năm 19 tuổi, được định giá 300.000 euro
Thể thao

Thủ quân U22 Việt Nam: Khoác áo ĐTQG từ năm 19 tuổi, được định giá 300.000 euro

Thể thao

Tiền vệ Khuất Văn Khang vừa được HLV Kim Sang-sik lựa chọn làm thủ quân U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33.

Không phải biển xanh, cát trắng, nắng vàng, đây mới là điều thu hút nhất khi đến đặc khu lớn nhất Việt Nam
Xã hội

Không phải biển xanh, cát trắng, nắng vàng, đây mới là điều thu hút nhất khi đến đặc khu lớn nhất Việt Nam

Xã hội

Mới đây, bạn Nguyễn Thanh Nhật (An Giang) đã đăng tải loạt chia sẻ cùng những bức ảnh tuyệt đẹp chụp tại đặc khu Phú Quốc, khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa. Thú vị là điều khiến chàng trai gen Z say mê không nằm ở “biển xanh, cát trắng, nắng vàng” vốn quen thuộc, mà lại đến từ những trải nghiệm độc đáo và rất riêng mà cậu bắt gặp trong hành trình khám phá đảo ngọc.

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ
Văn hóa - Giải trí

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

Văn hóa - Giải trí

BTV Thu Uyên nổi tiếng không chỉ bởi tài năng mà còn bởi vẻ đẹp thanh lịch. Ít ai biết, cô học thạc sĩ tại Mỹ, từng là giảng viên đại học.

Chuyển đổi số không phải dành cho người giỏi công nghệ mà dành cho người dám bắt đầu
Nhà nông

Chuyển đổi số không phải dành cho người giỏi công nghệ mà dành cho người dám bắt đầu

Nhà nông

Chia sẻ kinh nghiệm với các thanh niên nông thôn ở Hải Phòng về việc livestream quảng bá nông sản, các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok khẳng định: “Chuyển đổi số không phải để dành cho người giỏi công nghệ mà dành cho người dám bắt đầu”.

Xã Long Hải của TPHCM mới (Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) xây dựng nông thôn mới và tầm nhìn đô thị
Nhà nông

Xã Long Hải của TPHCM mới (Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) xây dựng nông thôn mới và tầm nhìn đô thị

Nhà nông

Xã Long Hải, TPHCM (hình thành từ việc sáp nhập từ thị trấn Long Hải, xã Phước Tỉnh và xã Phước Hưng, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu cũ) đã tạo ra những dấu ấn mạnh mẽ trong hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và hướng tới mục tiêu trở thành đô thị. Phóng viên Báo Dân Việt đã có buổi trao đổi với ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải về xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

