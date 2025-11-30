Thảm bại trước U17 Việt Nam, U17 Malaysia bị CĐV Đông Nam Á châm biếm

U17 Malaysia bị CĐV Đông Nam Á châm biếm

Ở màn đọ sức tại lượt trận thứ 5 bảng C vòng loại giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam thi đấu lấn lướt và nhẹ nhàng giành chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia. Mạnh Cường (4'), Anh Hào (43'), Văn Dương (50'), Sỹ Bách (76') là những người lập công cho đội bóng của HLV Cristiano Roland.

Toàn thắng cả 5 trận (ghi 30 bàn, không lọt lưới bàn nào), U17 Việt Nam đứng đầu bảng C và chính thức giành vé dự vòng chung kết giải U17 châu Á 2026 diễn ra ở Ả Rập Saudi vào tháng 5/2026.



U17 Việt Nam dễ dàng đánh bại U17 Malaysia với tỷ số 4-0. Ảnh: Vietnamnet.

Chứng kiến thất bại 0-4 của U17 Malaysia, rất nhiều fan hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đã lên tiếng châm biếm đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Javier Jorda Ribera.

Trên fanpage Asean Football, tài khoản Jie Ai bình luận: “Nếu không sử dụng cầu thủ nhập tịch bất hợp pháp thì Malaysia sẽ trở thành một con cá”.

“Malaysia rất mạnh, trong thế giới lừa dối” - Djebrag Djebrag viết.

Người dùng có tên Opak bày tỏ quan điểm: “Như thường lệ, nếu không có cầu thủ nhập tịch bất hợp pháp, Malaysia chỉ dừng bước ở vòng loại”.

“Qua trận đấu này có thể thấy, những chú hổ Malaysia chẳng khác nào những chú mèo ngoan” - Sabiya Erin châm biếm.

Tu Bawan mỉa mai: “Tôi muốn đi Kuala Lumpur (thủ đô Malaysia). Biết đâu có ai đó đập điện thoại của họ khi xem trận đấu”.

“Khi có cầu thủ nhập tịch trái phép thì Malaysia có thể thắng Việt Nam 4-0 còn khi không có thì họ thua 0-4. Tôi tự hào cho U17 Việt Nam khi họ dễ dàng vượt qua vòng loại mà không cần dùng đến cầu thủ nhập tịch” - Hafizqi Kevin bình luận.

