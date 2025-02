ROX iPark – Nỗ lực vươn tầm với định vị mới

Thành viên tích cực của cộng đồng chủ đầu tư, nhà phát triển KCN

Trải qua gần 3 thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực quản lý và phát triển bất động sản công nghiệp, ROX iPark đã và đang khẳng định vai trò của mình trong cộng đồng chủ đầu tư và nhà phát triển khu công nghiệp (KCN). Ngay khi vừa chuyển sang thương hiệu mới, cùng thời điểm nhịp sóng thị trường bất động sản công nghiệp đang trên đà ấm dần, ROX iPark liên tục hiện diện tại các sự kiện xúc tiến đầu tư quan trọng.

Cuối năm 2024, ROX iPark tham gia nhiều sự kiện lớn: Diễn đàn KCN trục cao tốc phía Đông do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức, Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam và khu vực Vịnh lớn Hong Kong – Quảng Đông – Ma Cao do Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp tổ chức. Tại các sự kiện này, ROX iPark đã gây ấn tượng với cộng đồng bởi những thông tin hữu ích và những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình phát triển 14 khu công nghiệp. Đặc biệt là các bí quyết trong việc xây dựng lợi thế cạnh tranh, các chính sách ưu đãi của từng địa phương dành cho khu công nghiệp.

Đại diện ROX iPark phát biểu tại Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam và khu vực Vịnh lớn Hong Kong – Quảng Đông – Ma Cao

Trong phần chia sẻ của mình tại Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam và khu vực Vịnh lớn Hong Kong – Quảng Đông – Ma Cao, bà Vũ Thị Thu Hằng (Giám đốc Kinh Doanh ROX iPark) đã nhấn mạnh nguyên tắc kinh doanh cốt lõi mà ROX iPark luôn theo đuổi: “đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi chiến lược phát triển”. Đây không chỉ là kim chỉ nam, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ về việc mang lại chất lượng dịch vụ đẳng cấp và trải nghiệm tốt nhất cho từng khách hàng. Bà Hằng chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng, khách hàng không chỉ là đối tác mà còn là những người đồng hành quan trọng trên hành trình phát triển của ROX iPark. Vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực đổi mới và tối ưu hóa từng chi tiết nhỏ nhất trong dịch vụ để đáp ứng vượt mong đợi của họ.”

Tại Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Toàn quốc 2024, ROX iPark một lần nữa khẳng định vai trò là nhà tiên phong trong các giải pháp xây dựng KCN theo xu hướng xanh, thông minh và bền vững. Tại đây, ROX iPark không chỉ chia sẻ kinh nghiệm mà còn đóng góp các sáng kiến để xây dựng hình ảnh một cộng đồng nhà phát triển KCN uy tín, mang tầm cỡ quốc tế, chung tay cùng cộng đồng xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn và bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư

Một trong các mục tiêu trọng điểm trong năm 2024 của ROX iPark là phát triển đồng bộ hạ tầng cảnh quan KCN đạt chuẩn quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện chất lượng tư vấn và tốc độ xử lý các thủ tục pháp lý cho khách hàng.

Không chỉ vậy, ROX iPark còn đặc biệt quan tâm tới việc đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong hành trình đầu tư tại Việt Nam, điển hình như đồng hành với Deloitte tổ chức các buổi tư vấn về thuế cho cộng đồng nhà đầu tư tại KCN Tân Trường (Hải Dương) hay tổ chức các buổi tư vấn chuyên sâu, cung cấp thông tin quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ và tuân thủ các quy định pháp lật tại Việt Nam. Các chương trình này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về môi trường đầu tư, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển bền vững trong dài hạn.

Trong số hơn 500 nhà đầu tư đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ tới đầu tư tại các KCN của ROX iPark, có nhiều tên tuổi lớn như Daiwa House (KCN Minh Quang), Newbest (KCN Minh Quang),....

Các KCN của ROX iPark là địa chỉ tin cậy của hơn 500 nhà đầu tư đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ

Trong buổi gặp mặt tại trụ sở ROX Group tại Hà Nội, Tổng giám đốc Daiwa House tại Việt Nam chia sẻ: Trong bối cảnh chuỗi cung ứng được xây dựng mạnh mẽ từ những năm 2021, Daiwa House đã có kế hoạch phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam. Với thế mạnh phát triển và quản lý 14 KCN, ROX iPark đã trở thành một trong những đối tác quan trọng của Daiwa House tại Việt Nam. Đặc biệt, KCN Minh Quang (Hưng Yên) là một địa điểm đầu tư hấp dẫn và là nơi lý tưởng để khởi công dự án nhà xưởng xây sẵn, bổ sung thêm vào chuỗi logistics của Daiwa House tại Việt Nam.

Một trong những đối tác cảm nhận rõ nhất tinh thần nhiệt thành của ROX iPark là New Best Wire Viet Nam. Với những quy định nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm đầu ra, những giai đoạn đầu đầu tư tại Việt Nam, đại diện của New Best đã luôn đặt mục tiêu hàng đầu là tìm kiếm các KCN đảm bảo về cơ sở hạ tầng, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện, nước, điện năng,.. cần đạt chuẩn quốc tế. Khi đó, KCN thông minh Minh Quang đã trở thành lựa chọn hàng đầu đối với họ. Trải qua hơn 5 năm hợp tác, với sự hỗ trợ tối đa cho khách hàng, thao tác xử lý nhanh chóng và chuyên nghiệp, ROX iPark luôn gây dấu ấn tốt đối với New Best nói riêng và các nhà đầu tư nói chung.

ROX iPark cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng để mang đến những giá trị thực sự và lâu dài. Hành trình chuyển đổi thương hiệu từ TNI Holdings Vietnam sang ROX iPark là một bước ngoặt, không chỉ khẳng định địa vị doanh nghiệp mà còn mở ra những cơ hội mới cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.