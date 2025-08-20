Cổ phiếu bất động sản “chìm trong đỏ lửa” nhưng vẫn là lực đỡ của VN-Index

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/8, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 3 mã tăng trần, 24 mã tăng giá và bị áp đảo hoàn toàn bởi 57 mã giảm giá và 2 mã giảm sàn.

Dù nhóm trong phiên ghi nhận sắc đỏ ngập tràn bảng điện tự nhưng nhóm ngành này vẫn ghi nhận tăng "bốc đầu" với mức tăng 2,48% lên 83,28 điểm và kéo sự "xanh lá" của toàn thị trường chứ không chỉ riêng nhóm ngành.

Cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/8. Ảnh: Vietstock

Sắc tím trong nhóm ngành này dẫn đầu bởi mã cổ phiếu KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc khi tiếp tục tăng 6,93% so với phiên giao dịch trước, lên mức 40.100 đồng/cổ phiếu.

Lực cầu mạnh đến mức dư mua trần vẫn còn hơn 1,1 triệu đơn vị, trong khi thanh khoản đạt hơn 32,6 triệu đơn vị.

Chứng khoán Shinhan vừa công bố báo cáo cập nhật định giá đối với mã KBC, khuyến nghị mua với giá mục tiêu 38.100 đồng/cổ phiếu. Theo SSV, Kinh Bắc là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp và bất động sản với quỹ đất trải dài trên cả 3 miền, tập trung ở các thành phố lớn như Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. HCM và Tây Ninh. Sau đợt mở rộng hơn 1.300 ha và chào bán cổ phiếu trong quý 2/2025, tổng diện tích được bổ sung từ đầu năm đến nay của KBC đã lên tới hơn 1.500 ha. Các dự án quan trọng bao gồm KCN Quế Võ mở rộng 2, KCN Bình Giang, KCN Sông Hậu 2, KCN Phú Bình và KCN Kim Thành 2.

Ngoài ra, trong quý 2, KBC cũng nhận được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu (Trump International Hưng Yên) với tổng vốn đầu tư 1,53 tỷ USD. Bên cạnh đó, 2 dự án chiến lược là KCN Tràng Duệ 3 và khu đô thị Tràng Cát được phê duyệt chủ trương đầu tư ngay từ đầu năm 2025, mở ra dư địa khai thác lớn cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

Diễn biến cổ phiếu KBC của Kinh Bắc khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/8. Ảnh: FireAnt

Quay trở lại nhóm cổ phiếu bất động sản, mã xanh hiếm hoi trên bảng điện tử lại đến từ bộ 3 cổ phiếu họ nhà Vingroup với mã VIC của Vingroup tăng 5,08% so với phiên trước, lên 124.200 đồng/cổ phiếu; mã VHM của Vinhomes tăng 5,43% lên 99.000 đồng/cổ phiếu và cuối cùng là VRE của Vincom Retail tăng 0,17% lên 30.000 đồng/cổ phiếu.

Thậm chí, 2/3 mã này còn kéo hơn 10,8 điểm tăng vào chỉ số chung, là trụ cột chính của VN-Index trong phiên hôm nay.

Ở chiều ngược lại, sắc đỏ ngập tràn với các mã như PDR -4,67%; CEO -4,07%; NVL -3,33%; HDC -5,54%; KDH -0,82%; NLG -4,65%;...

VN-Index "đánh võng", khối ngoại hạ nhiệt bán ròng

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 10,16 điểm (+0,61%), lên mức 1.664,36 điểm; HNX-Index giảm 2,72 điểm (-0,95%), xuống mức 283,73 điểm. Thị trường hôm nay có một pha "đánh võng" khi có thời điểm rơi gần 40 điểm.

Thanh khoản thị trường tăng so với phiên giao dịch trước đó, với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN-Index đạt hơn 2,28 tỷ cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 64.200 tỷ đồng; HNX-Index đạt hơn 219 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 4.900 tỷ đồng.

Độ rộng toàn thị trường với sắc đỏ có phần áp đảo khi bên bán có 567 mã giảm giá và 7 mã giảm sàn khi bên mua có 239 mã tăng giá và 26 mã tăng trần. Tương tự, sắc đỏ cũng áp đảo trong rổ VN30 với 17 mã giảm, 15 mã tăng và 1 mã tham chiếu.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/8. Ảnh: Vietstock

Ở nhóm nguyên vật liệu, HPG (-2,66%) và NKG (-4,72%) đồng loạt suy yếu, trong khi nhóm thép nhỏ giảm sâu hơn, tiếp tục gây áp lực lớn lên thị trường.

Nhìn chung, sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi thị trường mà đang dịch chuyển, tập trung vào những cổ phiếu có khả năng tăng trưởng hoặc đã điều chỉnh về vùng hấp dẫn

Về mức độ ảnh hưởng, VIC, VHM, VPB và TCB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số chung khi góp hơn 17,7 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VCB, HPG, FPT và GAS là những mã đang ghìm đà tăng của thị trường với hơn 5,3 điểm giảm.

TOP cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index ngày 20/8. Ảnh: Vietstock

Trong khi đó, khối ngoại dù tiếp tục xu hướng bán ròng song áp lực đã hạ nhiệt so với các phiên "xả" mạnh trước đó. Tổng giá trị bán ròng trên cả 3 sàn trong phiên hôm nay chỉ còn khoảng 214 tỷ đồng. Riêng trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 405 tỷ đồng.

Cụ thể, chiều mua, cổ phiếu SHB và VIX được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị trên 200 tỷ đồng mỗi mã, VSC và MBB được mua ròng lần lượt 147 tỷ đồng và 142 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng BSR khoảng 90 tỷ đồng trong phiên hôm nay.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu ngân hàng VPB là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay 539 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng trên trăm tỷ phiên nay còn có FPT (-180 tỷ đồng); CII (-143 tỷ đồng); VND (-132 tỷ đồng); HPG (-108 tỷ đồng),...