Bộ 3 cổ phiếu bất động sản Vingroup đi ngang, kìm hãm đà bứt phá chỉ số chung

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/8, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 14 mã tăng trần, 55 mã tăng giá và áp đảo hoàn toàn 14 mã giảm giá.

Dù nhóm sắc xanh, tím bao trùm bảng điện tử trong phiên hôm nay nhưng nhóm ngành này chỉ ghi nhận tăng 0,52% lên 81,26 điểm do bộ cổ phiếu trụ giữ nguyên tại mức tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/8. Ảnh: Vietstock

Sắc tím trong bảng điện tử đến từ nhiều mã như DIG +6,81% so với phiên trước, lên 15.100 đồng/cổ phiếu; HPX +6,99%; SGR +6,97%; TIG +9,28%; NDN +9,3%; CTX +14,93%; KBC +6,99%;...

Riêng mã KBC của Kinh Bắc ghi nhận đây là phiên thứ 2 liên tiếp "nhuộm tím", mã này tăng lên 37.500 đồng/cổ phiếu. Lực cầu mạnh đến mức dư mua trần vẫn còn hơn 4,5 triệu đơn vị, trong khi thanh khoản đạt tới gần 8,3 triệu đơn vị.

Vốn hóa Kinh Bắc cũng theo đó tạm vượt mốc 35.300 tỷ đồng. Tạm tính với phiên tăng trần hôm nay, Chủ tịch Đặng Thành Tâm, người đang nắm giữ hơn 51 triệu cổ phiếu KBC đã “bỏ túi” thêm khoảng 117 tỷ đồng.

Tính từ vùng đáy hồi tháng 4/2025, KBC đã mang về mức sinh lời hơn 70% cho các nhà đầu tư nắm giữ. Thị giá hiện tại cũng áp sát vùng đỉnh 3 năm, cho thấy sức hút đặc biệt của mã cổ phiếu này bất chấp bối cảnh thị trường chung vẫn còn nhiều thách thức.

Cổ phiếu KBC của Kinh Bắc khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/8. Ảnh: FireAnt

Quay lại nhóm cổ phiếu bất động sản, sắc xanh bao trùm bảng điện tử với nhiều mã lớn như: CEO +1,5%; PDR +0,19%; DXG +2,84%; HDC +5,43%; NLG +0,89%; VPI +1,39%;...

Sắc đỏ chiếm số nhỏ trong phiên hôm nay và le lói đến từ các mã KDH -0,54%; IDC -0,45%; NBB -0,41%; QCG -2,34%;...

Đáng chú ý, cổ phiếu trụ cột nhóm ngành này là bộ 3 mã cổ phiếu họ nhà Vingroup phiên hôm nay đồng loạt ghi nhận đi ngang so với ngày hôm qua khiến nhóm ngành này không ghi nhận sự bứt phá trong chỉ số chung.

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng, "xả" hơn 1.500 tỷ đồng trong phiên 19/8

Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch đầy khởi sắc với đà tăng mạnh xuyên suốt. Đóng cửa phiên 19/8, VN-Index tăng 17,83 điểm lên 1.654,2 điểm. Thanh khoản tăng cao so với phiên trước, giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt 49.700 tỷ đồng.

Độ rộng toàn thị trường với sắc xanh có phần áp đảo khi bên mua có 60 mã tăng trần, 445 mã tăng giá và bên bán có 308 mã giảm giá, 5 mã giảm sàn. Tương tự, sắc xanh cũng áp đảo trong rổ VN30 với 17 mã tăng, 10 mã giảm và 4 mã tham chiếu.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi kết phiên 19/8. Ảnh: Vietstock

Cổ phiếu CII của CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (sàn HoSE) tiếp tục tăng trần lên 26.200 đồng - mức cao nhất kể từ tháng 3/2022.

Từ đầu tháng 8 tới nay, mã này đã tăng 83% trong đó có chuỗi tăng trần từ ngày 7-14/8, điều được công ty lý giải là do cung cầu tự nhiên của thị trường. Rộng hơn, cổ phiếu CII đã tăng gấp đôi giá trị kể từ đầu tháng 7. Điểm nhấn trong chuỗi tăng trần là phiên 12/8 ghi nhận thanh khoản gần 73 triệu cổ phiếu, cao nhất từ trước đến nay.



TOP Cổ phiếu ảnh hưởng đến phiên giao dịch ngày 19/8. Ảnh: Vietstock

Trái với diễn biến tích cực của thị trường chung, khối ngoại bán ròng mạnh tay 1.518 tỷ đồng trong phiên hôm nay, tiếp chuỗi 9 phiên bán ròng liên tục. Riêng trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay hơn 1.490 tỷ đồng.

Chiều mua, cổ phiếu SSI được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 101 tỷ đồng, DIG được mua ròng với giá trị 95 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng 2 cổ phiếu BAF và CII khoảng 70 - 71 tỷ đồng mỗi mã trong phiên hôm nay.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu MWG là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay 330 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng trên trăm tỷ phiên nay còn có KDH (-183 tỷ đồng); HPG (-162 tỷ đồng); FPT (-158 tỷ đồng) và VIC (-137 tỷ đồng),...