Sắp công bố nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các lãnh đạo chủ chốt của Gia Lai nhiệm kỳ mới

Đại hội không nhận hoa chúc mừng đại hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Ngày 1/10, Tỉnh uỷ Gia Lai tổ chức buổi họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 2 - 4/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 1 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn).

Đại biểu chính thức dự Đại hội là 450 đại biểu, trong đó đại biểu đương nhiên là 60 đại biểu, đại biểu chỉ định 390 đại biểu, đại diện cho 147.054 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đặc biệt, Đại hội đã có thông báo không nhận hoa chúc mừng đại hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Bích Ly - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã có thông tin công tác chuẩn bị đại hội.

Trong đó, về công tác chuẩn bị nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025; cụ thể hóa, xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; xây dựng Đề án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ đề Đại hội là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ; huy động mọi nguồn lực xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Phương châm là Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I sẽ tập trung thực hiện 2 nội dung theo Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị đó là tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đặc biệt, Đại hội lần này không bầu cử cấp ủy khóa mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bộ Chính trị sẽ thực hiện chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dấu mốc lịch sử để Gia Lai bước vào kỷ nguyên mới

Theo ông Nguyễn Trung Kiên - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, công tác chuẩn bị cho Đại hội đến thời điểm hiện đảm bảo tất cả các điều kiện. Đại hội sẽ tặng phẩm cho đại biểu trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực và thực hiện đúng theo các quy định của Đảng, Nhà nước. “Tặng phẩm của Đại hội gồm: cặp, bút, sổ và phù hiệu; việc lựa chọn nhà cung cấp được thiện đầy đủ các quy trình để lựa chọn nhà cung cấp”, ông Kiên nói.

Tại cuộc họp báo, rất nhiều nội dung được quan tâm như: công tác xây dựng Đảng, định hướng phát triển tỉnh trong nhiệm kỳ tới, công bố nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ mới tại Đại hội.

Ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khẳng định, Đại hội lần này là dấu mốc đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ mới, thể hiện khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ trong định hướng xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển.

Đối với các vị trí chủ chốt như Bí thư, Phó Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy... nhiệm kỳ 2025-2030, ông Rah Lan Chung cho hay, sẽ được công bố tại phiên chính thức ngày 3/10.

Theo ông Rah Lan Chung, Đại hội lần này có ý nghĩa chính trị đặc biệt.

“Chúng tôi khẳng định đây không chỉ là dấu mốc đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ mới mà thông qua đại hội này còn thể hiện sự khát khao, mong muốn vươn lên của Đảng bộ trong xây dựng định hướng, chủ trương, chính sách để phát triển tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển. Những định hướng này phải là những giải pháp rất là hiệu quả, tích cực, đem lại cuộc sống tốt nhất cho người dân trên địa bàn của tỉnh trong thời gian tới đây”, ông Chung nói.

Đại hội xác định phương châm rất rõ là Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển.

Vẫn theo Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, phương châm gói gọn trong 10 chữ nhưng bao hàm những định hướng, những mong mỏi của toàn thể Đảng bộ hướng tới là xây dựng tập thể Đảng thực sự là tập thể mang tính đoàn kết bao hàm mang tính kỷ cương, kỷ luật.

“Việc này đảm bảo tính đột phá trong việc xác định những trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế, những giải pháp hữu hiệu để làm sao để tỉnh Gia Lai phát triển”, ông Rah Lan Chung nêu.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỉnh Bình Định đã thực hiện đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu Nghị quyết; tỉnh Gia Lai đã thực hiện đạt và vượt 14/23 chỉ tiêu Nghị quyết; trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 6,71%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.555 USD/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 68,9%; thu ngân sách đến cuối năm 2025 ước đạt 27.000 tỷ đồng.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Gia Lai đặt mục tiêu GRDP tăng 10 – 10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 – 6.500 USD; đến năm 2030 thu ngân sách đạt trên 41.000 tỷ đồng, đón 18,5 triệu lượt khách du lịch. Tỉnh cũng xác định 5 trụ cột tăng trưởng: công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng tái tạo; du lịch; nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ logistics; phát triển đô thị.



106 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Đại hội

Trong sáng 1/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức khai trương Trung tâm báo chí Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.



Theo bà Huỳnh Thị Anh Thảo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, số lượng phóng viên đã đăng ký tác nghiệp đại hội đến hiện nay là 106 người.



Trung tâm báo chí được thành lập nhằm hỗ trợ cho các nhà báo, phóng viên tác nghiệp thuận lợi, chuyển tải thông tin về Đại hội một cách rộng rãi, chính xác, kịp thời đến người dân.