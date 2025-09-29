Người đàn ông tử vong khi tắm biển, ngư dân Gia Lai khóc ròng vì triều cường "lạ"

Bất thường trên biển Gia Lai: Cột sóng cao 5m ập vào bờ lúc rạng sáng, 1 người chết đuối

Ngày 29/9, một lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, ông Ng.T.D (SN 1969, trú khu phố 34, phường Quy Nhơn, Gia Lai) đến tắm biển tại khu vực sau Công viên Thiếu nhi (khu phố 10, phường Quy Nhơn Nam) thì bị đuối nước. Nhiều người nhìn thấy, bơi ra cứu vớt và sơ cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nhận thông tin cơn bão số 10 (bão Bualoi) sắp đổ bộ vào miền Trung, ngư dân xã Phù Mỹ Bắc đã chủ động đưa ghe sõng máy, thuyền thúng và ngư lưới cụ lên bờ để neo cột.

Trong khi đó, ông Đặng Đình Triều - Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết, ngư dân địa phương cũng đang chịu thiệt hại nặng nề vì có ghe sõng, thuyền thúng bị cuốn trôi, chìm do triều cường bất thường.

Theo ông Triều, nhận thông tin cơn bão số 10 (bão Bualoi) sắp đổ bộ vào miền Trung, ngư dân xã Phù Mỹ Bắc đã chủ động đưa ghe sõng máy, thuyền thúng và ngư lưới cụ lên bờ để neo cột.

Có 11 thuyền thúng, 2 ghe sõng gắn máy và hơn 80 tấm lưới cước của 14 ngư dân xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai bị cuốn trôi, nhấn chìm.

Thế nhưng, đến khoảng 2 giờ sáng 28/9, ven biển xã này xuất hiện triều cường bất thường, sóng cao 4-5m ập vào bờ biển khoảng 30m, cuốn trôi nhiều phương tiện và ngư cụ của ngư dân neo cột gần bờ.

UBND xã Phù Mỹ Bắc tỉnh Gia Lai cho hay, số thuyền thúng, ghe sõng và ngư cụ bị cuốn trôi là sinh kế chính của ngư dân.

“Đợt triều cường rất bất ngờ, chỉ trong 1 giờ khiến các ngư dân trở tay không kịp. Ngay cả những người đi biển kỳ cựu cũng chưa từng thấy đợt triều cường lớn như vậy”, ông Triều nói.

Sau vụ việc, lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Bắc đã cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác định có 11 thuyền thúng, 2 ghe sõng gắn máy và hơn 80 tấm lưới cước của 14 ngư dân bị cuốn trôi, nhấn chìm. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 160 triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc cho hay, số thuyền thúng, ghe sõng và ngư cụ bị cuốn trôi là sinh kế chính của ngư dân. Chính quyền xã đang phối hợp các bên để nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp cho các ngư dân theo quy định.