Tỉnh mới sáp nhập từ Đồng Nai - Bình Phước sẽ có siêu phường

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025, sau sắp xếp, từ 159 đơn vị hành chính cấp xã hiện nay sẽ sáp nhập thành 55 đơn vị hành chính cấp xã mới, giảm hơn 65% số phường, xã.

Thông tin trên báo Đồng Nai cho thấy, trong phương án dự kiến 55 phường, xã tại Đồng Nai, thành phố Biên Hòa vốn là một trong những thành phố trực thuộc tỉnh có dân số lớn nhất nước, vẫn có dân số cực lớn. Cụ thể, sau sắp xếp từ 25 phường, xã (24 phường và 1 xã) sẽ còn 9 đơn vị hành chính cấp phường, xã gồm: Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Bình, Trảng Dài, Hố Nai, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước.

Với phương án 9 đơn vị này, Biên Hòa được đề xuất giữ lại thành tên một phường mới, (trên cơ sở nhập 4 phường Tân Hạnh, Hóa An, Bửu Hòa, Tân Vạn) cùng với tên Trấn Biên (trên cơ sở sáp nhập 6 phường Bửu Long, Quang Vinh, Trung Dũng, Thống Nhất, Hiệp Hòa, An Bình).

Đáng chú ý, phường Trấn Biên sẽ trở thành “siêu phường” trung tâm với dân số trên 197.000 người, đông nhất tỉnh.

Bên cạnh đó, phường Long Bình (trên cơ sở sáp nhập 3 phường Long Bình, Hố Nai, Tân Biên) cũng có dân số sau sắp xếp cực “khủng” với trên 168.600 người và phường Tam Hiệp (trên cơ sở sáp nhập 4 phường Tân Hiệp, Tân Mai, Tam Hiệp, Bình Đa) với dân số trên 139.400 người.

Một góc TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Ngoài ra, theo đề xuất, Trảng Dài vốn được xem là “siêu phường” ở Biên Hòa trước đây sẽ nhập thêm xã Thiện Tân của huyện Vĩnh Cửu, thành phường mới Trảng Dài với quy mô dân số 104.000 người.

Như vậy, sau sắp xếp, sáp nhập, thành phố Biên Hòa hiện hữu sẽ có 4 “siêu phường” với quy mô dân số trên 100 ngàn người.

Trong khi đó, thành phố Long Khánh sắp xếp còn 5 đơn vị phường, xã, gồm Long Khánh, Bình Lộc, Hàng Gòn, Bảo Vinh, Xuân Lập.

Huyện Long Thành, nơi đang là đầu mối giao thông quan trọng với các tuyến đường huyết mạch của Đồng Nai như quốc lộ 51 và đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đặc biệt là Sân bay quốc tế Long Thành sắp đi vào hoạt động, từ 14 xã, thị trấn còn 5 đơn vị, gồm: Long Thành, Bình An, Long Phước, Phước Thái, An Phước.

Huyện Nhơn Trạch từ 12 xã, thị trấn đề xuất giữ lại tên 3 đơn vị gồm Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An.

Huyện Trảng Bom từ 17 xã, thị trấn còn 5 đơn vị, gồm: Trảng Bom, An Viễn, Bình Minh, Bàu Hàm, Hưng Thịnh.

Huyện Thống Nhất từ 10 xã, thị trấn sau sắp xếp tinh gọn còn 3 đơn vị hành chính gồm: Thống Nhất, Dầu Giây, Gia Kiệm.

Huyện Cẩm Mỹ còn 5 đơn vị hành chính gồm Cẩm Mỹ, Xuân Đông, Xuân Đường, Sông Ray, Xuân Quế.

Huyện Xuân Lộc từ 15 xã, thị trấn đề xuất còn 6 đơn vị hành chính. Huyện đề xuất giữ các tên Xuân Lộc, Xuân Định, Xuân Phú, Xuân Thành, Xuân Bắc và Xuân Hòa.

Huyện Định Quán từ 14 xã, thị trấn còn 5 đơn vị gồm: La Ngà, Định Quán, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Hòa.

Huyện Tân Phú còn 5 đơn vị và đề xuất giữ các tên cũ như: Tà Lài, Nam Cát Tiên, Tân Phú, Phú Lâm, Đak Lua.

Huyện Vĩnh Cửu được đề xuất còn 4 đơn vị gồm: Tân Triều, Phú Lý, Trị An, Tân An. Trong đó, có xã Trị An (trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị xã Mã Đà, xã Trị An và thị trấn Vĩnh An) thành một “siêu xã” về quy mô diện tích “khủng” nhất tỉnh với tổng diện tích trên 660,4km2.

Theo Đề án Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025, dự kiến sáp nhập tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai thành 1 tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đồng Nai. Trung tâm hành chính - chính trị đặt tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hiện nay.



Một cá thể voi ở Vườn Quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Sau sáp nhập tỉnh Đồng Nai có diện tích tự nhiên 12.737,2km² và quy mô dân số 4.427.700 người. Với tổng dân số sau sáp nhập trên, Đồng Nai đứng vị trí thứ 3 cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội.

Sáp nhập với Bình Phước, tỉnh mới Đồng Nai không chỉ có siêu phường mà còn có khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam, đó là Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Vườn Quốc gia Cát Tiên là khu bảo tồn thiên nhiên nằm trên địa bàn 5 huyện: Tân Phú, Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Cát Tiên, Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, cách TP. Hồ Chí Minh 150 km về phía Bắc.

Vườn Quốc gia Cát Tiên có tổng diện tích 71.920 ha, hiện là một trong những khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam, là “ngôi nhà” của 300 loài chim (chiếm gần 50% số loài tại Việt Nam) và hơn 450 loài bướm (chiếm hơn 50% số loài tại Việt Nam).

Bàu Sấu (Vườn Quốc gia Cát Tiên) đang có hơn 600 cá thể cá sấu nước ngọt hoang dã. Vườn Quốc gia Cát Tiên nằm trên địa bàn 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng. Ảnh: VQG Cát Tiên.

Nơi đây còn có trạm cứu hộ gấu nằm trên đảo Tiên (có diện tích là 57 ha) với nhiều loài động vật quý hiếm như vượn đen má vàng, voọc bạc, voọc chà vá chân đen, cu li nhỏ...

Vườn Quốc gia Cát Tiên được đánh giá cao về tiềm năng đa dạng sinh học với hàng ngàn loài động, thực vật bậc cao, quý hiếm. Đây là 1 trong 8 khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam được tổ chức UNESCO công nhận.

Ngoài động vật, Cát Tiên có hệ thực vật rất phong phú với hơn 1.650 loài thân gỗ. Các loài gỗ quý hiếm phải kể đến như cẩm lai, gõ đỏ, căm xe, giáng hương… Đặc biệt, tại Vườn Quốc gia Cát Tiên đang lưu giữ nhiều cây tung cổ thụ có đường kính gốc hàng chục mét với bộ rễ khổng lồ và thân cây cao chót vót có tuổi đời trên 500 năm.

Đặc biệt, từ khu điều hành Vườn Quốc gia Cát Tiên, sau khi di chuyển gần 20 km bằng ô tô, du khách sẽ được trải nghiệm tour đi bộ băng rừng già hơn 5km để đến Bàu Sấu khám phá sự kỳ thú của thiên nhiên nơi rừng già. Tại đây, đang có hơn 600 cá thể cá sấu nước ngọt hoang dã bơi tung tăng kiếm mồi dưới nước. Trong nhiều thời điểm, du khách cũng có thể được chiêm ngưỡng đàn bò tót với hàng chục cá thể gặm cỏ từ xa.