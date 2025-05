Sáp nhập tỉnh An Giang, Kiên Giang có thêm 37 ngọn núi

Theo một bài đăng của tác giả Bành Thanh Hùng, Trưởng phòng Quản lý, Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang trên trang Thông tin điện tử Kiểm lâm tỉnh An Giang, ngày 1/12/2018, cho biết:

Tên gọi “Thất Sơn” đã gợi lên sự tò mò, muốn tìm hiểu thêm như thế nào? Vừa mang tính huyền bí, lại vừa thôi thúc làm cho lòng nôn nao muốn đến với vùng đất thiêng này.

Quả thật lời đồn không sai, khi đến nơi mới tận hưởng nhiều sinh cảnh đặc sắc làm ngây ngất lòng người, nhất là lênh đỉnh Thiên Cấm Sơn, cả vùng đồi núi chập chờ ẩn hiện trong mây mù như đang lạc vào xứ sở thần tiên. Hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác.

Từ xa xưa, trong dân gian nhất là những người theo đạo Phật đã xem núi Cấm ở An Giang là xứ sở địa linh, là vùng đất Phật nên đều có nguyện vọng một lần đến với vùng "Thất Sơn mầu nhiệm" để chiêm bái và thỏa lòng mong ước và khi đặt chân trên núi Cấm thì thấy trong người sản khoái, sức khỏe tràng đầy bởi không khí trong lành, mát mẻ với rừng cây, với chim hót líu lo và tiếng róc rách của suối chảy.

và thế là người này truyền đến người khác về cảnh vật sống động nơi đây, nhất là cảnh tượng đi trong sương mù không nhì thấy nhau, và thời tiết không khác Đà Lạt…

Vùng Bảy Núi-nơi có dãy núi Thất Sơn ở tỉnh An Giang tạo vô số cảnh quan hấp dẫn, tiềm năng to lớn cho phát triển du lịch trước khi sáp nhập tỉnh An Giang với Kiên Giang. Ảnh: ĐPTTH An Giang.

Vì vậy, ngày càng có nhiều người đến với vùng Thất Sơn này. Vậy Thất Sơn có bao nhiêu ngọn đồi núi? 7 ngọn núi đẹp và nổi tiếng như thế nào? Xin chia se cùng các bạn về tên gọi 7 ngọn núi chính như sau;

Trong 7 ngọn núi linh thiêng thì núi Cấm là biểu tượng của "Thất Sơn huyền bí", là trung tâm văn hóa tâm linh không những của An Giang mà còn của cả Đồng bằng sông Cửu Long.

Sau ngày giải phóng và đến năm 1990, núi Cấm do con người khai phá, sử dụng tài nguyên rừng không hợp lý đã dẫn đến nhiều tại họa như sạt lỡ đất đá, cháy núi tự do, đất khô cằn, khí hậu oi bức, thiếu nước sinh hoạt và đặc biệt là thú rừng và nguồn tài nguyên cây cỏ làm thuốc bị tận diệt …

Nhưng, cũng mai là con người đã nhận thức được rằng sự hủy hoại tài nguyên rừng chính là tự mình hủy hoại cuộc sống của chính mình.

Sự thức tĩnh kịp thời. Sự chỉ đạo sáng suốt của lãnh đạo cấp tỉnh, đặc biệt là chú Bãy Nhị, chú Sáu Hội cùng Sở, nghành đã tập trung sức khôi phục lại rừng trên các đồi núi trong tỉnh An Giang.

Hoạt động khai thác đá trong những năm qua đã tạo nên các hồ nước vùng Bảy Núi-An Giang, nhiều người ví là "Tuyệt tình cốc" ở miền Tây.

Ngày nay, nhờ có rừng đã tạo những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, không khí trong lành, suối Thanh Long, hồ Thanh Long, hồ Thủy Liêm tràng đầy nước, nghe được tiếng chim hót, tiếng suối reo, có thêm mây vờn núi và nhiều hang động, nhiều vồ, nhiều am cốc, điện thờ, chùa miễu, núi Cấm còn có nhiều công trình kiến trúc độc đáo như chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, tượng Phật Di Lặc, tượng Quán Thế Âm...góp phần làm tăng thêm vẽ đẹp của xứ sở thần tiên, luôn cuốn hút mọi người đến với vùng đất địa linh nhân kiệt này.

Tuy nhiên, nếu chỉ biết 7 ngọn núi chính như trên thì rất tiếc. Vì ngoài 7 ngọn núi hùng vĩ đó còn có rất nhiều những đồi núi khác liên kết nhau tạo thành bức tranh thủy mạc sinh động, có thể nói là hợp thành tuyệt tác của thiên nhiên ban tặng cho An Giang. Theo quyển Đia chí An Giang do UBND tỉnh xuất bản năm 2013, trang 212 đã thống kê 37 ngọn đồi núi như sau;

Thứ tự Tên và cụm núi Tên núi Vị trí núi (gắn với xã, thị trấn) 1 1 Núi Sập Núi Sập Thoại Sơn Núi Sập, huyện Thoại Sơn 2 Núi Nhỏ Núi Sập, huyện Thoại Sơn 3 Núi Bà Núi Sập, huyện Thoại Sơn 4 Núi Cậu Núi Sập, huyện Thoại Sơn 2 5 Ba Thê Ba Thê Vọng Thê, huyện Thoại Sơn 6 Núi Nhỏ Vọng Thê, huyện Thoại Sơn 7 Núi Tượng Vọng Đông, huyện Thoại Sơn 8 Núi Trọi Vọng Đông, huyện Thoại Sơn 9 Núi Chóc Vọng Đông, huyện Thoại Sơn 10 Núi Nổi Tân Thạnh, TP Tân Châu. L. 11 Núi Sam Học Lãnh Sơn Vĩnh Tế, TP Châu Đốc 5 12 Phú Cường Phú Cường Bạch Hổ Sơn An Nông, huyện Tịnh Biên 13 Núi Dài Ngũ Hồ Sơn An Phú, huyện Tịnh Biên 14 Núi Két Anh Vũ Sơn Thới Sơn, huyện Tịnh Biên 15 Núi Rô An Cư, huyện Tịnh Biên 16 Núi Trà Sư Kỳ Lân Sơn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên 17 Bà Vải Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên 18 Đất Lớn Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên 19 Núi Bà Đắt Văn Giáo, huyện Tịnh Biên 20 Núi Cậu Xuân Tô, huyện Tịnh Biên 21 Đất Nhỏ Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên 22 Mo Tâu Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên 23 Núi Chùa Nhơn Hưng, huyệnTịnh Biên 24 Tà Nung Xuân Tô, huyện Tịnh Biên 6 25 Núi Cấm Núi Cấm Thiên Cấm Sơn An Hảo, huyện Tịnh Biên 26 Bà Đội Tân Lợi, huyện Tinh Biên 27 Nam Qui Châu Lăng, huyện Tri Tôn 28 Bà Khẹt Chi Lăng, huyện Tinh Biên 29 Núi Tà Lọt Châu Lăng, huyện Tri Tôn 30 Ba Xoài An Cư, huyện Tinh Biên 31 Cà Lanh An Hảo, huyên Tinh Biên 7 32 Núi Dài Núi Dài Ngoạ Long Sơn Lê Trì, huyện Tri Tôn 33 Núi Tượng Liên Hoa Sơn Ba Chúc, huyên Tri Tôn 34 Núi Sà Lon Lương Phi, huyện Tri Tôn 35 Núi Nước Thuỷ Đài Sơn Ba Chúc, huyên Tri Tôn 8 36 Cô Tô Núi Cô Tô Phụng Hoàng Sơn Núi Tô, huyện Tri Tôn 37 Núi Tà pạ An Tức, huyện Tri Tôn

Ngoài ra, tại xã Thới Sơn của huyện Tịnh Biên có Núi Nổi, núi này không nằm trong danh sách 37 đồi núi của quyển Địa chí. Giới thiệu thêm điểm đến tham quan cho biết.

Với danh sách này, hy vọng sẽ góp phần đáp ứng được sự mong muốn khám phá và chinh phục 37 ngọn núi trong dãy Thất Sơn Huyền Bí của tỉnh An Giang của các bạn trẻ. Đồng thời, góp phần nhỏ phục vụ công tác quản lý biết rõ địa danh, bảo vệ và phát triển rừng ngày một tốt hơn.

Kiên Giang sau hợp nhất với An Giang là tỉnh có núi đá vôi "khủng"

Các núi đá vôi ở đồng bằng Hà Tiên - Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) chứa đựng tài nguyên sinh học phong phú và có ý nghĩa rất lớn về văn hóa, quốc phòng, lịch sử và kinh tế.

Theo nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, những hang động trong các núi đá vôi của tỉnh Kiên Giang đã được tổ tiên chúng ta sử dụng cách đây hàng ngàn năm. Nhiều di chỉ thuộc nền văn hóa Phù Nam được tìm thấy tại các núi đá vôi ở Chùa Hang và Hang Tiền.

Các vùng đá vôi có địa hình độc đáo với các cảnh quan được hình thành chủ yếu do nước hòa tan đá mẹ có thành phần cacbonat (thường là đá vôi, dolomit hay hoa cương).

Quá trình địa chất trải qua hàng ngàn năm dẫn đến các bề mặt địa hình, các hệ thống sông ngầm và hang động độc đáo.

Khám phá hang Quân y núi Mo So, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang-một trong cảnh quan trên hệ thống núi đá vôi đồ sộ của tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Hiện tại, việc khai thác đá vôi tạo ra các cơ hội kinh tế quan trọng cho vùng nhưng cũng đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Các núi đá vôi là môi trường sống của nhiều khu hệ sinh vật độc đáo, trong đó có nhiều loài vẫn chưa được biết đến, nhất là những loài sống trong các hang động. Nếu không hành động kịp thời, những bí ẩn thiên nhiên tuyệt vời này có thể sẽ biến mất trước khi chúng được khám phá.

Các núi đá vôi thuộc tỉnh Kiên Giang là phần đuôi của dãy núi Con Voi từ Kampot (Cam-pu-chia), phân bố rải rác dọc bờ biển, các đảo và trong đất liền, nằm cách xa các hệ thống núi đá vôi khác từ 300 đến một nghìn km.

Ðây là vùng núi đá vôi duy nhất ở phía nam với khoảng 21 hòn nằm rải rác trong vùng đồng bằng ngập nước Kiên Lương - Hà Tiên với hệ sinh thái tiêu biểu là đồng cỏ năng và tràm. Ðá vôi Kiên Lương - Hà Tiên hình thành từ các trầm tích biển thuộc hệ tầng Hà Tiên tuổi Permi sớm và Trias muộn, cách đây từ 248 đến 280 triệu năm và từ 200 đến 251 triệu năm trước - theo wikipedia.

Do cấu tạo chủ yếu bằng calcite nên các khối đá vôi dễ xói mòn, qua hàng triệu năm phong hóa đã kiến tạo núi đá vôi Kiên Lương - Hà Tiên thành những kiệt tác thiên nhiên kỳ thú với vô số hình thù đa dạng và nhiều hang động huyền ảo.

Theo nhiều nhà sử học, các hang động trong các núi đá vôi của Kiên Giang đã được con người sử dụng cách đây hàng nghìn năm.

Nhiều di chỉ thuộc nền văn hóa Phù Nam được tìm thấy tại khu vực Hang Tiền, Chùa Hang... và gắn liền với dấu vết của vua Gia Long và lịch sử mở mang bờ cõi, bảo vệ lãnh thổ Việt Nam.

Hệ thống núi đá vôi tạo ra vô số cảnh quan đẹp ở tỉnh Kiên Giang, từ TP Hà Tiên, huyện Kiên Lương, cho tới đảo Phú Quốc...

Ngoài hệ thống núi đá vôi, thì tại khu vực này còn hình thành hệ động thực vật vô cùng phong phú và quý hiếm.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, về hệ thực vật tại khu vực này đã ghi nhận có khoảng 322 loài thuộc 227 chi và 89 họ, gồm: sáu loài rêu, 26 loài khuyết thực vật, một loài khỏa tử, 56 loài đơn tử diệp và 233 loài song tử dịp...

Hệ động vật ở đây bao gồm cả khu vực núi đá vôi và đất ngập nước lân cận với khoảng 100 loài chim, 32 loài bò sát và 13 loài lưỡng cư...

Sáp nhập tỉnh An Giang với tỉnh Kiên Giang, tỉnh mới mang tên Kiên Giang sẽ là một trong các tỉnh có tiềm năng to lớn phát triển kinh tế-xã hội từ hệ thống núi, trong đó có hệ thống núi đá vôi, hệ thống núi vùng Thất Sơn.

Nguồn tài nguyên khoáng sản, tài nguyên cảnh quan, tài nguyên sinh học sẽ góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp vật liệu, du lịch-công nghiệp không khói; đảm bảo đa dạng sinh học...