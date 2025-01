Sát Tết Nguyên đán 2025: Giá cây cảnh, đồ cúng tăng "phi mã"

Khảo sát của PV Dân Việt tại một số chợ truyền thống, chợ tạm,... ngày 24/1 (25 tháng Chạp) khu vực quận Hoàn Kiếm, Ba Đình (Hà Nội), thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán 2025 phong phú, dồi dào. Lượng người mua sắm đã bắt đầu nhiều hơn so với những ngày vừa qua.

Tại khu vực chợ tạm (phố Tôn Thất Thiệp, phường Điện Biên, quận Ba Đình), người dân mua sắm nhiều một số loại hàng hóa như chuối xanh, phật thủ, bưởi,... để thắp hương. Theo các tiểu thương, giá cả những mặt hàng để trưng bày mâm ngũ quả đã tăng cao từ những ngày gần đây.

Đa dạng các mặt hàng hoa quả phục vụ cúng tất niên đang bắt đầu tăng giá những ngày gần Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: Thái Nguyễn

Chị Thu Hà, tiểu thương bán hoa quả cho biết, năm nay giá chuối xanh nhập buôn tăng cao không ngờ. Do đó, giá bán chủ yếu từ 200.000 - 350.000 đồng/nải, thậm chí những nải to và nhiều quả hơn có giá cao hơn.

"Giá chuối xanh nhập về năm nay tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái. Đây là do miền Bắc mới trải qua cơn bão Yagi, nhiều vùng trồng chuối tan hoang, lượng chuối khan hiếm hơn mọi năm", chị Hà chia sẻ.

Chuối xanh có giá tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán năm nay từ 200.000 - 350.000 đồng/nải, có thời điểm lên tới 500.000 đồng/nải. Ảnh: Thái Nguyễn

Một số tiểu thương cho biết, giá nhập buôn năm nay cũng lên tới 40.000 - 50.000 đồng/kg (mỗi nải từ 2,5 - 3kg, ước tính giá nhập về 100.000 - 150.000 đồng/nải), thậm chí những nải nào đẹp, nhiều quả hơn sẽ có giá cao hơn. Cùng với đó, người buôn chuối còn chịu phí vận chuyển, bảo quản trong dịp Tết Nguyên đán 2025 cao, nên giá thành bán ra cho người dân vì thế tăng mạnh.

Ngoài ra, các loại để bày lên mâm ngũ quả như: Bưởi, phật thủ, cam, quýt,... đều tăng giá trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2025 từ 10 - 20% so với ngày thường.

Sát Tết, lượng người dân mua sắm ngày càng đông hơn. Ảnh: Thái Nguyễn

Giá phật thủ cúng mâm ngũ quả cũng ở mức cao, từ 50.000 - 200.000 đồng/quả. Ảnh: Thái Nguyễn

Ghi nhận tại chợ hoa Hàng Lược và các khu bày bán đào, quất trưng Tết, giá thành cũng tăng cao khiến người mua không khỏi bất ngờ. Chị Minh Thư (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, giá đào năm nay quá cao so với mọi năm. Một số cành đào cảm thấy "ưng mắt" thì người bán "hét giá".

"Tôi khảo sát một số nơi thấy giá đào đều tăng, cành đào phai, đào bích cỡ nhỏ cũng từ 200.000 - 300.000 đồng/cành, đào huyền từ 800.000 - 3 triệu đồng/cành, thậm chí có cành giá hơn 4 triệu đồng", chị Thư chia sẻ.

Thị trường đào, quất ngày sát Tết Nguyên đán 2025 có phần ảm đạm. Ảnh: Thái Nguyễn

Giá đào Tết tăng cao do ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi khiến nguồn cung hạn chế. Ảnh: Thái Nguyễn

Các tiểu thương bán đào cho biết, do ảnh hưởng của bão khiến nhiều vườn bị ngập úng, hư hỏng nặng gây thiệt hại lớn. Do đó, giá bán năm nay sẽ nhỉnh hơn mọi năm nhưng không quá nhiều. Còn 5 ngày nữa đến Tết nhưng thị trường đào ảm đạm do giá tăng cao.

Thị trường quất ngày Tết Nguyên đán 2025 cũng khá đa dạng cả về hình thức lẫn mức giá. Cụ thể, quất mini để bàn với giá dao động 150.000 – 500.000 đồng/ cây, tùy kích thước. Chậu quất cỡ vừa giá từ 2 – 3 triệu đồng/chậu, còn chậu quất to có giá 5 - 8 triệu đồng/chậu. Thậm chí, những chậu quất to giá bán 18 triệu đồng/chậu.

Không khí mua sắm đào, quất vào ngày 25 tháng chạp vẫn không khởi sắc so với một vài ngày trước. Ảnh: Thái Nguyễn