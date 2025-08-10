Sau động thái của Hàn Quốc, Triều Tiên tháo dỡ loa phóng thanh thù địch gần biên giới

Một cơ sở loa phóng thanh do Triều Tiên lắp đặt dọc biên giới được nhìn thấy từ thị trấn biên giới Paju của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Bình Nhưỡng trước đó đã lắp đặt khoảng 40 loa phóng thanh để phát ra nhiều loại âm thanh khó chịu, từ tiếng kim loại cọ xát đến những âm thanh rùng rợn như ma quái, hướng về phía Nam. Các chương trình phát này đã gây khó chịu dai dẳng cho cư dân ở các khu vực biên giới như Paju, Gimpo và Yeoncheon trong gần một năm.

Triều Tiên đã chấm dứt chiến dịch “gây ồn” vào nửa đêm ngày 12/6, chỉ vài giờ sau khi Hàn Quốc ngừng phát loa theo lệnh của tân Tổng thống Lee Jae-myung.

Ông Lee, nhậm chức hồi tháng 6 sau một cuộc bầu cử bất thường, đã tìm cách đảo ngược nhiều năm leo thang căng thẳng dưới thời người tiền nhiệm Yoon Suk Yeol. Ngay sau khi nhậm chức, ông Lee đình chỉ chiến dịch tuyên truyền xuyên biên giới của Hàn Quốc, vốn bao gồm nhạc K-pop, tin tức và thông điệp chính trị. Ông cũng kêu gọi các nhóm dân sự ngừng thả truyền đơn chống Triều Tiên và bày tỏ sẵn sàng đàm phán vô điều kiện.

Năm 2018, hai miền Triều Tiên đã tháo dỡ toàn bộ loa phóng thanh theo Tuyên bố Bàn Môn Điếm, nhưng thỏa thuận này đã đổ vỡ. Hàn Quốc nối lại hoạt động loa phóng thanh giữa năm 2024 để đáp trả việc Bình Nhưỡng gửi hàng nghìn quả bóng chứa rác thải sang bên kia biên giới nhằm trả đũa các nhà hoạt động Hàn Quốc thả truyền đơn vào Triều Tiên.

Các chương trình phát, có thể truyền đi xa hơn 20 km, được Seoul mô tả là cách gửi “thông điệp ánh sáng và hy vọng” tới người dân và quân đội Triều Tiên.

Tân Tổng thống Hàn Quốc đã cam kết chấm dứt cả các chiến dịch tuyên truyền bằng loa phóng thanh lẫn thả truyền đơn. Người tiền nhiệm Yoon bị luận tội vào tháng 12 và bị truy tố với cáo buộc nổi loạn sau khi áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn, viện dẫn nguy cơ “nổi dậy” từ các lực lượng thân Bình Nhưỡng trong phe đối lập.

Seoul và đồng minh chủ chốt Washington về mặt kỹ thuật vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh với Bình Nhưỡng kể từ năm 1953. Nhiều năm qua, Triều Tiên liên tục chỉ trích các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, gọi đó là các cuộc diễn tập chuẩn bị tấn công.