Ukraine được cảnh báo nóng về nguy cơ mất một đối tác ủng hộ quan trọng ở Châu Âu

Chủ nhật, ngày 10/08/2025 09:25 GMT+7
Theo thăm dò sơ bộ trước bầu cử quốc hội tại Cộng hòa Séc, cựu thủ tướng Séc và người đứng đầu đảng ANO Andrej Babiš, người chỉ trích viện trợ cho Ukraine, đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử vào mùa thu tới - tờ báo Thụy Sĩ Neue Zürcher Zeitung cho biết và cảnh báo nóng đến Ukraine.
Cựu thủ tướng Séc và người đứng đầu đảng ANO Andrej Babis. Ảnh: FB.

Cựu Thủ tướng Babis cũng là người ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình nhanh chóng với Nga và tuyên bố sẵn sàng ngừng cung cấp vũ khí, bao gồm cả việc mua đạn dược cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Nếu ông Babis thắng cử, không loại trừ khả năng ông hợp tác với các lực lượng khác phản đối việc hỗ trợ Ukraine và sẵn sàng từ bỏ các cam kết quốc phòng đã được thống nhất trong NATO.

Mặc dù trước đây, khi còn giữ chức thủ tướng, Andrej Babiš đã phản ứng gay gắt với các hành động của cơ quan tình báo Nga và trục xuất các nhà ngoại giao, các chuyên gia lưu ý rằng lập trường hiện tại của ông có thể làm suy yếu sự thống nhất của phương Tây về vấn đề hỗ trợ quân sự và chính trị cho Kiev.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Séc Petr Pavel khuyên Ukraine nên đồng ý chiếm đóng tạm thời một phần lãnh thổ của mình để đảm bảo sự tồn tại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho biết, ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tới để thảo luận vấn đề Ukraine.

Báo chí Mỹ đưa tin Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ toàn bộ Donbass để có được việc ngừng bắn. Trước đàm phán Nga - Mỹ, Tổng thống Zelensky đã bác bỏ bất kỳ sự chuyển nhượng lãnh thổ nào cho Nga.

