Sau đợt mưa trái mùa, TP.HCM nắng nóng gay gắt có khi lên đến 38 độ C

Đợt mưa trái mùa đầu tiên trong năm tại TP.HCM kéo dài 4 ngày đã kết thúc. Những ngày đầu tháng 4/2025, thời tiết TP.HCM trở lại với trạng thái nắng nhiều, oi bức.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nguyên nhân kết thúc mưa trái mùa do áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía Đông và suy yếu dần. Rãnh áp thấp xích đạo có trục khoảng 6-9 độ vĩ Bắc, hoạt động yếu cho đến ngày 2/4 thì suy yếu và mờ dần.

Sau những ngày mưa trái mùa, người dân TP.HCM đối mặt nắng nóng gay gắt trong tháng 4. Ảnh: Q.D

Đợt mưa trái mùa vừa rồi có thời gian ngắn và lượng mưa nhỏ, không gây ảnh hưởng nhiều. Lượng mưa trong 24 giờ lớn nhất tính đến hôm nay là tại Cát Lái (TP Thủ Đức) với 8mm vào ngày 31/3.

Thời tiết hôm nay 3/4/2025: Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 35 độ C

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, thời tiết hôm nay (3/4) tại Nam bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông hoạt động từ cấp 2-3.

Từ ngày 4-8/4, Thành phố phổ biến không mưa hoặc mưa không đáng kể. Nắng nóng sẽ gia tăng và có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao 35-37 độ C và nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Ngày 9/4, thời tiết khu vực thành phố ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông. Ngày 10/4, nắng nóng giảm.

Trên các vùng biển TP.HCM, thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi. Do đó, cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong những cơn mưa dông. Nắng nóng diện rộng ở TP.HCM kéo dài từ ngày 4 đến 9/4 với nền nhiệt cao nhất 37 độ C. Nguyên nhân gây nắng nóng trong tuần đầu tiên của tháng 4 do áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, trong nửa đầu tuần có tâm ở Bắc bộ.

Tại TP.HCM, đợt mưa trái mùa cuối tháng 3 diễn ra trong 4 ngày, lượng mưa nhỏ. Ảnh: Q.D

Khoảng từ giữa đến cuối tháng, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng nhẹ trục lên phía Bắc nhưng hoạt động không mạnh. Gió Đông - Nam đến Tây - Nam cường độ yếu chi phối thời tiết khu vực. Thời tiết khu vực phổ biến là ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết trong tháng 4, nhiệt độ tại TP.HCM sẽ tăng đáng kể so với tháng trước và ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Nắng nóng diện rộng và nắng nóng gay gắt xuất hiện thành nhiều đợt với nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 37-38 độ C ở khu vực trung tâm thành phố. Số ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C khoảng 12-15 ngày.