Sau kiến nghị khẩn, những cảng nào tại TP.HCM được phép nhận tàu khách quốc tế?

9 cảng nào tại TP.HCM được phép nhận tàu khách quốc tế

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương tiếp tục tiếp nhận tàu khách quốc tế tại một số bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải thuộc cảng biển TP.HCM.

Văn bản do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang ký cho biết, để tận dụng kết cấu hạ tầng cảng biển hiện hữu, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch tại khu vực nên chấp thuận chủ trương cho phép tiếp tục tiếp nhận tàu khách quốc tế tại một số bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải thuộc cảng biển TP.HCM như đã tiếp nhận thời gian qua đến ngày 30/6/2026 theo đề nghị của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.

Cỡ tàu khách tiếp nhận phù hợp với cỡ tàu tại quyết định công bố cảng.

Tàu biển quốc tế chở khách cập cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải, TP.HCM. Ảnh: BRVT

9 bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải thuộc cảng biển TP.HCM được phép tiếp nhận tàu khách quốc tế là bến cảng tổng hợp Thị Vải, bến cảng khách quốc tế Thị Vải, bến cảng TCTT, bến cảng SSIT, bến cảng TCIT, bến cảng PTSC Phú Mỹ, bến cảng đạm và dịch vụ dầu khí Phú Mỹ, bến cảng quốc tế SP-PSA và bến cảng SITV.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam có trách nhiệm thỏa thuận các nội dung cụ thể theo quy định chuyên ngành hàng hải và các quy định có liên quan của pháp luật. Cụ thể là các Nghị định số 58/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 34/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực hàng hải.

Đồng thời, Cục phải khẩn trương thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, giám sát, yêu cầu các doanh nghiệp cảng rà soát, bố trí đầy đủ trang thiết bị, xây dựng phương án tiếp nhận tàu khách quốc tế đảm bảo an toàn hành khách và công trình bến cảng, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị sớm hoàn thành thủ tục bổ sung công năng bến cảng được tiếp nhận tàu khách quốc tế để công bố chính thức theo quy định trước ngày 30/6/2026.

Diễn biến vụ các cảng ở TP.HCM ngưng nhận tàu biển quốc tế

Như Dân Việt đã đưa tin, các cảng ở khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, TP.HCM dừng tiếp nhận tàu khách quốc tế từ tháng 10/2025.

Lý do là các đơn vị này đang chờ hoàn tất thủ tục bổ sung công năng tiếp nhận tàu du lịch vào giấy phép hoạt động theo yêu cầu của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam. Bởi theo quy hoạch, các cụm cảng khu vực này chỉ có chức năng phục vụ bốc dỡ hàng hóa, không có chức năng tiếp nhận tàu khách du lịch.

Một tàu biển quốc tế cập tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải hồi tháng 6/2025. Ảnh: Hồng Phúc

Trong khi đó, khu vực Phú Mỹ cũng như Vũng Tàu chưa có cảng chuyên dụng phục vụ du lịch, đón tàu biển quốc tế. Để hoạt động du lịch không bị gián đoạn, trước đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã nỗ lực đề xuất, hỗ trợ, yêu cầu bố trí bến bãi phù hợp để đón khách. Nhờ đó, các tàu biển quốc tế vẫn có thể cập vào khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải.

Việc dừng cho cập cảng đột ngột khiến nhiều doanh nghiệp du lịch lữ hành lẫn các hãng tàu quốc tế chơi với.

Từ đầu tháng 10, hàng loạt doanh nghiệp du lịch lữ hành lớn đã gửi kiến nghị xin chủ trương thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại các cảng thuộc khu vực Cái Mép - Thị Vải. Sở Du lịch TP.HCM cũng đã kiến nghị chấp thuận chủ trương cho phép thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại các bến cảng thuộc khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Bởi tạm ngưng du lịch tàu biển đột ngột ảnh hưởng nặng nề đến các hợp đồng du lịch đã được ký của năm 2026. Chưa kể, du lịch tàu biển là loại hình du lịch cao cấp, không tiếp nhận tàu đồng nghĩa mất nguồn thu lớn cho TP.HCM.