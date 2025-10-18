Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 18/10/2025 10:24 GMT+7

Sau kiến nghị khẩn, những cảng nào tại TP.HCM được phép nhận tàu khách quốc tế?

Thứ bảy, ngày 18/10/2025 10:24 GMT+7
Bộ Xây dựng đồng ý chấp thuận chủ trương tiếp tục tiếp nhận tàu khách quốc tế tại một số bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải trước kiến nghị khẩn của hàng loạt doanh nghiệp du lịch lữ hành và Sở Du lịch TP.HCM.
9 cảng nào tại TP.HCM được phép nhận tàu khách quốc tế

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương tiếp tục tiếp nhận tàu khách quốc tế tại một số bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải thuộc cảng biển TP.HCM.

Văn bản do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang ký cho biết, để tận dụng kết cấu hạ tầng cảng biển hiện hữu, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch tại khu vực nên chấp thuận chủ trương cho phép tiếp tục tiếp nhận tàu khách quốc tế tại một số bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải thuộc cảng biển TP.HCM như đã tiếp nhận thời gian qua đến ngày 30/6/2026 theo đề nghị của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.

Cỡ tàu khách tiếp nhận phù hợp với cỡ tàu tại quyết định công bố cảng.

Tàu biển quốc tế chở khách cập cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải, TP.HCM. Ảnh: BRVT

9 bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải thuộc cảng biển TP.HCM được phép tiếp nhận tàu khách quốc tế là bến cảng tổng hợp Thị Vải, bến cảng khách quốc tế Thị Vải, bến cảng TCTT, bến cảng SSIT, bến cảng TCIT, bến cảng PTSC Phú Mỹ, bến cảng đạm và dịch vụ dầu khí Phú Mỹ, bến cảng quốc tế SP-PSA và bến cảng SITV.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam có trách nhiệm thỏa thuận các nội dung cụ thể theo quy định chuyên ngành hàng hải và các quy định có liên quan của pháp luật. Cụ thể là các Nghị định số 58/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 34/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực hàng hải.

Đồng thời, Cục phải khẩn trương thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, giám sát, yêu cầu các doanh nghiệp cảng rà soát, bố trí đầy đủ trang thiết bị, xây dựng phương án tiếp nhận tàu khách quốc tế đảm bảo an toàn hành khách và công trình bến cảng, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị sớm hoàn thành thủ tục bổ sung công năng bến cảng được tiếp nhận tàu khách quốc tế để công bố chính thức theo quy định trước ngày 30/6/2026.

Diễn biến vụ các cảng ở TP.HCM ngưng nhận tàu biển quốc tế

Như Dân Việt đã đưa tin, các cảng ở khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, TP.HCM dừng tiếp nhận tàu khách quốc tế từ tháng 10/2025.

Lý do là các đơn vị này đang chờ hoàn tất thủ tục bổ sung công năng tiếp nhận tàu du lịch vào giấy phép hoạt động theo yêu cầu của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam. Bởi theo quy hoạch, các cụm cảng khu vực này chỉ có chức năng phục vụ bốc dỡ hàng hóa, không có chức năng tiếp nhận tàu khách du lịch.

Một tàu biển quốc tế cập tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải hồi tháng 6/2025. Ảnh: Hồng Phúc

Trong khi đó, khu vực Phú Mỹ cũng như Vũng Tàu chưa có cảng chuyên dụng phục vụ du lịch, đón tàu biển quốc tế. Để hoạt động du lịch không bị gián đoạn, trước đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã nỗ lực đề xuất, hỗ trợ, yêu cầu bố trí bến bãi phù hợp để đón khách. Nhờ đó, các tàu biển quốc tế vẫn có thể cập vào khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải.

Việc dừng cho cập cảng đột ngột khiến nhiều doanh nghiệp du lịch lữ hành lẫn các hãng tàu quốc tế chơi với.

Từ đầu tháng 10, hàng loạt doanh nghiệp du lịch lữ hành lớn đã gửi kiến nghị xin chủ trương thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại các cảng thuộc khu vực Cái Mép - Thị Vải. Sở Du lịch TP.HCM cũng đã kiến nghị chấp thuận chủ trương cho phép thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại các bến cảng thuộc khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Bởi tạm ngưng du lịch tàu biển đột ngột ảnh hưởng nặng nề đến các hợp đồng du lịch đã được ký của năm 2026. Chưa kể, du lịch tàu biển là loại hình du lịch cao cấp, không tiếp nhận tàu đồng nghĩa mất nguồn thu lớn cho TP.HCM.

Nghệ sĩ Nhân dân là 'ông hoàng cải lương' được nhiều khán giả tặng tiền ngay trên sân khấu
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là "ông hoàng cải lương" được nhiều khán giả tặng tiền ngay trên sân khấu

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương xúc động khi được khán giả lên sân khấu tặng tiền trong đêm diễn từ thiện tại nhà hàng của Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long.

Liverpool thắng đậm Frankfurt, HLV Arne Slot nói thẳng 1 điều
Thể thao

Liverpool thắng đậm Frankfurt, HLV Arne Slot nói thẳng 1 điều

Thể thao

Liverpool đã ngắt được chuỗi 4 trận thua liên tiếp khi ngược dòng để hạ gục Frankfurt 5-1 tại lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League và HLV Arne Slot tỏ ra rất phấn khích với chiến thắng này.

Liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực nghiêm trọng trong giới trẻ: Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân sâu xa và cách giải quyết
Pháp luật

Liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực nghiêm trọng trong giới trẻ: Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân sâu xa và cách giải quyết

Pháp luật

Gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực nghiêm trọng trong giới trẻ, PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), chuyên gia tâm lý học đã có những phân tích nguyên nhân sâu xa vì sao xảy ra tình trạng đó và chia sẻ về cách tiếp cận, xử lý tình trạng đáng báo động này.

Thứ quả chua chua, ngọt ngọt trồng ở vùng biển Lâm Đồng lần đầu tiên được cấp giấy chứng nhận VietGAP
Nhà nông

Thứ quả chua chua, ngọt ngọt trồng ở vùng biển Lâm Đồng lần đầu tiên được cấp giấy chứng nhận VietGAP

Nhà nông

Ngày 22/10, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trao Giấy chứng nhận VietGAP cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Được, nông dân trồng chanh dây ra quả ăn chua chua, ngọt ngọt ở tổ 3, thôn Tiến Hòa, phường Tiến Thành(xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ), hiệu lực Giấy chứng nhận VietGAP đến ngày 24/8/2028.

Ở tỉnh Phú Thọ mới, có một ông nông dân giàu nhất về đồ cổ, xếp trong nhà 1.000 cổ vật Mường Hòa Bình quý hiếm
Nhà nông

Ở tỉnh Phú Thọ mới, có một ông nông dân giàu nhất về đồ cổ, xếp trong nhà 1.000 cổ vật Mường Hòa Bình quý hiếm

Nhà nông

Giữa thung lũng Mường Vang, tỉnh Phú Thọ mới (trước sáp nhập thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) yên bình có một ông nông dân giàu nhất tỉnh về đồ cổ, sở hữu "bảo tàng" gần 1.000 cổ vật Mường Hòa Bình quý hiếm. Đó là Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh, xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ.

'Cây tỷ đô' đang bị 'uy hiếp tính mạng', tỉnh Đồng Tháp (gồm cả tỉnh Tiền Giang trước đây) đang tập trung 'giải cứu'
Nhà nông

"Cây tỷ đô" đang bị "uy hiếp tính mạng", tỉnh Đồng Tháp (gồm cả tỉnh Tiền Giang trước đây) đang tập trung "giải cứu"

Nhà nông

Hiện, tỉnh Đồng Tháp (bao gồm cả tỉnh Tiền Giang trước sáp nhập) vừa phải lo chống lũ, vừa ngăn mặn để giải cứu vườn sầu riêng bị ngập úng, nhiễm mặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại thứ "cây tỷ đô" này.

Real Madrid thắng Juventus, HLV Alonso tái hiện kỳ tích của Mourinho và Ancelotti
Thể thao

Real Madrid thắng Juventus, HLV Alonso tái hiện kỳ tích của Mourinho và Ancelotti

Thể thao

Với chiến thắng 1-0 của Real Madrid trước Juventus, HLV Carlo Ancelotti đã tái hiện thành tích đáng nể của các HLV Josef Heynckes, Carlos Queiroz, Jose Mourinho và Carlo Ancelotti.

Cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư theo quy định mới nhất
Bạn đọc

Cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư theo quy định mới nhất

Bạn đọc

Tình trạng đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư ngày càng phổ biến, đặc biệt ở các đô thị mở rộng hoặc khu ven làng xã. Nhiều hộ dân muốn chuyển mục đích sử dụng hoặc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nhưng gặp vướng mắc do đất không nằm trong quy hoạch. Luật Đất đai 2024 và Nghị định 101/2024/NĐ-CP đã có những quy định cụ thể, mở ra hướng giải quyết minh bạch hơn cho loại đất này.

Ông Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ tỉnh Quảng Ngãi trồng cây gì, nuôi con gì mà tính sơ sơ đã lãi 2,6 tỷ/năm?
Nhà nông

Ông Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ tỉnh Quảng Ngãi trồng cây gì, nuôi con gì mà tính sơ sơ đã lãi 2,6 tỷ/năm?

Nhà nông

Từ chăn nuôi, trồng rừng, trồng cây ăn trái, tổng thu mỗi năm của gia đình ông Nguyễn Nhẫn, thôn Kim Thành Thượng, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi lên tới hơn 4,5 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, lãi ròng gần 2,6 tỷ đồng (chưa kể tới nguồn thu từ kinh doanh, phân phối nông sản)…Ông Nguyễn Nhẫn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

Xôn xao phát ngôn 'insulin tăng là làm hại buồng trứng': Bác sĩ cảnh báo gấp
Xã hội

Xôn xao phát ngôn "insulin tăng là làm hại buồng trứng": Bác sĩ cảnh báo gấp

Xã hội

Trước việc một người được cho là bác sĩ có hơn 1,1 triệu người theo dõi trên Facebook gây xôn xao khi nói "insulin tăng... làm hại buồng trứng", bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã lên tiếng chỉ rõ sự thật.

Nông dân Hà Nội xây làng quê đáng sống: Nông dân Thủ đô kiến tạo nông thôn hiện đại bằng '3 tiên phong' (Bài 4)
Nhà nông

Nông dân Hà Nội xây làng quê đáng sống: Nông dân Thủ đô kiến tạo nông thôn hiện đại bằng "3 tiên phong" (Bài 4)

Nhà nông

Với hơn 415.000 hội viên, Hội Nông dân TP Hà Nội đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Nông dân cũng chính là lực lượng tiên phong trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh và góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển văn hiến, văn minh, hiện đại.

Giống lúa gì trồng ở Ninh Bình mang tên hạt cau, hạt gạo đen, ban đầu lác đác cấy, nay hàng ngàn hecta, cả làng thơm?
Nhà nông

Giống lúa gì trồng ở Ninh Bình mang tên hạt cau, hạt gạo đen, ban đầu lác đác cấy, nay hàng ngàn hecta, cả làng thơm?

Nhà nông

Lúa nếp hạt Cau hay Nếp đen (cho gạo đen) là giống lúa cổ truyền quý giá được gieo cấy nhiều ở xã Kỳ Phú (huyện Nho Quan), huyện Kim Sơn và một số vùng khác trong tỉnh Bình (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, 3 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định sáp nhập, hợp nhất). Lúa nếp hạt Cau là giống lúa cảm quang, trong năm chỉ cấy được duy nhất một vụ...

Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2025, gọi tên 2 làng nào ở Tuyên Quang, Lạng Sơn?
Nhà nông

Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2025, gọi tên 2 làng nào ở Tuyên Quang, Lạng Sơn?

Nhà nông

Việt Nam vừa có 2 đại diện được nhận Giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất 2025” của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc. Việc thôn Lô Lô Chải, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang trước đây) và thôn Quỳnh Sơn, tỉnh Lạng Sơn được chọn là Làng Du lịch tốt nhất thế giới thể hiện sự ghi nhận của quốc tế với nỗ lực của Việt Nam trong bảo tồn giá trị văn hóa bản địa; phát triển du lịch bền vững.

Việt Nam - Phần Lan mở rộng hợp tác nông nghiệp, lâm nghiệp và môi trường
Nhà nông

Việt Nam - Phần Lan mở rộng hợp tác nông nghiệp, lâm nghiệp và môi trường

Nhà nông

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường nước Cộng hòa Phần Lan đã ký kết văn kiện hợp tác song phương trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy đuổi, chặn xe, xúc phạm cảnh sát giao thông; táo tợn cướp tại tiệm vàng
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy đuổi, chặn xe, xúc phạm cảnh sát giao thông; táo tợn cướp tại tiệm vàng

Pháp luật

Khởi tố 2 đối tượng truy đuổi, chặn xe, xúc phạm cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở Gia Lai; táo tợn cướp tại tiệm vàng ở Quảng Ninh; phát hiện tài xế ô tô say "ngất ngưởng", nồng độ cồn vượt gấp 3 lần mức kịch khung... là những tin nóng 24 giờ qua.

Cá sủ bạc toàn thịt ít xương ở sông Tiền qua Đồng Tháp ngon cỡ nào mà dân câu 'săn' hoài, tìm mải miết
Nhà nông

Cá sủ bạc toàn thịt ít xương ở sông Tiền qua Đồng Tháp ngon cỡ nào mà dân câu "săn" hoài, tìm mải miết

Nhà nông

Ngư dân ven sông Tiền ở vùng Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang…bước vào mùa săn, bắt cá sủ bạc vào khoảng tháng 6 cho tới tháng 10 hàng năm.

Ông Trump bất ngờ hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với ông Putin
Điểm nóng

Ông Trump bất ngờ hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với ông Putin

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến ​​với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest, nói rằng ông không tin rằng các cuộc đàm phán sẽ mang lại kết quả mong muốn ở giai đoạn đối thoại này. Moscow vẫn chưa đưa ra bình luận.

Bắc Ninh phê duyệt quy hoạch khu đô thị sinh thái hơn 13.600 tỷ đồng tại xã Liên Bão và Đại Đồng
Nhà đất

Bắc Ninh phê duyệt quy hoạch khu đô thị sinh thái hơn 13.600 tỷ đồng tại xã Liên Bão và Đại Đồng

Nhà đất

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ giải trí tại xã Liên Bão, xã Đại Đồng, tổng vốn đầu tư 13.680 tỷ đồng do liên danh Xuân Cầu - CityLand làm chủ đầu tư.

Vincom sắp mở bán Happy Home Quảng Trị, môi giới hé lộ giá từ 300 triệu đồng/căn
Nhà đất

Vincom sắp mở bán Happy Home Quảng Trị, môi giới hé lộ giá từ 300 triệu đồng/căn

Nhà đất

Dự kiến từ ngày 1/11 - 30/11/2025, dự án Happy Home Quảng Trị của công ty con Vincom Retail sẽ nhận đơn đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội.

Bất động sản Việt Nam tăng giá gấp 400 lần sau 3 thập kỷ: Khi “tài sản đầu tư” lấn át chức năng ở thực
Nhà đất

Bất động sản Việt Nam tăng giá gấp 400 lần sau 3 thập kỷ: Khi “tài sản đầu tư” lấn át chức năng ở thực

Nhà đất

Sau hơn 3 thập kỷ, giá bất động sản Việt Nam đã tăng tới 400 lần, một con số khiến ngay cả giới chuyên gia cũng phải giật mình. Từ biểu tượng của sự phát triển đô thị, nhà đất dần trở thành “tài sản đầu tư” đúng nghĩa - nơi dòng tiền đổ về để tìm lợi nhuận, hơn là để ở.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (FENGSHEN) đã suy yếu khi còn cách Đà Nẵng 80km, chuẩn bị mang túi nước dội xuống miền Trung
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (FENGSHEN) đã suy yếu khi còn cách Đà Nẵng 80km, chuẩn bị mang túi nước dội xuống miền Trung

Nhà nông

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 12 (bão FENGSHEN) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi còn cách Đà Nẵng khoảng 80km. Hôm nay, mưa lớn bao phủ miền Trung.

5 việc cần làm sau nghỉ hưu nếu bạn muốn có cuộc sống khỏe mạnh, an nhàn khi về già
Gia đình

5 việc cần làm sau nghỉ hưu nếu bạn muốn có cuộc sống khỏe mạnh, an nhàn khi về già

Gia đình

Tuổi nghỉ hưu thông thường của mỗi người là khoảng từ 55 đến 65 tuổi. Trong 10 năm này là giai đoạn quan trọng của cuộc đời vì rất nhiều thay đổi có thể xảy ra.

Đố kỵ tài năng của trạng nguyên Đào Sư Tích, hoàng đế nhà Minh viết 4 phong thư, nội dung là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Đố kỵ tài năng của trạng nguyên Đào Sư Tích, hoàng đế nhà Minh viết 4 phong thư, nội dung là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Đào Sư Tích – vị Trạng nguyên cuối cùng của triều Trần – không chỉ nổi danh bởi học vấn uyên thâm, tài văn chương lỗi lạc, mà còn bởi khí tiết kiên trung, trí tuệ siêu quần, đặc biệt là tài đối đáp khiến cả triều đình Minh phải cúi đầu nể phục. Nhưng chính tài năng ấy lại khiến ông rơi vào bi kịch – bị hoàng đế nhà Minh đố kỵ, tìm cách sát hại trên đường về nước.

Thủ tướng giao 2 dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuật cho EVN và PVN
Kinh tế

Thủ tướng giao 2 dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuật cho EVN và PVN

Kinh tế

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư dự án điện hạt nhân 1, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam) làm chủ đầu tư dự án điện hạt nhân 2

Bao Tự - Một trong “tứ đại yêu cơ” Trung Hoa, có thực sự khiến Tây Chu sụp đổ?
Đông Tây - Kim Cổ

Bao Tự - Một trong “tứ đại yêu cơ” Trung Hoa, có thực sự khiến Tây Chu sụp đổ?

Đông Tây - Kim Cổ

Đằng sau câu chuyện “Phóng hỏa hí chư hầu” đầy tính huyền thoại ấy, Bao Tự không chỉ là một “hồng nhan họa thủy”, mà còn là biểu tượng cho thời kỳ vương quyền mục ruỗng, nơi mê sắc và ngu muội đã đẩy cả thiên hạ vào cảnh diệt vong.

FPT Play tiếp tục giữ độc quyền bản quyền giải bóng rổ NBA
Thể thao

FPT Play tiếp tục giữ độc quyền bản quyền giải bóng rổ NBA

Thể thao

Từ mùa giải 2025/26 đến 2027/28, FPT Play tiếp tục là đơn vị giữ độc quyền bản quyền phát sóng Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA tại Việt Nam.

Hơn 140 tài năng trẻ tham gia tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship 2025
Thể thao

Hơn 140 tài năng trẻ tham gia tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship 2025

Thể thao

Ngày 22-10, tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải golf vì tài năng trẻ Việt Nam – Swing for young talents Vietnam 2025 đã tổ chức họp báo thông tin về giải đấu.

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười: Nếu hết năm 2025 không làm xong Quốc lộ 28B sẽ đề nghị thay chủ đầu tư
Kinh tế

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười: Nếu hết năm 2025 không làm xong Quốc lộ 28B sẽ đề nghị thay chủ đầu tư

Kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho rằng Quốc lộ 28B là con đường động lực, quyết định thành bại của Lâm Đồng trong năm tới, nếu đến 31/12/2025 không xong, tỉnh sẽ đề nghị thay chủ đầu tư.

Hải Phòng: Một phó giám đốc Công ty bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản
Pháp luật

Hải Phòng: Một phó giám đốc Công ty bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) – Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam, phó giám đốc Công ty CP xây dựng và vận tải Hải Phong về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm lớp học tiếng Việt ở Phần Lan
Thế giới

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm lớp học tiếng Việt ở Phần Lan

Thế giới

Phu nhân Ngô Phương Ly cảm ơn Sở Giáo dục Helsinki, Ban Giám hiệu Trường Vesala đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để lớp học tiếng Việt được duy trì và phát triển. Phu nhân cũng trao tặng “Tủ sách tiếng Việt” nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy.

