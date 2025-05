SeABank được vinh danh “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững” tại Vietnam ESG Awards

Ghi dấu và khẳng định vị thế

Vietnam ESG Awards là một trong số ít những giải thưởng chuyên sâu về ESG tại Việt Nam do Báo Dân trí khởi xướng với sự tham gia của Hội đồng thẩm định giải là các chuyên gia kinh tế, xã hội, phát triển bền vững hàng đầu Việt Nam. Giải thưởng nhằm tôn vinh các đơn vị xuất sắc trong việc thực hiện bộ tiêu chí ESG và có cam kết, thành tựu nổi bật về phát triển bền vững. Trong năm đầu tiên tổ chức, giải thưởng đã thu hút hơn 150 doanh nghiệp tham gia, trong đó chỉ gần 40 đơn vị lọt vào vòng chung khảo, cho thấy giải thưởng có mức độ sàng lọc kỹ lưỡng và tính cạnh tranh cao.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các doanh nghiệp được vinh danh lần này đều là những đơn vị tiêu biểu, có thành tựu xuất sắc với những chiến lược và kết quả ấn tượng trong việc tích hợp ESG vào mô hình kinh doanh của mình.

Ngay ở năm đầu tiên công bố giải thưởng, SeABank là một trong 6 đơn vị có hoạt động quản trị nổi bật, được trao danh vị “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững”.

“Trong chiến lược thực thi ESG tại SeABank, công tác quản trị là cốt lõi quan trọng định hướng cho sự phát triển bền vững toàn diện. Ngân hàng luôn nỗ lực kiện toàn cơ cấu và mô hình quản trị bền vững, nâng cao năng lực quản trị đáp ứng các quy định của Việt Nam và chuẩn quốc tế. Giải thưởng là sự khẳng định cho kết quả thực tiễn tích cực, đồng thời là động lực để SeABank kiên định với tầm nhìn dài hạn hướng tới một hệ sinh thái tài chính bền vững và sự thịnh vượng cho tương lai”, bà Lê Thu Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT SeABank cho biết.

Những nỗ lực củng cố nền tảng quản trị giúp SeABank phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả và được sự công nhận của nhiều tổ chức trong và ngoài nước. Trước đó, Ngân hàng đã vượt qua hàng trăm doanh nghiệp để dẫn đầu trong Top 10 doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất (nhóm vốn hóa vừa – Midcap) và “Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất - nhóm ngành Tài chính” do các Sở Giao dịch Chứng khoán và Báo Đầu tư bình chọn.

SeABank cũng đạt nhiều giải thưởng nhờ thực thi hiệu quả các tiêu chí ESG, tiêu biểu: “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - Best Places To Work 2024” do Anphabe cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức; “Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ năm 2024 (UN WEPs Award 2024) - Hạng mục Bình đẳng giới tại thị trường” của UN Women; “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng” của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và IDG Việt Nam; “Doanh nghiệp phát triển bền vững” bởi VCCI…

Thực thi ESG - trọng tâm chiến lược phát triển bền vững

Trong những năm qua, SeABank luôn chú trọng đến việc kiện toàn cơ cấu, mô hình và nâng cao hiệu quả Quản trị doanh nghiệp. Nhằm cải thiện tính minh bạch và quyền lợi cổ đông/nhà đầu tư, SeABank thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời trên đa kênh, đa ngôn ngữ theo quy định. Ngân hàng cũng triển khai các khung báo cáo quốc tế như: bộ quy tắc Quản trị Công ty của IFC, G20/OECD, Thẻ điểm Quản trị ASEAN; khung tham chiếu GRI về phát triển bền vững… bên cạnh các quy định pháp luật và chuẩn mực của Việt Nam như VNCG50.

Quản trị rủi ro cũng là yếu tố quan trọng trong chiến lược thực thi ESG của SeABank. Nhằm đảm bảo chất lượng tài sản, thanh khoản ổn định và bộ đệm vững chắc, SeABank liên tục nâng cao các phương pháp đánh giá rủi ro toàn diện theo chuẩn quốc tế, linh hoạt điều chỉnh chính sách theo tình hình. Ngân hàng đã hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II trước thời hạn quy định và tiên phong triển khai và áp dụng Basel III. Tỷ lệ CAR luôn được duy trì cao hơn yêu cầu tối thiểu của NHNN, với tỷ lệ CAR hợp nhất đạt 12,84% tại thời điểm 31/12/2024.

SeABank cũng áp dụng các chuẩn quốc tế như Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), khung kiểm toán nội bộ COSO; mô hình 3 tuyến phòng thủ… nhằm đảm bảo hoạt động an toàn, bền vững. Nhờ đó, nhiều năm liền SeABank được Moody’s duy trì xếp hạng Tiền gửi dài hạn mức Ba3, xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) mức B1, triển vọng phát triển Ổn định.

Bên cạnh đó, SeABank cũng chủ động triển khai hệ thống quản lý rủi ro môi trường - xã hội (ESMS) cho hoạt động cấp tín dung từ năm 2022 và trong năm 2024 đã thực hiện bổ sung thêm: các yêu cầu về quản lý rủi ro chuỗi cung ứng, đánh giá rủi ro vật chất liên quan tới biến đổi khí hậu, mở rộng phạm vi áp dụng đánh giá rủi ro theo Tiêu chuẩn hoạt động của IFC.

Tiêu chí Môi trường – xã hội cũng được SeABank đặc biệt quan tâm và thực thị một cách mạnh mẽ với hàng loạt chính sách giảm thiểu tác động từ hoạt động vận hành kinh doanh. Theo đó, SeABank triển khai hàng loạt dự án và chính sách về tài chính toàn diện, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Đồng thời, Ngân hàng đẩy mạnh tài trợ các dự án trong lĩnh vực xanh - bền vững và phát hành 150 triệu USD trái phiếu xanh lá, xanh lam cho IFC và AIIB.

SeABank còn gia tặng độ nhận diện thương hiệu ngân hàng “Vì cộng đồng” thông qua các hoạt động thiện nguyện của 4 quỹ từ thiện và tích cực tham gia các hoạt động an sinh – môi trường xã hội trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, nhân đạo từ thiện, bảo vệ môi trường… Những đóng góp của SeABank được Đảng, Nhà nước, Chính phú và cộng đồng ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quý, tiêu biểu nhất là Huân chương Lao động hạng Nhất.

Lấy ESG làm kim chỉ nam cho chiến lược bền vững, SeABank sẽ tiếp tục tập trung tạo dựng giá trị cho các bên hữu quan thông qua củng cố các nền tảng về: Quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro, nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự, văn hóa tổ chức, an sinh và môi trường xã hội. Danh vị tại Vietnam ESG Awards 2025 là sự ghi nhận và động lực để SeABank kiên định trong hành trình mang lại giá trị cho cộng đồng, tiến gần tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.