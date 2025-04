Nhận định SLNA vs Quảng Nam:

Sau 18 vòng đấu, SHB Đà Nẵng đứng cuối bảng với vẻn vẹn 10 điểm. Tiếp đó, Bình Định đứng thứ 13 với 16 điểm, Sông Lam Nghệ An (SLNA) xếp thứ 12 với 18 điểm và Quảng Nam đứng thứ 11 với 20 điểm.

Cục diện được định hình khá rõ khi SHB Đà Nẵng dường như sẽ phải nỗ lực tối đa để hy vọng kịp thoát khỏi vị trí “đội sổ”. Trong khi đó, các đội còn lại thì cần tăng tốc hết cỡ để không phải đứng thứ 13, kèm theo suất đá play-off đầy rủi ro với đội đứng thứ hai của giải hạng Nhất mùa này.

SLNA và Quảng Nam đều rất cần chiến thắng để bứt phá. Ảnh: VPF

Tại các trận đấu đã diễn ra của vòng 19, Bình Định đã thua Hải Phòng 0-2 và chắc chắn vẫn đứng thứ 13. HAGL đang đứng thứ 10 với 21 điểm, nhưng họ đã thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1 nên vị trí này đã trở nên mong manh. Xếp cao hơn chút nữa là CLB TP,HCM, cũng đã chơi 19 trận và có 22 điểm.

Do đó, màn so tài giữa SLNA và Quảng Nam trên sân Vinh sẽ có ý nghĩa “trận cầu 6 điểm” trong cuộc đua trụ hạng với cả 2 đội. SLNA rất khát chiến thắng để nới rộng khoảng cách an toàn về điểm với Bình Định, đồng thời vượt qua chính Quảng Nam trên bảng xếp hạng. Về phía Quảng Nam, họ cũng sẽ vượt sâu vào nhóm an toàn trong trường hợp thắng đối thủ cạnh tranh vé trụ hạng trực tiếp như SLNA.

Sau 18 trận đã đấu, SLNA mới thắng 3 trận, hòa 9 trận và thua 6 trận. Đáng chú ý, cả 3 chiến thắng mà SLNA giành được đều tại sân nhà và cùng có tỷ số 1-0.

SLNA được chơi trên sân nhà nhưng sẽ không dễ vượt qua Quảng Nam. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, Quảng Nam là đội bóng không dễ bị bắt nạt. Ở 7 trận đấu gần nhất, Quảng Nam đã không thua trong 5 trận. Ngoài ra, Quảng Nam và SLNA đã hòa nhau 3/4 lần gặp nhau gần nhất và trận lượt đi mùa này giữa 2 đội kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Xét theo tình thế, SLNA đang ít điểm hơn, được đá sân nhà nên khát khao chiến thắng hơn. Mặc dù vậy, khả năng tấn công hạn chế sẽ khiến SLNA khó lòng đạt được mục tiêu và kết quả hòa là khả năng dễ xảy ra nhất.

Dự đoán: Hòa 1-1.

Xem LPBank V.League 1-2024/25 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn