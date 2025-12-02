Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chuyển động Sài Gòn
Thứ ba, ngày 02/12/2025 15:00 GMT+7

Sở GDĐT TP.HCM đề xuất chi hơn 500 tỷ đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

+ aA -
Nguyệt Minh Thứ ba, ngày 02/12/2025 15:00 GMT+7
Sở GDĐT TP.HCM vừa kiến nghị Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành chính sách đặc thù, hỗ trợ chi phí ăn trưa, các dịch vụ giáo dục và đồng phục cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

TP.HCM đề xuất hỗ trợ toàn diện học sinh có hoàn cảnh đặc biệt từ năm học 2025-2026

Sở GDĐT TP.HCM vừa trình Ủy ban nhân dân Thành phố Báo cáo đánh giá tác động về việc ban hành chính sách đặc thù, nhằm hỗ trợ toàn diện cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên và học sinh cơ sở giáo dục chuyên biệt có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Thành phố, dự kiến áp dụng từ năm học 2025-2026.

Theo Sở GDĐT TP.HCM, chính sách này được xây dựng trong bối cảnh Thành phố đang thực hiện chiến lược phát triển bền vững và xây dựng xã hội học tập, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm lo cho đối tượng khó khăn, đồng thời nhằm tạo môi trường giáo dục công bằng, toàn diện, và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tương lai.

Giáo viên và học sinh Trường Chuyên biệt Cần Thạnh (xã Cần Giờ, TP.HCM). Ảnh: Nguyệt Minh

Mặc dù trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đã được miễn học phí từ năm học 2025-2026 theo các Nghị quyết và Nghị định của Quốc hội, Chính phủ, nhưng trên thực tế, vẫn còn nhiều chi phí khác phát sinh có liên quan đến việc học tập của các em.

Những chi phí này bao gồm bữa ăn bán trú, chi phí dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, tiền đồng phục, và tiền học các nội dung ngoài giờ học chính khóa.

Đời sống của nhiều hộ gia đình lao động di cư vẫn còn khó khăn, và nếu không có sự hỗ trợ từ Nhà nước, một bộ phận học sinh dễ rơi vào nguy cơ bỏ học hoặc gián đoạn việc học tập.

Vì vậy, theo Sở GDĐT TP.HCM chính sách này được đề xuất nhằm giải quyết những gánh nặng tài chính này cho các gia đình có con em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, khuyết tật, hoặc mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt.

Sở GDĐT TP.HCM đã đề xuất bốn chính sách hỗ trợ cụ thể. Đầu tiên là hỗ trợ bữa ăn trưa, theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục, tối đa là 40.000 đồng/học sinh/ngày.

Giải pháp này được lựa chọn để đảm bảo các em được cung cấp đủ bữa ăn, cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm gánh nặng chi phí. Với số lượng rà soát là 31.837 em có hoàn cảnh đặc biệt trong năm học 2025-2026, chính sách này dự kiến sẽ làm tăng chi ngân sách nhà nước tối đa khoảng 252 tỷ đồng trong một năm học.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đề xuất hỗ trợ chi phí các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục.

Học sinh Trường Chuyên biệt Cần Thạnh trong giờ ăn trưa. Ảnh: Nguyệt Minh

Các dịch vụ này bao gồm dịch vụ tổ chức bán trú, phục vụ ăn sáng, chăm sóc ngoài giờ, sử dụng máy lạnh (đối với lớp có sẵn), và dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Mức hỗ trợ sẽ theo thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục, tối đa không vượt quá mức quy định tại Phụ lục I đính kèm Nghị quyết. Sở GDĐT nhấn mạnh việc hỗ trợ theo mức thực tế sẽ không làm phát sinh thêm chi phí cho học sinh khi tham gia các dịch vụ này. Chính sách này được dự toán làm tăng chi ngân sách tối đa khoảng 178 tỷ đồng trong một năm học.

Tiếp theo là hỗ trợ chi phí các nội dung khác theo chương trình nhà trường ngoài giờ học chính khóa. Các nội dung được hỗ trợ gồm tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài, kỹ năng sống, và học bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước.

Tương tự như chính sách trên, mức hỗ trợ theo thực tế phát sinh và tối đa không vượt quá mức quy định tại Phụ lục II.

Việc hỗ trợ này nhằm thúc đẩy an sinh xã hội, đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội học tập các kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống, phù hợp với chủ trương phát triển phẩm chất, năng lực và nhân cách cho người học. Chi phí tối đa cho chính sách này dự kiến là 125 tỷ đồng trong một năm học.

Cuối cùng là hỗ trợ tiền mua đồng phục với mức cụ thể theo từng cấp học: Mầm non là 300.000 đồng/trẻ/năm học; Tiểu học là 400.000 đồng/học sinh/ năm học; Trung học cơ sở là 450.000 đồng/học sinh/ năm học; Trung học phổ thông là 500.000 đồng/học sinh/năm học.

Việc hỗ trợ này giúp giảm gánh nặng tài chính đầu năm học, tạo môi trường bình đẳng, giúp học sinh giảm bớt mặc cảm, tự ti do sự khác biệt về kinh tế, từ đó tạo điều kiện để các em tự tin đến trường và tập trung hơn vào việc học. Chính sách này ước tính làm tăng chi ngân sách nhà nước hàng năm khoảng 13 tỷ đồng.

Tất cả các chính sách đều được đánh giá là mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chủ động, quyết tâm của Chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chính sách ưu tiên cho đối tượng đặc biệt, đảm bảo công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Sở GDĐT cũng khẳng định việc triển khai thực hiện các chính sách này sẽ không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính và áp dụng bình đẳng cho mọi đối tượng.

Sở GDĐT đã kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Nghị quyết đặc thù để chính thức triển khai các chính sách này từ năm học 2025-2026.

Tham khảo thêm

Từ giáo viên trở thành giám đốc HTX nuôi ong ở TP.HCM, mỗi năm thu hàng chục tỷ đồng

Từ giáo viên trở thành giám đốc HTX nuôi ong ở TP.HCM, mỗi năm thu hàng chục tỷ đồng

TP.HCM đào tạo hàng chục nghìn nhân lực cho metro, hướng đến tự chủ công nghệ

TP.HCM đào tạo hàng chục nghìn nhân lực cho metro, hướng đến tự chủ công nghệ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Va chạm liên hoàn giữa ba xe ở TP.HCM, một phụ nữ tử vong, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Vụ va chạm giữa xe máy, ô tô và xe chở rác trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7 cũ) hướng về cầu Phú Mỹ khiến một người phụ nữ ngồi sau xe máy tử vong tại chỗ, giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Quy trình "chọn hàng" và luật ngầm của đường dây mại dâm do cựu tiếp viên hàng không cầm đầu

Chuyển động Sài Gòn
Quy trình 'chọn hàng' và luật ngầm của đường dây mại dâm do cựu tiếp viên hàng không cầm đầu

Vợ chồng cựu chủ tịch đậu phộng Tân Tân bị truy tố trốn thuế, không chấp hành án

Chuyển động Sài Gòn
Vợ chồng cựu chủ tịch đậu phộng Tân Tân bị truy tố trốn thuế, không chấp hành án

TAND TP.HCM mở phiên Giám đốc thẩm đầu tiên sau hợp nhất

Chuyển động Sài Gòn
TAND TP.HCM mở phiên Giám đốc thẩm đầu tiên sau hợp nhất

Hơn 1 triệu học sinh TP.HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam chờ lập tiếp kỷ lục thế giới

Chuyển động Sài Gòn
Hơn 1 triệu học sinh TP.HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam chờ lập tiếp kỷ lục thế giới

Đọc thêm

Nhiều tòa cao ốc 'biến mất', không khí Hà Nội ở mức tím, bụi mịn kín bầu trời
Ảnh

Nhiều tòa cao ốc "biến mất", không khí Hà Nội ở mức tím, bụi mịn kín bầu trời

Ảnh

Bầu không khí Hà Nội mấy hôm nay chìm trong lớp mù dày đặc khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) chạm ngưỡng tím, mức cảnh báo rất xấu cho sức khỏe con người.

“Mục sở thị” những vườn quýt đẹp như tranh trước Ngày hội cam quýt ở Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên)
Nhà nông

“Mục sở thị” những vườn quýt đẹp như tranh trước Ngày hội cam quýt ở Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên)

Nhà nông

Những vườn quýt của người dân ở xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên đang vào vụ. Bạt ngàn đồi quýt quả trĩu mọng, vàng ruộm, bừng lên trong nắng khiến du khách không cưỡng nổi bước chân mình.

Hà Nội ưu tiên giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng đô thị, an toàn thực phẩm
Tin tức

Hà Nội ưu tiên giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng đô thị, an toàn thực phẩm

Tin tức

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tập trung giải quyết dứt điểm ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí và ngập úng ở đô thị, vùng ven đô, cùng với đó là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Vụ cháy nhà nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Lộc khiến bé gái 8 tuổi tử vong: Chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình
Chuyển động Sài Gòn

Vụ cháy nhà nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Lộc khiến bé gái 8 tuổi tử vong: Chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình

Chuyển động Sài Gòn

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng tại căn nhà ở đường Liên ấp 2-6 xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) khiến bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người khác bị bỏng nặng, Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Địa phương đã hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị thương và 10 triệu đồng đối với trường hợp tử vong.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu ra quyết định sốc liên quan đến tài sản Nga
Thế giới

Ngân hàng Trung ương Châu Âu ra quyết định sốc liên quan đến tài sản Nga

Thế giới

Tờ Financial Times ngày 1/12 trích dẫn lời của một số quan chức cho biết, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã từ chối bảo lãnh cho khoản vay bồi thường 140 tỷ euro cho Ukraine.

Clip: HLV Kim Sang-sik tự tay 'bón' sâm cho cầu thủ U22 Việt Nam
Thể thao

Clip: HLV Kim Sang-sik tự tay "bón" sâm cho cầu thủ U22 Việt Nam

Thể thao

HLV Kim Sang-sik khiến bầu không khí ở U22 Việt Nam trở nên giống như một gia đình khi ông tự tay bóc rồi bón sâm cho từng học trò...

Trái tim nhân tạo mềm: Giấc mơ thay tim người khi robot mềm bước vào trung tâm y học tương lai
Kinh tế

Trái tim nhân tạo mềm: Giấc mơ thay tim người khi robot mềm bước vào trung tâm y học tương lai

Kinh tế

Tại VinFuture 2025, một “trái tim nhân tạo mềm” biết đập gần như tim thật đã mở ra viễn cảnh hoàn toàn mới cho y học hiện đại. Được thiết kế theo từng bệnh nhân bằng robot mềm và mô phỏng huyết động học, công trình của PGS. Đỗ Thanh Nhỏ, hà khoa học Việt Nam hiện công tác tại Đại học New South Wales (UNSW), không chỉ giúp bác sĩ dự đoán rủi ro phẫu thuật chính xác hơn, mà còn thắp lên hy vọng cho hàng trăm nghìn bệnh nhân suy tim đang chờ một cơ hội sống còn.

Lời nhắn trong chai bia hơn 100 năm: Trò đùa của Smith và Hogan hay thông điệp gửi tới tương lai?
Đông Tây - Kim Cổ

Lời nhắn trong chai bia hơn 100 năm: Trò đùa của Smith và Hogan hay thông điệp gửi tới tương lai?

Đông Tây - Kim Cổ

Hơn một thế kỷ nằm sau lớp thạch cao của ga Michigan, chai bia Stroh’s 1913 cùng mảnh giấy bí ẩn bên trong bất ngờ lộ diện. Hai cái tên “Smith” và “Hogan” xuất hiện như dấu vết mờ ảo từ quá khứ, là trò đùa của những công nhân năm xưa, hay một thông điệp họ cố ý gửi lại cho hậu thế? Câu hỏi chưa lời giải khiến phát hiện hơn 100 năm này càng nhuốm màu huyền thoại.

Đà Nẵng: Hình ảnh hư hại của chùa Cầu và nhà cổ ở Hội An sau lũ lịch sử
Media

Đà Nẵng: Hình ảnh hư hại của chùa Cầu và nhà cổ ở Hội An sau lũ lịch sử

Media

Sau trận lũ lịch sử và cuối tháng 10 đầu tháng 11, nhiều ngôi nhà cổ ở Hội An (Đà Nẵng) bị hư hỏng khá nghiêm trọng. Đặc biệt, tường, vách gỗ chùa Cầu phai màu, bong tróc.

Tàu sở hữu công nghệ tàng hình tối tân của hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng
Media

Tàu sở hữu công nghệ tàng hình tối tân của hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Media

Sáng 2/12, tàu huấn luyện ROKS Hansando được trang bị công nghệ tàng hình tối tân đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao 4 ngày tại Đà Nẵng.

Cẩm nang du lịch Mỹ gọi Phú Quốc là “kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam”
Du lịch

Cẩm nang du lịch Mỹ gọi Phú Quốc là “kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam”

Du lịch

Mới đây, cẩm nang du lịch lâu đời và uy tín hàng đầu thế giới - Lonely Planet - vừa công bố Phú Quốc là điểm đến biển số một tại Việt Nam. Đảo Ngọc được vinh danh đồng thời trong ba danh sách: “10 bãi biển tuyệt nhất Việt Nam”, “10 điểm đến tuyệt nhất Việt Nam” và “9 kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam”

Vinmec Đà Nẵng cứu sống bệnh nhân có túi phình mạch não khổng lồ mà không cần mổ mở hộp sọ
Y tế

Vinmec Đà Nẵng cứu sống bệnh nhân có túi phình mạch não khổng lồ mà không cần mổ mở hộp sọ

Y tế

Một ca phình mạch não khổng lồ, nguy cơ tử vong cao nếu vỡ , đã được các bác sĩ tại Vinmec Đà Nẵng xử trí thành công nhờ kỹ thuật can thiệp nội mạch stent chuyển dòng kết hợp đặt coil - phương pháp hiện đại hàng đầu giúp “hàn gắn” mạch máu từ bên trong mà không cần phẫu thuật mở hộp sọ.

Xe điện Việt Nam nổi bật tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Lào
Tin tức

Xe điện Việt Nam nổi bật tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Lào

Tin tức

Khoảnh khắc dàn xe điện “make in Vietnam” xuất hiện tại lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh Lào ở quảng trường Thatluang đã mang lại niềm tự hào sâu sắc cho cộng đồng người Việt tại Vientiane.

Truy xét từ clip trên mạng xã hội, khởi tố 17 đối tượng truy đuổi, đánh nhau trên các tuyến đường trung tâm Đà Nẵng
Pháp luật

Truy xét từ clip trên mạng xã hội, khởi tố 17 đối tượng truy đuổi, đánh nhau trên các tuyến đường trung tâm Đà Nẵng

Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng khởi tố 17 đối tượng liên quan vụ truy đuổi, đánh nhau trên nhiều tuyến đường trung tâm sau khi rà soát, truy xét từ các hình ảnh và clip lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ở Khánh Hòa có nhà kiên cố
Nhà nông

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ở Khánh Hòa có nhà kiên cố

Nhà nông

Trong thời gian qua, Sở Dân Tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa đã tập trung phối hợp triển khai về những nhu cầu cơ bản và cấp thiết nhất của đồng bào thiểu số nhất là xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Xã Chợ Rã, Thái Nguyên bứt phá trong thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số
Nhà nông

Xã Chợ Rã, Thái Nguyên bứt phá trong thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số

Nhà nông

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ của xã Chợ Rã (tỉnh Thái Nguyên) khi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn mở ra cơ hội để người dân tiếp cận tri thức, kỹ thuật mới, cải thiện chất lượng cuộc sống một cách bền vững.

Trung vệ Lê Ngọc Bảo rời Ninh Bình FC, xuống Hạng Nhất thi đấu?
Thể thao

Trung vệ Lê Ngọc Bảo rời Ninh Bình FC, xuống Hạng Nhất thi đấu?

Thể thao

Lê Ngọc Bảo được đồn đoán là đã rời Ninh Bình FC để trở lại khoác áo Quy Nhơn United và sẽ thi đấu ở giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026. Vậy thực hư ra sao?

Ngăn chặn hành vi chở cồng kềnh gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường Thủ đô
Giao thông - Xây dựng

Ngăn chặn hành vi chở cồng kềnh gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường Thủ đô

Giao thông - Xây dựng

Hành vi điều khiển xe máy chở hàng hóa cồng kềnh không chỉ vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện.

Giá vàng hôm nay mới nhất (2/12) 'quay đầu' giảm: Người Hà Nội xếp hàng từ tờ mờ sáng, cơn khát trú ẩn chưa hề nguội
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (2/12) "quay đầu" giảm: Người Hà Nội xếp hàng từ tờ mờ sáng, cơn khát trú ẩn chưa hề nguội

Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất 2/12 bất ngờ giảm vài trăm nghìn đồng mỗi lượng lại thổi bùng làn sóng gom vàng mới. Tại Bảo Tín Minh Châu, khách xếp hàng trước cả giờ mở cửa để “mua lúc giá mềm”, đặt cược đợt điều chỉnh chỉ là tạm thời.

Anh cảnh sát giao thông ngăn 2 đối tượng xăm trổ hành hung dã man nam thanh niên
Media

Anh cảnh sát giao thông ngăn 2 đối tượng xăm trổ hành hung dã man nam thanh niên

Media

Sáng 2/12 trên đường 70 (phường Hà Đông, Hà Nội), hai đối tượng xăm trổ liên tiếp hành hung một nam thanh niên giữa phố. Một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ đã kịp thời lao tới ngăn chặn, giúp nạn nhân thoát nguy.

Xã Mèo Vạc (Tuyên Quang): Khu phố du lịch 'khổ sở' vì điểm buôn bán gà bốc mùi xú uế
Bạn đọc

Xã Mèo Vạc (Tuyên Quang): Khu phố du lịch "khổ sở" vì điểm buôn bán gà bốc mùi xú uế

Bạn đọc

Giữa trung tâm xã Mèo Vạc – điểm đến nổi tiếng của Cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang), một điểm buôn bán, tập kết và trung chuyển gia cầm sống quy mô lớn hoạt động, bốc mùi xú uế khiến du khách phải "nín thở" mỗi khi đi qua.

TP.HCM nỗ lực đưa sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng, hỗ trợ HTX mở rộng đầu ra
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM nỗ lực đưa sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng, hỗ trợ HTX mở rộng đầu ra

Chuyển động Sài Gòn

Tuần lễ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền do TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra trong tháng 12 này. TP.HCM đang nỗ lực hỗ trợ HTX, doanh nghiệp nông nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm OCOP để đưa đến tay người tiêu dùng.

Về ra mắt mẹ bạn trai cho 2 triệu đồng, tôi quyết hủy hôn dù đang mang bầu
Gia đình

Về ra mắt mẹ bạn trai cho 2 triệu đồng, tôi quyết hủy hôn dù đang mang bầu

Gia đình

Tôi chết lặng. Hai triệu. Một phong bì. Như thể tôi là người xin bà bố thí. Anh đứng cạnh, mặt đỏ bừng vì ngại, nhưng không nói một câu nào bênh tôi. Không một lời.

Đồng minh thân cận Yermak bất ngờ chỉ trích ông Zelensky trong bài diễn văn dài nửa giờ trước khi từ chức
Thế giới

Đồng minh thân cận Yermak bất ngờ chỉ trích ông Zelensky trong bài diễn văn dài nửa giờ trước khi từ chức

Thế giới

Andrii Yermak, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống, đến tận phút cuối vẫn không tin rằng mình sẽ bị buộc phải từ chức. Vì vậy, khi được yêu cầu viết đơn từ chức, ông đã công kích Tổng thống Volodymyr Zelensky bằng một cơn bùng nổ cảm xúc đầy chỉ trích và buộc tội.

Chuyện phía sau 'siêu' Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: 25 di tích di dời có giá trị và được người dân gửi gắm những gì? (Bài 2)
Văn hóa - Giải trí

Chuyện phía sau "siêu" Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: 25 di tích di dời có giá trị và được người dân gửi gắm những gì? (Bài 2)
13

Văn hóa - Giải trí

Trong phạm vi xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, có 25 địa danh chứa đựng giá trị kiến trúc, cổ vật và tư liệu quý, phản ánh đời sống văn hóa, tín ngưỡng lâu đời của người dân Kinh Bắc.

Một người Đà Nẵng tình cờ phát hiện động vật biển có tên trong sách Đỏ
Nhà nông

Một người Đà Nẵng tình cờ phát hiện động vật biển có tên trong sách Đỏ

Nhà nông

Trong lúc đánh bắt ngoài khơi biển Đà Nẵng, khu vực khối phố Tỉnh Thủy, ngư dân Nguyễn Cao Giới phát hiện một cá thể đồi mồi dứa quý hiếm mắc lưới và lập tức báo lực lượng chức năng để phối hợp thả về biển an toàn.

Ông Lê Trí Thanh: Thi đua yêu nước giúp Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh và thiên tai
Đại đoàn kết dân tộc

Ông Lê Trí Thanh: Thi đua yêu nước giúp Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh và thiên tai

Đại đoàn kết dân tộc

Tại Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội tại Đà Nẵng lần thứ nhất, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh cho rằng, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng giúp thành phố vượt qua dịch bệnh, thiên tai và tăng tốc phát triển trong 5 năm qua.

'Độc lạ' Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33: 3 chị em ruột cùng 'săn vàng'
Thể thao

"Độc lạ" Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33: 3 chị em ruột cùng "săn vàng"

Thể thao

Lần đầu tiên trong lịch sử, 3 chị em ruột cùng góp mặt trong một đội tuyển thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Chính quyền một xã ở tỉnh Quảng Trị xác nhận lần đầu ghi nhận con động vật này chui lên khỏi mặt đất dày đặc
Nhà nông

Chính quyền một xã ở tỉnh Quảng Trị xác nhận lần đầu ghi nhận con động vật này chui lên khỏi mặt đất dày đặc

Nhà nông

Người dân tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ phát hiện hàng loạt giun đất bò lên mặt đất sau mưa, khiến người dân lo lắng về dấu hiệu bất thường của môi trường. Theo ông Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã xác nhận, đây là lần đầu tiên xã ghi nhận hiện tượng giun bò lên mặt đất với số lượng lớn như vậy

Giải báo chí về tam nông: Động lực để lan tỏa những tấm gương nông dân điển hình, sáng chế thiết thực
Nhà nông

Giải báo chí về tam nông: Động lực để lan tỏa những tấm gương nông dân điển hình, sáng chế thiết thực

Nhà nông

Theo đại diện nhóm tác giả của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 là một sân chơi ý nghĩa, giúp các nhà báo góp sức, cùng nhau xây dựng một nền nông nghiệp thông minh, xanh và thịnh vượng. Giải báo chí do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) được giao trực tiếp thực hiện.

Tin đọc nhiều

1

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

2

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

3

Chuyện phía sau "siêu" Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhiều di tích chuyển đi và những tiền lệ chưa từng có (Bài 1)
44

Chuyện phía sau 'siêu' Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhiều di tích chuyển đi và những tiền lệ chưa từng có (Bài 1)

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

5

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: "Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi"

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: 'Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi'