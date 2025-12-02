Sở GDĐT TP.HCM đề xuất chi hơn 500 tỷ đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

TP.HCM đề xuất hỗ trợ toàn diện học sinh có hoàn cảnh đặc biệt từ năm học 2025-2026

Sở GDĐT TP.HCM vừa trình Ủy ban nhân dân Thành phố Báo cáo đánh giá tác động về việc ban hành chính sách đặc thù, nhằm hỗ trợ toàn diện cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên và học sinh cơ sở giáo dục chuyên biệt có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Thành phố, dự kiến áp dụng từ năm học 2025-2026.

Theo Sở GDĐT TP.HCM, chính sách này được xây dựng trong bối cảnh Thành phố đang thực hiện chiến lược phát triển bền vững và xây dựng xã hội học tập, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm lo cho đối tượng khó khăn, đồng thời nhằm tạo môi trường giáo dục công bằng, toàn diện, và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tương lai.

Giáo viên và học sinh Trường Chuyên biệt Cần Thạnh (xã Cần Giờ, TP.HCM). Ảnh: Nguyệt Minh

Mặc dù trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đã được miễn học phí từ năm học 2025-2026 theo các Nghị quyết và Nghị định của Quốc hội, Chính phủ, nhưng trên thực tế, vẫn còn nhiều chi phí khác phát sinh có liên quan đến việc học tập của các em.

Những chi phí này bao gồm bữa ăn bán trú, chi phí dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, tiền đồng phục, và tiền học các nội dung ngoài giờ học chính khóa.

Đời sống của nhiều hộ gia đình lao động di cư vẫn còn khó khăn, và nếu không có sự hỗ trợ từ Nhà nước, một bộ phận học sinh dễ rơi vào nguy cơ bỏ học hoặc gián đoạn việc học tập.

Vì vậy, theo Sở GDĐT TP.HCM chính sách này được đề xuất nhằm giải quyết những gánh nặng tài chính này cho các gia đình có con em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, khuyết tật, hoặc mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt.

Sở GDĐT TP.HCM đã đề xuất bốn chính sách hỗ trợ cụ thể. Đầu tiên là hỗ trợ bữa ăn trưa, theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục, tối đa là 40.000 đồng/học sinh/ngày.

Giải pháp này được lựa chọn để đảm bảo các em được cung cấp đủ bữa ăn, cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm gánh nặng chi phí. Với số lượng rà soát là 31.837 em có hoàn cảnh đặc biệt trong năm học 2025-2026, chính sách này dự kiến sẽ làm tăng chi ngân sách nhà nước tối đa khoảng 252 tỷ đồng trong một năm học.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đề xuất hỗ trợ chi phí các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục.

Học sinh Trường Chuyên biệt Cần Thạnh trong giờ ăn trưa. Ảnh: Nguyệt Minh

Các dịch vụ này bao gồm dịch vụ tổ chức bán trú, phục vụ ăn sáng, chăm sóc ngoài giờ, sử dụng máy lạnh (đối với lớp có sẵn), và dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Mức hỗ trợ sẽ theo thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục, tối đa không vượt quá mức quy định tại Phụ lục I đính kèm Nghị quyết. Sở GDĐT nhấn mạnh việc hỗ trợ theo mức thực tế sẽ không làm phát sinh thêm chi phí cho học sinh khi tham gia các dịch vụ này. Chính sách này được dự toán làm tăng chi ngân sách tối đa khoảng 178 tỷ đồng trong một năm học.

Tiếp theo là hỗ trợ chi phí các nội dung khác theo chương trình nhà trường ngoài giờ học chính khóa. Các nội dung được hỗ trợ gồm tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài, kỹ năng sống, và học bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước.

Tương tự như chính sách trên, mức hỗ trợ theo thực tế phát sinh và tối đa không vượt quá mức quy định tại Phụ lục II.

Việc hỗ trợ này nhằm thúc đẩy an sinh xã hội, đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội học tập các kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống, phù hợp với chủ trương phát triển phẩm chất, năng lực và nhân cách cho người học. Chi phí tối đa cho chính sách này dự kiến là 125 tỷ đồng trong một năm học.

Cuối cùng là hỗ trợ tiền mua đồng phục với mức cụ thể theo từng cấp học: Mầm non là 300.000 đồng/trẻ/năm học; Tiểu học là 400.000 đồng/học sinh/ năm học; Trung học cơ sở là 450.000 đồng/học sinh/ năm học; Trung học phổ thông là 500.000 đồng/học sinh/năm học.

Việc hỗ trợ này giúp giảm gánh nặng tài chính đầu năm học, tạo môi trường bình đẳng, giúp học sinh giảm bớt mặc cảm, tự ti do sự khác biệt về kinh tế, từ đó tạo điều kiện để các em tự tin đến trường và tập trung hơn vào việc học. Chính sách này ước tính làm tăng chi ngân sách nhà nước hàng năm khoảng 13 tỷ đồng.

Tất cả các chính sách đều được đánh giá là mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chủ động, quyết tâm của Chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chính sách ưu tiên cho đối tượng đặc biệt, đảm bảo công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Sở GDĐT cũng khẳng định việc triển khai thực hiện các chính sách này sẽ không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính và áp dụng bình đẳng cho mọi đối tượng.

Sở GDĐT đã kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Nghị quyết đặc thù để chính thức triển khai các chính sách này từ năm học 2025-2026.