Sốc mất máu nghiêm trọng vì chửa ngoài tử cung vị trí hiếm gặp bị vỡ

Tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cứu sống một bệnh nhân bị sốc mất máu do chửa ngoài tử cung vỡ, đặc biệt nguy hiểm và phức tạp khi khối chửa to tương đương thai 12 tuần ở dính chặt vào đại tràng và thành bụng gây khó khăn, thách thức cho quá trình can thiệp phẫu thuật.

Bệnh nhân Triệu T N (32 tuổi, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh) có dấu hiệu kinh nguyệt không đều, đau bụng, đại tiện phân lỏng nên đến khám tại Bệnh viện Bãi Cháy. Các bác sĩ đã thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng phát hiện tình trạng da niêm mạc nhợt, bụng chướng, phản ứng thành bụng khắp bụng.

Kết quả siêu âm có hình ảnh khối chửa ngoài tử cung bên trái 12 tuần vẫn còn tim thai, kèm theo lượng lớn dịch ổ bụng, dấu hiệu nghi ngờ vỡ khối chửa gây xuất huyết nội nghiêm trọng. Các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa chẩn đoán tình trạng sốc mất máu do thai ngoài tử cung bên trái vỡ, nhanh chóng chỉ định phẫu thuật xử trí cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thương – khoa Phụ Sản, Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh BVCC





Ekip phẫu thuật của bác sĩ Tô Thị Kim Quy – Trưởng khoa Phụ Sản (Bệnh viện Bãi Cháy) đã tiến hành phẫu thuật mở ổ bụng, quan sát phát hiện có khoảng 2500 ml máu loãng không đông và nhiều máu cục.

Bệnh nhân có tiền sử đẻ mổ, sẹo mổ lấy thai là nguyên nhân khiến tử cung dính lên thành bụng trước. Khối chửa còn nguyên ối ở loa vòi trứng trái dính chặt vào đại tràng xuống và thành bụng trên tạo thành một khối liên kết dính phức tạp. Máu tiếp tục chảy qua loa vòi trứng trái khiến quá trình gỡ dính rất khó khăn.

Trước những khó khăn, thách thức bởi đặc điểm và vị trí của khối chửa rất đặc biệt. Ekip phẫu thuật đã phối hợp cùng bác sĩ Dương Xuân Hiệp – Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện Bãi Cháy) gỡ dính khối chửa ra khỏi đại tràng và thành bụng, kẹp cắt khối chửa đến sát sừng trái tử cung, khâu cầm máu mỏm cắt, khâu phục hồi đại tràng, bảo tồn tử cung, hai buồng trứng cho người bệnh.

Trong suốt quá trình phẫu thuật và hậu phẫu, bệnh nhân được hồi sức tích cực và truyền 5 đơn vị khối hồng cầu và 5 đơn vị huyết tương.

Ca phẫu thuật có sự phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng của các chuyên khoa Sản – Ngoại – gây mê - hồi sức tích cực – huyết học truyền máu đã cứu bệnh nhân thoát tình trạng nguy kịch do sốc mất máu. Ba ngày sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thương, khoa Phụ Sản, Bệnh viện Bãi Cháy trực tiếp tham gia phẫu thuật cho biết: "Đây là một trường hợp chửa ngoài tử cung hiếm gặp với khối thai vỡ gây xuất huyết ổ bụng, dính chặt vào đại tràng xuống và thành bụng.

Quá trình bóc tách khối chửa gặp nhiều khó khăn do mô dính phức tạp, nguy cơ tổn thương đại tràng và chảy máu ồ ạt rất cao. Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi đã phải phối hợp chặt chẽ với chuyên khoa Ngoại, cẩn trọng trong từng thao tác để gỡ dính khối thai, đồng thời khâu phục hồi đại tràng, đảm bảo không gây biến chứng về sau".

Sức khỏe của bệnh nhân phục hồi tốt sau phẫu thuật. Ảnh BVCC





Theo bác sĩ Thương, thai ngoài tử cung là trường hợp trứng được thụ tinh, làm tổ và phát triển ở ngoài buồng tử cung, thường gặp nhất là vòi tử cung (còn gọi là vòi trứng) chiếm tới 95% hoặc ở vị trí khác như buồng trứng, cổ tử cung, ổ bụng.

Tỉ lệ chửa ngoài tử cung chiếm 1-2% thai nghén. Đây là nguyên nhân tử vong cao nhất trong sản khoa trong 4 tháng đầu thai kỳ (4-10%). Thai ngoài tử cung là bệnh lý phổ biến có thể phát hiện từ rất sớm, điều trị ngoại khoa hoặc điều trị nội khoa mà không cần phải phẫu thuật.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: vỡ khối thai, mất máu nhiều dẫn đến sốc mất máu đe dọa trực tiếp tính mạng của bệnh nhân.

Hằng năm, khoa Phụ sản, Bệnh viện Bãi Cháy tiếp nhận, phẫu thuật cấp cứu rất nhiều trường hợp bệnh nhân chửa ngoài tử cung, trong đó nhiều bệnh nhân nhập viện với tình trạng nguy kịch, sốc mất máu do vỡ khối chửa, phải cắt khối chửa, vòi trứng gây ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.

"Phụ nữ khi mang thai cần tìm hiểu thêm kiến thức về sức khỏe sinh sản, khám thai định kỳ tại các cơ sở y tế uy tín để kịp thời phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.

Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có một trong những dấu hiệu như: chậm kinh hoặc kinh nguyệt không đều, đau bụng, ra máu âm đạo… cần đến cơ sở y tế khám ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Đặc biệt phụ nữ nếu có sẹo mổ cũ ở tử cung cần được thăm khám định kỳ để xác định chính xác vị trí của thai nhi tránh bỏ sót chửa ngoài tử cung và chửa tại sẹo mổ lấy thai cũ", bác sĩ Thương khuyến cáo.