Clip: Cầu Pe Tiến, xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La bị nước lũ cuốn trôi.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng ở Sơn La

Trước đó báo Dân Việt đã thông tin, mưa lớn kéo dài từ đêm 31/7 đến 14 giờ ngày 1/8 đã khiến mực nước sông Mã dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng, cô lập nhiều bản làng và buộc hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La, từ 2 giờ đến 14 giờ ngày 1/8, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đáng chú ý được ghi nhận tại Sam Kha với 134,4mm, Púng Bánh 97mm, Mường Lạn 2 với 94,4mm và Mường Lạn 67mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều xã trong khu vực đã đạt trạng thái bão hòa. Mực nước sông Mã tại trạm thủy văn Xã Là (Chiềng Khương) lúc 14 giờ ngày 1/8 là 28370cm, cao hơn báo động 3 là 220cm và tiếp tục lên nhanh.

Nước sông Mã dâng cao, gây ngập úng nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Nam

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, thiệt hại tập trung tại các xã ven sông Mã. Cụ thể, tại xã Mường Lạn có 4 nhà bị cuốn trôi, sập đổ; nhiều diện tích lúa bị ngập lụt. Xã Chiềng Sơ, các bản Nà Lốc 1, 2, Te Tiến, Pau Hay bị cô lập, người dân đã được di dời đến nơi an toàn. Một cây cầu treo tại bản Te Tiến đã bị đứt.

Xã Púng Bánh, tuyến đường từ Dồm Cang đến xã bị ngập sâu 2m, khiến 10 bản bị cô lập hoàn toàn. Xã Bó Sinh, nhiều đoạn Quốc lộ 12 bị ngập sâu từ 0,8m đến 1,5m, gây tắc nghẽn giao thông. Xã Mường Lầm, một cây cầu treo qua sông Mã bị cuốn trôi; 22 hộ dân tại 4 bản đã được di dời đến nơi tránh trú an toàn.

Xã Sốp Cộp, một hộ gia đình 8 người tại bản Nà Dìa đã được các lực lượng chức năng ứng cứu đến khu vực an toàn, một căn nhà đã bị lũ cuốn trôi.

Tình trạng ngập lụt cũng gây ảnh hưởng đến hệ thống giao thông và thông tin liên lạc. Quốc lộ 4G bị ngập nước tại Km65+650.

Cầu Pe Tiến, xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La

Sơn La huy động lực lượng ứng phó với mưa lũ

Tình trạng ngập lụt đang gây ra nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả. Các cơ quan chức năng của tỉnh Sơn La đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, di dời người dân đến nơi an toàn và hỗ trợ những khu vực bị ảnh hưởng, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Bộ Quốc phòng điều trực thăng giải cứu 8 người dân ở Sơn La bị mắc kẹt do lũ. Ảnh: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La

Nước lũ dâng cao gây ngập nhà dân. Ảnh: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La

Các lực lượng vũ trang, công an, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xây dựng phương án huy động lực lượng, hỗ trợ sơ tán, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn môi trường, ngăn ngừa thiệt hại do sạt lở, mưa lũ gây ra.

Các sở, ngành, địa phương trực 24/24, theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, báo cáo kịp thời về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.