Lũ ở Sơn La vượt báo động 3

Trước đó, báo Dân Việt đã thông tin, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 31/7 đến sáng 1/8, nước từ đầu nguồn đổ về khiến mực nước sông Mã đoạn chảy qua các xã của huyện Sông Mã (cũ) lên cao đột ngột. Tình trạng ngập úng nghiêm trọng đã cô lập nhiều bản làng, khiến hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Nước trên Sông Mã đoạn qua tỉnh Sơn La đang tiếp tục dâng cao. Ảnh: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La

Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết: Tại Sơn La, vào lúc 8giờ ngày 1/8, lưu lượng đến thủy điện Mường Hung là 2.300m3/s, đến 10 giờ 40 phút lưu lượng đến là 3.000m3/s. Dự báo lũ trên sông Mã đạt đỉnh vào 19h tại Trạm Thủy văn Xã Là. Tuy nhiên, theo dự báo mới nhất, đỉnh lũ có thể đạt vào khoảng 15h chiều 1/8.



Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập Sở Chỉ huy tiền phương để ứng phó bão lũ, ngập úng đặt tại Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Sông Mã. Thời gian hoạt động bắt đầu từ 13 giờ ngày 1/8.

Đồng thời, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La đã thành lập các tổ công tác ứng trực phòng tránh thiên tai.

Người dân Sơn La vật lộn với nước lũ. Ảnh: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La

Tổ số 1 do ông Phùng Kim Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La làm tổ trưởng cùng các lực lượng Quân đội, Công an trực chiến tại sông Mã. Trong đó, lực lượng cứu hộ cứu nạn là Công an tỉnh, lực lượng hỗ trợ di chuyển con người là Quân đội, lực lượng ứng phó cung cấp lương thực thực phẩm là Cục Dự trữ kết hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường.



Tổ số 2 do bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La làm tổ trưởng ứng trực tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, có nhiệm vụ cập nhật thường xuyên thông tin mưa lũ; từ 10 - 30 phút có thông tin về mực nước và lưu lượng lũ trên các sông, khoanh vùng các xã bị cô lập…

Tổ số 3 gồm các lực lượng y tế, công thương… thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến các thủy điện trên lưu vực, các mỏ khoáng sản...

Tổ số 4 là điện lực, viễn thông, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc tại các trạm chỉ huy tiền trạm.

“Mặc dù lũ liến tiếp đổ về gây ảnh hưởng tới các xã thuộc 2 huyện Sông Mã, Sốp Cộp (cũ), song hôm nay Sơn La đã chủ động dự báo trước đỉnh lũ từ 3 - 5 tiếng. Hiện nay, chúng ta đã di dời khẩn cấp được 47 hộ dân thuộc vùng bị ảnh hưởng. Đây chính là khoảng 'thời gian vàng' cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của Sơn La”, bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La khẳng định.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản. Ảnh: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về ứng phó mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công điện khẩn yêu cầu Chủ tịch UBND các xã dọc Sông Mã thông báo rộng rãi cho nhân dân trong vùng biết tình hình thiên tai để chủ động phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra, có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân khi lũ tiếp tục lên như dự báo.

Đồng thời triển khai lực lượng phòng chống thiên tai tại chỗ gồm công an, quân đội, xung kích tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Sẵn sàng phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu đô thị, khu tập trung dân cư.



Mưa lũ khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Ảnh: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La

Tổ chức canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn, đảm bảo giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu nước chảy siết, khu vực sạt lở. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Thông báo cho các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang. Rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, các hoạt động sản xuất kinh doanh, thông báo cho các đơn vị khai thác cát sỏi biết thông tin để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Sơn La huy động các lực lượng cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Ảnh: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La

“Với phương châm đặt tính mạng và tài sản của nhân dân lên hàng đầu, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, đảm bảo thông tin chỉ đạo từ trung tâm chỉ huy được truyền đạt kịp thời, thông suốt đến từng địa bàn bị ảnh hưởng. Đồng thời huy động lực lượng xuống từng cơ sở để ứng trực, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống”, bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La nhấn mạnh.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.