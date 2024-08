Sơn La: Sạt lở đất vào nhà dân khiến 1 cháu bé tử vong thương tâm

Trao đổi với phóng viên, bà Dương Thị Lan Hương, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bắc Yên, Sơn La cho biết: Từ ngày 3-5/8, trên địa bàn huyện Bắc Yên có mưa, có nơi mưa to, khiến nhiều nơi bị ngập úng và sạt lở nghiêm trọng.



Đặc biệt, vào sáng rạng sáng nay (5/8), tại bản Ọ B, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, đất từ taluy dương trên đồi đã sạt đổ vào nhà anh Mùa A Say. Vụ sạt lở khiến con gái anh Say là cháu M.T.T.M, sinh năm 2024 chết tại chỗ; vợ anh Say là Hạng Thị Nụ bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên; anh Say bị thương nhẹ.

Ngay khi nhận được tin báo, cấp uỷ, chính quyền và các lực lượng chức năng của huyện Bắc Yên và xã Tạ Khoa đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị nạn.

Sạt lở đất từ taluy dương trên đồi đổ vào nhà dân. Ảnh: NDCC

Cũng theo bà Hương, tỉnh hình mưa lũ trên địa bàn huyện Bắc Yên vẫn đang diễn biến phức tạp. Các khu vực đồi, núi đã trải qua mưa lớn nhiều ngày, đất đã ngậm no nước và bão hòa nên chỉ một tác động nhỏ, một trận mưa nhỏ cũng có thể kích hoạt sạt lở.

Huyện Bắc Yên đã tập trung tuyên truyền, khuyến cáo người dân sinh sống tại các khu vực gần sông, suối lớn chảy qua không được ra sông, suối đánh bắt tôm cá; không sinh hoạt gần khu vực có sông, suối. Đồng thời, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra xuống mức thấp nhất.