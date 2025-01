Song Joong Ki khoe vợ con nhiều hơn quảng bá phim

Song Joong Ki và vợ người Anh Katie Louise Saunders. Ảnh: Naver Phim điện ảnh "Bogota: City of the Lost" (Song Joong Ki, Lee Hee Jun, Kwon Hae Hyo đóng chính) tiêu tốn kinh phí sản xuất 12,5 tỉ won và cần đạt doanh số 3 triệu vé để hòa vốn. Nhưng tính đến ngày 17.1, phim mới bán được hơn 410.000 vé, dự đoán khó có thể vượt con số 500.000 vé bán ra.

Song Joong Ki đã có 2 phim điện ảnh liên tiếp thất bại về doanh thu, "Hopeless" phát hành năm ngoái (chỉ bán được 264.000 vé), năm nay là "Bogota".

Đến mức, có lời đồn rằng "Song Joong Ki sẽ hủy hoại sự nghiệp nếu tiếp tục đóng phim điện ảnh".

Song Joong Ki khóc vì phim "Bogota: City of the Lost" ế vé. Ảnh: Naver

Trong buổi quảng bá cuối cùng cho "Bogota" hôm 12/1, Song Joong Ki rơi nước mắt vì tình hình khó khăn chung của điện ảnh Hàn Quốc, cũng như doanh thu kém cỏi của tác phẩm mình đảm nhận.

Nam diễn viên nói: "Với tình thế khó khăn hiện tại, tôi cảm thấy thấy biết ơn vì ít nhất phim của mình được ra rạp. Do đó, tôi đã làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết để quảng bá cho bộ phim. Dù còn nhiều thiếu sót và bị chê bai, tôi vẫn cố gắng cải thiện tình hình".

Tuy nhiên, theo Newsen, không chỉ "Bogota" hay "Hopeless", mà hầu hết các phim điện ảnh của Song Joong Ki đều thất bại, ngoại trừ "Werewolf Boy" (Cậu bé người sói) ra mắt năm 2012. Mặc dù anh có sự nghiệp truyền hình thành công với nhiều tác phẩm ăn khách.

Newsen cho rằng, điều đầu tiên khiến Song Joong Ki liên tiếp thất bại trên màn ảnh rộng là do khả năng chọn kịch bản kém, không phù hợp với hình ảnh của mình.

Song Joong Ki có gương mặt trẻ, nét mềm mại, được cho là không phù hợp đóng dạng vai gai góc. Ảnh: Naver

Với phim điện ảnh, anh chủ yếu đóng những tác phẩm có hình tượng nhân vật đen tối hoặc những vai diễn có phần gai góc như trong "Cậu bé người sói", "Battleship Island", "Hopeless", "Tên tôi là Loh Kiwan", "Bogota: City of the Lost"...

Không rõ mục đích của Song Joong Ki có phải muốn xóa bỏ đi hình ảnh lãng mạn, thư sinh trong những bộ phim truyền hình trước đây hay không. Nhưng sự thật là nhiều hình tượng mới của Song Joong Ki trên màn ảnh rộng không thể khiến khán giả đồng cảm.

Newsen nhận xét, Song Joong Ki từng có "sự quyến rũ, thông minh toát lên qua khuôn mặt ngây thơ và giọng nói trầm ấm". Còn hiện tại, anh giống như một "đầu bếp làm sai công thức mặc dù vẫn có nguyên liệu tốt".

Câu chuyện về vợ con của Song Joong Ki được chú ý hơn tác phẩm của anh. Ảnh: Naver

Điều thứ 2 Newsen chỉ ra là việc Song Joong Ki dường như khoe vợ con nhiều hơn quảng bá phim.

Sau khi ly hôn Song Hye Kyo năm 2019, vào năm 2023, Song Joong Ki kết hôn lần 2 với nữ diễn viên người Anh Katie Louise Saunders. Sau đó, họ lần lượt chào đón 1 bé trai và 1 bé gái.

Đặc biệt, với con gái thứ 2 ra đời tháng 11 năm ngoái, Song Joong Ki không giấu nổi sự vui mừng. Khi tham gia quảng bá phim "Botaga" trên nhiều chương trình truyền hình, trò chuyện như "The Seasons – Lee Young Ji's Rainbow", "I'm Choi Hwa Jung", "Perfect Day with Lee Sang Soon"... Song Joong Ki liên tục khoe về vợ con.

Đến mức hàng loạt các bài báo đều cho rằng, tâm điểm chính trong các chương trình này là việc "Song Joong Ki khen vợ, khoe con".

"Không có gì sai khi một người chồng, người cha yêu thương vợ con mình, nhưng xét đến lịch trình quảng bá cho "Bogota", thì sự tập trung không rõ ràng này là điều đáng tiếc" - Newsen viết.