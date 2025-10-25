Tin sáng (25/10): Nguyễn Xuân Son đón tin vui, Đoàn Văn Hậu nhận tin buồn?

Nguyễn Xuân Son đón tin vui, Đoàn Văn Hậu nhận tin buồn?

Tại V.League 2025/2026, sau vòng 10, các CLB sẽ được phép đăng ký bổ sung hoặc thay thế cầu thủ. Điều này đồng nghĩa với việc tiền đạo Nguyễn Xuân Son có thể trở lại thi đấu cho Thép xanh Nam Định ngay từ vòng 11. Đây chắc chắn là tin vui với bản thân Nguyễn Xuân Son cũng như những người hâm mộ chân sút nhập tịch này sau thời gian dài dưỡng thương kể từ trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 trong màu áo ĐT Việt Nam.

Trong khi đó, tình hình với Đoàn Văn Hậu tại CLB CAHN lại chưa được xác định rõ ràng cũng sau thời gian rất dài chữa trị chấn thương của cầu thủ này. Đoàn Văn Hậu từng ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với CLB CAHN và bản hợp đồng này sẽ hết hiệu lực vào đầu năm 2026. Nếu Đoàn Văn Hậu không nhanh chóng trở lại hoặc CLB CAHN không có ý định gia hạn hợp đồng, tương lai của Đoàn Văn Hậu sẽ trở nên rất mịt mờ.

Nguyễn Xuân Son nhiều khả năng sẽ trở lại thi đấu cho Thép xanh Nam Định ngay từ tháng 11. Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC

Gabriel Jesus muốn gắn bó với Arsenal

Theo ESPN, Gabriel Jesus khẳng định muốn ở lại Arsenal đến hết hợp đồng hiện tại (tháng 6/2027). Tiền đạo người Brazil nhấn mạnh anh vẫn còn khát khao lớn cùng “Pháo thủ” và muốn cùng HLV Mikel Arteta mang chức vô địch Premier League về sân Emirates.

Real Madrid sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Kenan Yildiz

Theo Fichajes, Real Madrid sẵn sàng trả 100 triệu euro (khoảng 87 triệu bảng) để chiêu mộ Kenan Yildiz, tiền đạo trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ thuộc biên chế Juventus. Yildiz được xem là “ngọc quý” mới của bóng đá châu Âu, nổi bật với kỹ thuật, khả năng dứt điểm và tư duy chiến thuật cao.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Chelsea có thể mạo hiểm với Dayot Upamecano

Theo Football.London, Chelsea có thể tiết kiệm tới 52 triệu bảng nếu chờ đến mùa hè năm sau để ký hợp đồng với Dayot Upamecano khi trung vệ người Pháp trở thành cầu thủ tự do. Tuy nhiên, đây cũng là canh bạc mạo hiểm bởi Bayern Munich có thể bán Upamecano ngay tháng 1/2026 để tránh mất trắng.

Bạn gái cũ của Cristiano Ronaldo báo tin dữ

Người đẹp Kim Kardashian, người từng là bạn gái của siêu sao Cristiano Ronaldo đã thông báo thông tin không tốt về sức khỏe. Theo đó, Kim Kardashian xác định đang bị phình mạch máu nhỏ trong não, xuất phát từ những căng thẳng về cuộc sống trong quá khứ.