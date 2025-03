"Sốt đất ảo" bùng nổ vì tin đồn sáp nhập, chính quyền đồng loạt cảnh báo

Nhiều địa phương phát thông báo khẩn cảnh báo "sốt đất ảo"

Liên quan đến "sốt đất ảo", sau khi Ninh Bình hoàn tất việc sáp nhập huyện Hoa Lư vào TP. Ninh Bình để thành lập TP. Hoa Lư. Đồng thời, TP. Hoa Lư được công nhận là đô thị loại I. Sự kiện này đã tạo ra tâm lý kỳ vọng vào sự phát triển vượt bậc của khu vực, kéo theo làn sóng đầu tư và đẩy giá đất lên cao.

Chính vì vậy, tỉnh Ninh Bình đã đưa ra cảnh báo tình trạng giá đất tăng đột biến. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã có công văn yêu cầu Công an tỉnh và các bộ ban ngành thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng giao dịch bất động sản có dấu hiệu tăng giá đột biến.

Tương tự, công an tỉnh Thái Bình cho biết, giá bất động sản tại một số khu vực trong tỉnh đang có nhiều biến động, đồng thời nhấn mạnh việc tăng giá "nóng" trong thời điểm hiện tại không phản ánh thực chất giá trị của bất động sản và nhu cầu của thị trường. Do đó, Công an tỉnh Thái Bình khuyến nghị nhà đầu tư không nên tin tưởng những tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội về việc sáp nhập các đơn vị hành chính.

Chuyên gia khuyến cáo người dân cần tránh tâm lý sợ "bỏ lỡ cơ hội", chính điều này tiếp tay giới đầu cơ thổi giá. Ảnh: Thái Nguyễn

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ "sốt đất ảo" trên địa bàn. Sở cho biết, đến nay, lượng giao dịch tại các sàn vẫn hạn chế. Giá đất tăng cao có thể là chiêu trò của nhóm đầu cơ đất.

Mới đây nhất, tỉnh Bắc Giang cũng thông tin: Trên địa bàn tỉnh còn xuất hiện hành vi dàn cảnh giao dịch, mua đi bán lại với chênh lệch lớn nhằm lừa dối người mua, tạo tâm lý thu lợi cao. Một số chủ đầu tư có dấu hiệu huy động vốn không đúng pháp luật và sử dụng nhiều hình thức bán hàng khi chưa đủ điều kiện...

Những hành vi đó làm nhiễu loạn và méo mó thị trường bất động sản, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua có nhu cầu thực sự, tăng nguy cơ phát sinh các tranh chấp, khiếu kiện, gây mất ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Tâm lý kỳ vọng vào sự phát triển khiến nhiều người lao vào mua đất bất chấp giá cả. Ảnh: Hạnh Phúc

Các chuyên gia từng đưa nhiều cảnh báo về "sốt đất ảo" trong bối cảnh thị trường đang nóng lên từng ngày.

Theo báo cáo mới nhất của Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), giá trị bất động sản muốn tăng lên một cách bền vững thì cần có nền tảng, nghĩa là phải có sự phát triển đồng bộ về hạ tầng giao thông, kinh tế, xã hội. Hiện tại, giá đất một số nơi đang bị đẩy lên cao nhưng lượng giao dịch chỉ tăng trưởng tại các khu vực được dự đoán là trung tâm sáp nhập.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS nhấn mạnh: Bản chất việc tăng giá đất là tạo niềm tin từ những người dân và biến họ trở thành những nhà đầu tư "nghiệp dư" đi săn đất. Sau khi đã tuồn được hàng thì nhóm đầu cơ sẽ để những người này mắc kẹt với mức giá "trên trời".

Nhà đầu tư cần tránh việc "ăn theo" các thông tin hay cuốn vào tâm lý đám đông khi mua đất. Ảnh: Thái Nguyễn

Đồng quan điểm, ông Đinh Minh Tuấn, Phó giám đốc kinh doanh Batdongsan.com.vn chia sẻ giá bất động sản đang tăng cục bộ ở một số khu vực, có nơi tăng giá 20 - 30%, bằng đỉnh cũ thiết lập cách đây 3 năm.

Vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng đợt tăng giá đột ngột này tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm tính xác thực của tin đồn, tiến độ triển khai sáp nhập, những thay đổi về quy hoạch sau sáp nhập. Trường hợp kế hoạch sáp nhập các địa phương diễn ra chậm hơn dự kiến hay quy hoạch thay đổi, nhà đầu tư sẽ rơi vào thế mắc cạn vì nguy cơ mất thanh khoản cao.

Trên thực tế, sau mỗi đợt sốt đất, rất nhiều nhà đầu tư mua vào ở đỉnh giá đã phải chôn vốn trong thời gian dài hoặc chấp nhận cắt lỗ với thanh khoản kém. Thậm chí, nhiều nhóm nhà đầu tư tự tin có kinh nghiệm "lướt sóng" cũng không ít lần thất bại khi không kịp thời thoát hàng.

Để tránh rơi vào những cơn "sốt đất" ảo, đảm bảo lợi nhuận kỳ vọng, chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần tỉnh táo, tránh bị cuốn theo tâm lý đám đông và tìm hiểu kỹ mặt bằng giá, tiến độ quy hoạch đất khu vực dự kiến đầu tư.

Theo Nghị định 96 quy định một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Nhà nước sẽ thực hiện biện pháp điều tiết thị trường khi chỉ số giá giao dịch tăng hoặc giảm trên 20% trong 3 tháng. Bộ Xây dựng có trách nhiệm đánh giá biến động thị trường dựa theo chỉ số giá, lượng giao dịch và các chỉ số về kinh tế - xã hội liên quan bất động sản.