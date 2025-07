Nhà nông

Nhà nông

Mạnh dạn biến hàng chục ha ruộng hoang của các hộ dân để cải tạo, đầu tư máy móc, cơ giới hóa toàn bộ khâu sản xuất để làm giàu bằng giống lúa nếp được ví là “hạt ngọc vàng”. Một bác nông dân xã Tân Viên, huyện An Lão (Hải Phòng) thu lợi nhuận từ giống lúa này đạt 35 – 40 triệu đồng/ha cao hơn khoảng 10 triệu đồng so với giống nếp thường, gấp đôi so với lúa tẻ.