Pháp luật
Thứ bảy, ngày 18/10/2025 16:29 GMT+7

Sự thật về tin đồn nam sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng bị bắt cóc

+ aA -
Lam Hàn - Đông Phong Thứ bảy, ngày 18/10/2025 16:29 GMT+7
Ngày 18/10, Công an TP.Đà Nẵng đã có thông tin liên quan đến tin đồn "Một nam sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng bị bắt cóc".
Sự thật nam sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng bị bắt cóc

Ngày 18/10, Công an TP. Đà Nẵng đã có thông tin chính thức về tin đồn "Bắt cóc sinh viên" lan tràn trên mạng xã hội.

Theo đó, thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc “một sinh viên bị bắt cóc” tại một trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trước diễn biến phức tạp của tin đồn, Công an phường Hòa Khánh (Đà Nẵng) đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng và nhà trường tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Công an TP. Đà Nẵng xác định đây là thông tin bịa đặt, sai sự thật. Ảnh: CACC

Qua quá trình kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng khẳng định: không có bất kỳ trường hợp sinh viên nào bị bắt cóc hoặc mất liên lạc như nội dung lan truyền. Toàn bộ sinh viên của trường đều an toàn. Đồng thời, qua rà soát danh sách lớp KHTN25 Đại học Sư phạm Đà Nẵng, không tồn tại sinh viên tên “Tín” như các bài viết đã đề cập.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Công an TP. Đà Nẵng xác định: đây là thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện nay, Công an phường Hòa Khánh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khẩn trương xác minh đối tượng phát tán thông tin sai sự thật để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để đưa tin sai lệch, xuyên tạc, gây rối an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm minh nhằm giữ gìn môi trường thông tin trong sạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và cộng đồng.

