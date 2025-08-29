Sửa chữa đường Vành đai 3: Vá các khe giãn, dọn xong bê tông “lơ lửng” trên mố cầu

Đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì (Hà Nội), là tuyến giao thông huyết mạch của Thủ đô. Đây cũng là tuyến đường xuyên tâm trọng yếu, kết nối các tỉnh phía Đông, phía Nam với khu vực phía Bắc và Tây Bắc.

Hơn một tháng trước, đơn vị thi công đã rào chắn một số đoạn đường để phục vụ việc sửa chữa. Đến ngày 16/8, việc sửa chữa trên bề mặt đường Vành đai 3 trên cao đã hoàn thành, các phương tiện lưu thông bình thường.

Cơ quan chức năng cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của tài xế, đơn vị thi công đã cho cán bộ dọn sạch các mảng bê tông bám trên trụ cầu. Ảnh: Q.T.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các tài xế, sau khi sửa chữa xong, trên các mố cầu xuất hiện một số cục bê tông treo “lơ lửng”, có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngoài ra, tại các khe co giãn phía trên đường Vành đai 3, nước mưa chảy tự do, rơi xuống dưới đường gây ảnh hưởng tới người dân tham gia giao thông.

Trao đổi với Dân Việt, ông Ngô Quang Tiến – Trưởng bộ phận Giám sát đường bộ và Tổ chức giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, việc sửa chữa bề mặt đường Vành đai 3 đã hoàn tất từ ngày 16/8.

Theo ông Tiến, ngay sau khi nhận được phản ánh của tài xế, đơn vị thi công đã cho cán bộ dọn sạch các mảng bê tông bám trên trụ cầu; tháo dỡ các giá đỡ bằng sắt ở phía dưới đường Vành đai 3.

Đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công xử lý các khe co giãn, không để nước chảy qua các khe giãn rơi xuống đường gây ảnh hưởng tới người dân.

Công nhân cũng đã tháo dỡ các giá đỡ bằng sắt ở phía dưới đường Vành đai 3. Ảnh: Q.T.

“Ngay sau khi nhận được phản ảnh của người dân, tài xế chúng tôi đã cho cán bộ xử lý ngay. Hiện giờ, các nội dung trên đã được xử lý xong”, ông Tiến thông tin.

Ông Tiến cho hay, việc sửa chữa bên dưới Vành đai 3 sẽ được tạm dừng cho đến hết nghỉ lễ. Sau lễ, các đơn vị tiếp tục thi công, đảm bảo an toàn tốt nhất cho người dân qua lại.