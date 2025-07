Bãi bỏ quy định về tạm giữ và khám xét máy bay

Bộ Xây dựng đang dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (thay thế) sẽ bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp, nhằm cập nhật thực tiễn và tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Cụ thể, dự thảo quy định các nội dung chi tiết về điều kiện, quy trình, thủ tục hành chính và phân công trách nhiệm giữa các cơ quan trong Chính phủ, để thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 66-NQ/TW của Trung ương Đảng và Bộ Chính trị.

Theo Bộ Xây dựng, đây là những nghị quyết quan trọng về đổi mới tổ chức bộ máy và cải cách công tác xây dựng, thi hành pháp luật, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Cùng đó, dự thảo đề xuất bãi bỏ quy định về tạm giữ và khám xét máy bay. Thay vào đó, các hoạt động này sẽ được áp dụng theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, phù hợp với tính chất và thẩm quyền quản lý trong từng trường hợp cụ thể.

Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ quy định bắt buộc tổ chức, cá nhân Việt Nam phải đăng ký quyền đối với máy bay. Việc đăng ký sẽ là quyền chủ động của các bên, nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ trong các quan hệ dân sự, đặc biệt để bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong trường hợp phát sinh tranh chấp.

Quan điểm này phù hợp với Công ước Geneva 1948, Công ước và Nghị định thư Cape Town, cũng như Bộ luật Dân sự Việt Nam.

Bên cạnh các nội dung trên, dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ "kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay" khỏi danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

Bộ Xây dựng cho hay, điều chỉnh này nhằm đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư, đồng thời phù hợp với thực tiễn triển khai Nghị định số 92/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, dù không còn nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, dự thảo vẫn kế thừa các quy định hiện hành, xác định đây là dịch vụ công ích thiết yếu, gắn liền với yêu cầu an toàn bay, an ninh - quốc phòng, và chủ quyền vùng trời quốc gia.

Nhà chức trách hàng không sẽ tiếp tục quản lý, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay thông qua các quy định kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Các đơn vị cung cấp dịch vụ vẫn phải đáp ứng các điều kiện khai thác kỹ thuật, hệ thống thiết bị và năng lực vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong bối cảnh quản lý vùng trời có liên quan đến Luật Biên giới quốc gia, Luật Phòng không nhân dân, trách nhiệm điều hành và kiểm soát không lưu được khẳng định không phải là chức năng kinh doanh, mà là nhiệm vụ mang tính chất quốc phòng - an ninh đặc thù.

Bổ sung các quy định về Nhà chức trách hàng không

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, về cơ bản thì dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam vẫn tiếp tục kế thừa các quy định của Luật hiện hành.

Tại dự thảo Luật hàng không dân dụng Việt Nam thay thế lần này chỉ quy định những vấn đề khung mang tính nguyên tắc và những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Các nội dung như: Sẽ sửa đổi, bổ sung các quy định về Nhà chức trách hàng không; nhà chức trách an ninh hàng không nhằm quy định rõ vị trí, vai trò, chức năng của các cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng không dân dụng và phù hợp với mô hình bộ máy quản lý nhà nước trong thời kỳ mới.

Đồng thời, thực hiện nghĩa vụ quốc gia thành viên của Công ước Chicago 1944 về hàng không dân dụng và Tổ chức quốc tế ICAO.

Cùng đó, dự thảo sẽ bổ sung quy định về nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp hàng không tại Việt Nam.

"Đây là những quy định hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất nội địa và chủ động về công nghệ trong lĩnh vực hàng không dân dụng", ông Dũng cho hay.

Theo ông Dũng, dự thảo cũng sẽ bổ sung chương mới về thiết lập hệ thống quản lý an toàn hàng không phù hợp với quy định mới về an toàn hàng không của Công ước Chicago, nhằm khẳng định là an toàn luôn luôn là ưu tiên tuyệt đối trong mọi hoạt động của hàng không dân dụng