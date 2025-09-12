Ngày 12/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến về sửa đổi Luật Xây dựng (Dự thảo Luật), với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, hiệp hội trong ngành xây dựng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng cần bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là việc thể chế hóa những yêu cầu mới từ sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp.

Luật Xây dựng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, việc xây dựng Dự thảo Luật nhằm tiếp tục cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước theo hướng xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư, xây dựng;...

Dự thảo Luật dự kiến sửa đổi, điều chỉnh 141/168 điều, sắp xếp lại thành 8 chương, 96 điều, tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn.

Thứ nhất, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả quản trị trong đầu tư xây dựng. Chuyển từ phân loại dự án theo nguồn vốn sang hình thức đầu tư (đầu tư công, đối tác công tư, đầu tư trực tiếp kinh doanh), khắc phục bất cập trong xác định nguồn vốn. Quy định rõ khái niệm, nội dung, cách thức quản lý chi phí; làm rõ sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng; gắn với từng giai đoạn thiết kế. Bổ sung công cụ định mức, giá xây dựng, sử dụng linh hoạt, thuận tiện...

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Thứ hai, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh. Trong đó, người quyết định đầu tư được lựa chọn phương án thiết kế tùy theo tính chất, độ phức tạp của công trình, nhằm rút ngắn thủ tục.

Miễn giấy phép xây dựng đối với dự án đã được cơ quan chuyên môn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; công trình nhỏ, nhà ở riêng lẻ chưa có quy hoạch chi tiết vẫn phải xin giấy phép, có thể thực hiện trực tuyến.

Rà soát, cắt giảm đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu; đơn giản hóa điều kiện khởi công. Bãi bỏ thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức; cắt giảm lĩnh vực yêu cầu chứng chỉ hành nghề.



Thứ ba, phân cấp quản lý từ Trung ương đến địa phương, đồng thời gắn trách nhiệm rõ ràng cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, bảo đảm minh bạch, hiệu quả, trách nhiệm giải trình.

Thứ tư, chỉ quy định những vấn đề khung, nguyên tắc thuộc thẩm quyền Quốc hội; các quy định chi tiết giao Chính phủ quyết định.

Sửa Luật Xây dựng loại bỏ những quy định trùng lặp với luật khác

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng phải bám sát cơ sở chính trị, chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ; coi việc sửa đổi Luật Xây dựng là nhiệm vụ cấp bách, nhằm thể chế hóa chủ trương phân cấp, phân quyền, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp. Luật cần đồng bộ, thống nhất với các luật liên quan như: Đất đai, Quy hoạch, Đầu tư,...

Theo Phó Thủ tướng, các điều, khoản trong Dự thảo Luật cần phân loại thành 4 nhóm. Thứ nhất là nhóm chỉnh sửa kỹ thuật, câu chữ để bảo đảm tính thống nhất với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ hai là nhóm thay đổi chính sách, cần tập trung phân tích sâu, nhất là các vấn đề phân cấp, thẩm quyền và kỹ thuật quản lý.

Thứ ba là nhóm đơn giản hóa thủ tục hành chính, có thể cắt giảm 50% công đoạn, áp dụng cơ chế "một cửa, một bộ hồ sơ".

Thứ tư là nhóm về ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu số trong quản lý xây dựng. "Chúng ta phải loại bỏ khỏi dự thảo những quy định trùng lặp với luật khác", Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, các điều, khoản trong Dự thảo Luật cần phân loại thành 4 nhóm. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Về thủ tục cấp phép xây dựng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là công cụ quản lý cuối cùng, bảo đảm công trình đáp ứng quy hoạch, thiết kế, phòng cháy chữa cháy, môi trường. Tuy nhiên, cần rút ngắn thời gian, tránh chồng chéo, đồng thời phân cấp nhưng vẫn giữ tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về năng lực cán bộ, đơn vị tư vấn, giám sát, nhà thầu.

"Không nên sợ tên gọi giấy phép. Quan trọng là cải cách quy trình, nhiều thủ tục trong một bộ hồ sơ, một cửa, rõ thẩm quyền. Nếu hồ sơ thiết kế khả thi đã tích hợp đầy đủ các nội dung này thì việc cấp phép gần như chỉ mang tính khẳng định", Phó Thủ tướng trao đổi.

Ngoài ra, Luật cần cho phép sử dụng tư vấn nước ngoài khi trong nước chưa đủ năng lực, để đảm bảo tính khách quan, khoa học. Việc tổ chức ban quản lý dự án cũng phải linh hoạt, tránh tình trạng "không mời được tư vấn thì dự án ách tắc".



Đồng thời, Luật cần tạo không gian cho chủ đầu tư áp dụng công nghệ mới, hướng tới công trình xanh, thông minh, chuyển đổi số. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, thay đổi công nghệ phải được trao quyền chủ động nhiều hơn cho chủ đầu tư, thay vì phụ thuộc quá mức vào cấp trên.