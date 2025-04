Chiều 14/4, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc lan can bằng kim loại rơi từ tầng 4 trường Trường Phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh trúng 3 nữ sinh dưới sân trường. Vụ việc khiến 3 nữ sinh bị thương. Danh tính các nạn nhân gồm: Ng.Ph.Gi.T, Ng.Nh.H.Tr và V.Kh.Q đều là học sinh lớp 9B của trường bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường nơi đoạn lan can bằng kim loại rơi từ tầng 4 xuống trúng 3 nữ sinh dưới sân trường. Vụ việc khiến 3 nữ sinh bị thương, trong đó có 1 trường hợp chấn thương sọ não. Ảnh: N.T

Trong đó, trường hợp nữ sinh V.K.Q được chẩn đoán chấn thương sọ não. Các bác sĩ bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã tiến hành phẫu thuật cho nữ sinh. Sau ca phẫu thuật các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đang ổn. Hiện nữ sinh tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Nữ sinh Ng.Ph.Gi.T và Ng.Nh.H.Tr được đưa đến bệnh viện đa khoa thành phố Vinh điều trị. Trong đó, nữ sinh Ng.Ph.Gi.T bị thương nhẹ nên đã được xuất viện. Nữ sinh N.N.H.Tr đang được các bác sĩ điều trị, chăm sóc tích cực.

Nữ sinh này bị mất máu, choáng và vết thương hở vùng đầu khoảng gần 10cm sau vụ việc. Hiện, Tr đã tỉnh táo nhưng chưa thể trò chuyện được. Từ lúc xảy ra sự việc, các thầy cô giáo luôn ở bên cạnh để hỗ trợ, động viên Tr ổn định sức khỏe, tâm lý.

Khu vực hành lang tầng 4 nơi đoạn lan can rơi xuống. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra. Ảnh: N.T

Tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc đang được bảo vệ phục vụ công tác điều tra. Lực lượng công an đã khám nghiệm xong hiện trường. Theo quan sát, khoảng cách tấm lan can này rơi từ trên tầng 4 xuống mặt đất khoảng 15m.

Hiện, Ban Giám hiệu Trường Phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh và Trường Đại học Vinh đã có báo cáo gửi Bộ Giáo dục đào tạo, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về vụ việc.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, vào khoảng 9h30’ ngày 14/4, một nhóm học sinh chơi đùa tại tầng 4 Trường thực hành Sư phạm Đại học Vinh. Lúc này các em xô đẩy nhau đoạn gần lan can, khiến đoạn lan can làm bằng kim loại rơi xuống phía dưới. Đoạn lan can rơi trúng nhóm nữ sinh làm ba em học sinh lớp 9 bị thương.