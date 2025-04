Vì sao nữ sinh Nghệ An uống tới 30 viên thuốc Paracetamol khiến nhập viện?

Sau 4 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An do uống tới 30 viên thuốc Paracetamol vào ngày 30/3, sức khỏe của nữ sinh L.T.M.P (học lớp 7, Trường THCS An Trung, huyện Diễn Châu) hiện đã ổn định và em đã đi học trở lại bình thường.