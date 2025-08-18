Suýt mất chân vì nghĩ bôi dầu trị được vết thương nhỏ

Tin từ Trung tâm Y tế Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và cấp cứu cho 1 bệnh nhân với vết thương nhỏ ở chân, tuy nhiên, vết thương bị nhiễm trùng lan tỏa nghiêm trọng.

Bệnh nhân là bà H, 64 tuổi. Bà H cho biết, một tháng trước khi nhập viện, bà phát hiện một mụn nhỏ ở cẳng chân trái. Nghĩ không nghiêm trọng, bà không đến bệnh viện điều trị mà tự bôi dầu cao tại nhà.

Tuy nhiên, chỉ sau một tháng, tình trạng chuyển biến xấu: vùng cẳng chân trái sưng tấy đỏ, viêm tấy lan từ bàn chân lên gần hết cẳng chân, xuất hiện nhiều bóng nước và phù nề mô mềm. Gia đình vội đưa bà vào Trung tâm Y tế Quảng Yên trong tình trạng nhiễm trùng nặng.

Người bệnh được điều dưỡng chăm sóc vết thương hàng ngày. Ảnh TTYT

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bà H. bị nhiễm trùng lan tỏa cẳng chân trái và được tiến hành phẫu thuật xử trí vết thương, làm sạch ổ nhiễm kết hợp điều trị kháng sinh tích cực. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên nếu nhập viện chậm hơn, nguy cơ hoại tử hoặc phải cắt bỏ chi là rất cao.



Bác sĩ Nguyễn Đức Hoàn, khoa Ngoại Trung tâm Y tế Quảng Yên cảnh báo: “Rất nhiều người vẫn nghĩ rằng vết thương nhỏ, vết xước hay mụn mủ đơn giản thì không đáng lo. Nhưng thực tế, nếu không xử trí đúng cách, vi khuẩn có thể nhanh chóng xâm nhập, gây nhiễm trùng lan rộng, nhiễm trùng huyết, thậm chí đe dọa tính mạng. Người dân tuyệt đối không nên tự ý bôi thuốc, dùng mẹo dân gian hay để lâu mới đi khám”.

Bác sĩ Hoàn khuyến cáo, khi bị bất kỳ vết thương nào, dù nhỏ— dù nhỏ — người dân cần:

- Rửa sạch bằng nước muối sinh lý hoặc dung dịch sát khuẩn.

- Theo dõi sát các dấu hiệu sưng, đỏ, đau, chảy dịch.

- Đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và hướng dẫn điều trị phù hợp.

"Vết thương nhỏ nếu được xử lý kịp thời sẽ nhanh lành và tránh được biến chứng. Nhưng nếu chủ quan, hậu quả có thể là nhiễm trùng nặng, hoại tử, mất chi hoặc tử vong", bác sĩ Hoàn nhấn mạnh.