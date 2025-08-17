Cận kề cửa tử vì sốc nhiễm trùng trên nền xơ gan, đái tháo đường

Tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, khoa Điều trị Tích cực của bệnh viện vừa cứu sống 1 bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn trên nền xơ gan và đái tháo đường, trong tình trạng cực kỳ nguy kịch.

Bệnh nhân N.V.N (nam, 58 tuổi, trú tại xã Sơn Đồng, Hà Nội), nhập viện trong tĩnh trạng sốt cao ngày thứ 3, đại tiện phân lỏng, mệt mỏi, rét run, huyết áp thấp (80/50mmHg), da sạm, củng mạc vàng, phù hai chi dưới và có dấu hiệu nhiễm trùng rõ rệt.

Qua khai thác, bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2 hơn 20 năm, đang điều trị bằng insulin, kèm xơ gan do lạm dụng rượu.

Bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn cực kỳ nguy kịch. Ảnh BVCC

Sau khi thăm khám, kèm theo kết quả xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán: Sốc nhiễm khuẩn – Nhiễm khuẩn tiêu hóa – Đái tháo đường type 2 – Xơ gan Child Pugh B.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được điều trị tích cực gồm: vận mạch Noradrenalin, kháng sinh phổ rộng, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, bù dịch, bù Albumin 20% và kiểm soát đường huyết bằng Insulin.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân xuất hiện suy hô hấp tiến triển, phải đặt ống nội khí quản, thở máy. Nhờ điều trị hiệu quả, sau 2 ngày, huyết áp ổn định, bệnh nhân được rút nội khí quản, chuyển sang thở oxy kính và dần hồi phục.

Sau 14 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, hết sốt, không khó thở, huyết áp 130/80mmHg, SpO₂ 98% khí phòng, phổi không còn rale, phù nhẹ hai chi dưới. Hiện bệnh nhân tiếp tục được duy trì kháng sinh, Albumin và kiểm soát đường huyết.

Theo bác sỹ Đỗ Đình Điểu, khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, sốc nhiễm khuẩn là tình trạng nhiễm trùng nặng dẫn đến tụt huyết áp, suy đa tạng và có nguy cơ tử vong rất cao.

"Đối với bệnh nhân đái tháo đường, nguy cơ này càng lớn do hệ miễn dịch suy yếu, khả năng chống lại vi khuẩn kém và tình trạng đường huyết cao tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Nếu không được xử trí kịp thời, sốc nhiễm khuẩn có thể tiến triển nhanh chóng, gây tổn thương não, tim, phổi, thận và dẫn tới tử vong", bác sĩ Điểu nhấn mạnh.

