Tài liệu mật 1.200 trang của Đức về cuộc chiến với Nga bị lộ

Binh lính quân đội Đức. Ảnh Getty

Tờ Wall Street Journal đưa tin chi tiết về một tài liệu dài 1.200 trang, được gọi là Kế hoạch hoạt động của Đức (OPLAN DEU), do một nhóm sĩ quan quân sự cấp cao ở Berlin hoàn thành.

Tạp chí Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Đức và Nga qua email để xin bình luận.

Bản thiết kế này báo hiệu sự thay đổi tư duy thời bình và cách tiếp cận mới về quốc phòng "toàn xã hội", như các tác giả của tài liệu đã mô tả, bao gồm cả các khu vực dân sự, công ty tư nhân và các cơ quan chính phủ.

Sự giao thoa giữa lĩnh vực dân sự và quân sự này giống như sự trở lại của cách tiếp cận xung đột thời Chiến tranh Lạnh.

Theo tờ The Wall Street Journal, một nhóm sĩ quan quân đội cấp cao của Đức đã bắt đầu xây dựng Kế hoạch OPLAN DEU cách đây khoảng 2,5 năm, ngay sau khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine vào năm 2022.

Tài liệu dài 1.200 trang, được phân loại và lưu trữ trên "mạng lưới đỏ" biệt lập của Đức, cung cấp hướng dẫn toàn diện về việc triển khai tới 800.000 quân NATO, bao gồm cả quân từ Mỹ, về phía đông qua Đức trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công của Nga.

Kế hoạch bao gồm các bản đồ hậu cần chi tiết, chỉ ra các cảng, đường bộ, sông ngòi và đường sắt được chỉ định, thiết yếu cho việc vận chuyển quân đội và vật tư. Kế hoạch này tích hợp cả nguồn lực quân sự và dân sự, đòi hỏi sự hợp tác với các công ty tư nhân, các cơ quan dân sự, chính quyền địa phương và các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng.

Các biện pháp an ninh nhằm chống lại hành vi phá hoại, đe dọa mạng và các chiến dịch thông tin sai lệch là những thành phần trọng tâm của kế hoạch.

Thiếu hụt đầu tư nghiêm trọng vào cơ sở hạ tầng giao thông của Đức là một điểm yếu then chốt. Số liệu của chính phủ cho thấy 20% đường cao tốc và hơn một phần tư cầu đường bộ cần được sửa chữa khẩn cấp. Nhiều công trình hiện có không thể chịu được xe quân sự hạng nặng, và các nhà quy hoạch thừa nhận đây là một ưu tiên cần được khắc phục để kế hoạch đạt hiệu quả.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu hồi tháng 9 rằng: “Những mối đe dọa là có thật. Chúng ta không ở trong thời chiến, nhưng chúng ta cũng không còn sống trong thời bình nữa.”

Kế hoạch OPLAN DEU đang được rà soát liên tục khi các bài kiểm tra áp lực cho thấy những trở ngại mới và những lĩnh vực cần cải thiện. Chính quyền Đức dự kiến ​​đầu tư hàng tỷ đô la vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng.