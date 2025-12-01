Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Thế giới
Thứ hai, ngày 01/12/2025 13:30 GMT+7

Tài liệu mật 1.200 trang của Đức về cuộc chiến với Nga bị lộ

Thứ hai, ngày 01/12/2025 13:30 GMT+7
Một kế hoạch mật của Đức vạch ra hoạt động di chuyển hậu cần cho tới 800.000 quân NATO trên khắp châu Âu trong trường hợp bị Nga tấn công đã được tiết lộ.
Binh lính quân đội Đức. Ảnh Getty

Tờ Wall Street Journal đưa tin chi tiết về một tài liệu dài 1.200 trang, được gọi là Kế hoạch hoạt động của Đức (OPLAN DEU), do một nhóm sĩ quan quân sự cấp cao ở Berlin hoàn thành.

Tạp chí Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Đức và Nga qua email để xin bình luận.

Bản thiết kế này báo hiệu sự thay đổi tư duy thời bình và cách tiếp cận mới về quốc phòng "toàn xã hội", như các tác giả của tài liệu đã mô tả, bao gồm cả các khu vực dân sự, công ty tư nhân và các cơ quan chính phủ.

Sự giao thoa giữa lĩnh vực dân sự và quân sự này giống như sự trở lại của cách tiếp cận xung đột thời Chiến tranh Lạnh.

Theo tờ The Wall Street Journal, một nhóm sĩ quan quân đội cấp cao của Đức đã bắt đầu xây dựng Kế hoạch OPLAN DEU cách đây khoảng 2,5 năm, ngay sau khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine vào năm 2022.

Tài liệu dài 1.200 trang, được phân loại và lưu trữ trên "mạng lưới đỏ" biệt lập của Đức, cung cấp hướng dẫn toàn diện về việc triển khai tới 800.000 quân NATO, bao gồm cả quân từ Mỹ, về phía đông qua Đức trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công của Nga.

Kế hoạch bao gồm các bản đồ hậu cần chi tiết, chỉ ra các cảng, đường bộ, sông ngòi và đường sắt được chỉ định, thiết yếu cho việc vận chuyển quân đội và vật tư. Kế hoạch này tích hợp cả nguồn lực quân sự và dân sự, đòi hỏi sự hợp tác với các công ty tư nhân, các cơ quan dân sự, chính quyền địa phương và các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng.

Các biện pháp an ninh nhằm chống lại hành vi phá hoại, đe dọa mạng và các chiến dịch thông tin sai lệch là những thành phần trọng tâm của kế hoạch.

Thiếu hụt đầu tư nghiêm trọng vào cơ sở hạ tầng giao thông của Đức là một điểm yếu then chốt. Số liệu của chính phủ cho thấy 20% đường cao tốc và hơn một phần tư cầu đường bộ cần được sửa chữa khẩn cấp. Nhiều công trình hiện có không thể chịu được xe quân sự hạng nặng, và các nhà quy hoạch thừa nhận đây là một ưu tiên cần được khắc phục để kế hoạch đạt hiệu quả.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu hồi tháng 9 rằng: “Những mối đe dọa là có thật. Chúng ta không ở trong thời chiến, nhưng chúng ta cũng không còn sống trong thời bình nữa.”

Kế hoạch OPLAN DEU đang được rà soát liên tục khi các bài kiểm tra áp lực cho thấy những trở ngại mới và những lĩnh vực cần cải thiện. Chính quyền Đức dự kiến ​​đầu tư hàng tỷ đô la vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

Giới tài chính châu Âu đang phát đi tín hiệu rằng kết quả của cuộc chiến không thể bị phủ nhận nữa, khi Euroclear cảnh báo rằng tài sản bị đóng băng của Nga và thất bại sắp xảy ra của Ukraine đe dọa làm đảo lộn sự ổn định của EU.

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố về kế hoạch chấm dứt chiến tranh trong danh dự

Thế giới
Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố về kế hoạch chấm dứt chiến tranh trong danh dự

Ukraine “đứng ngồi không yên” vì một quyết định của Nga liên quan đến 16 chiếc Tu-22M

Thế giới
Ukraine “đứng ngồi không yên” vì một quyết định của Nga liên quan đến 16 chiếc Tu-22M

Người đàn ông giữ một cục đá nhiều năm vì tưởng là vàng, hóa ra nó còn quý hơn cả vàng

Thế giới
Người đàn ông giữ một cục đá nhiều năm vì tưởng là vàng, hóa ra nó còn quý hơn cả vàng

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Thế giới
Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Đọc thêm

'Ông trùm thứ 2' của một đế chế truyền thông mang 1,2 tỷ đồng và 50 tấn hàng đi miền Trung cứu trợ
Văn hóa - Giải trí

"Ông trùm thứ 2" của một đế chế truyền thông mang 1,2 tỷ đồng và 50 tấn hàng đi miền Trung cứu trợ

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, "ông trùm thứ 2" của “đế chế” truyền thông giải trí Điền Quân – đã cùng ê-kíp thực hiện chuyến cứu trợ người dân vùng lũ tại miền Trung.

Loạt chính sách hỗ trợ HTX làm giàu, trở thành bệ đỡ cho nông nghiệp đô thị TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Loạt chính sách hỗ trợ HTX làm giàu, trở thành bệ đỡ cho nông nghiệp đô thị TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang có nhiều chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp từ xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ cao đến trợ vốn với lãi suất ưu đãi để tăng doanh thu, trở thành bệ đỡ cho ngành nông nghiệp đô thị của thành phố.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng: 'Mưa lũ quá lớn, ngoài khả năng chịu đựng của hạ tầng'
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng: "Mưa lũ quá lớn, ngoài khả năng chịu đựng của hạ tầng"

Tin tức

Bộ trưởng Bộ NNMT Trần Đức Thắng cho biết, các đợt mưa lũ diễn ra liên tiếp với cường độ cao trong năm 2025 đã vượt quá khả năng hỗ trợ và chống chịu của hệ thống hồ đập. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định việc vận hành thời gian qua vẫn đảm bảo đúng quy trình, tuy nhiên hậu quả vẫn xảy ra do "mưa lũ quá lớn, ngoài khả năng chịu đựng của hạ tầng".

Hơn 1 triệu học sinh TP.HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam chờ lập tiếp kỷ lục thế giới
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 1 triệu học sinh TP.HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam chờ lập tiếp kỷ lục thế giới

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 1/12, hơn 1 triệu học sinh của hơn 1.500 trường toàn TP.HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam hướng tới lập kỷ lục thế giới.

Nhóm yêu quái nào suýt làm hại Đường Tăng lại thoát hiểm một cách kỳ lạ?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhóm yêu quái nào suýt làm hại Đường Tăng lại thoát hiểm một cách kỳ lạ?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong Tây du ký, hầu hết yêu quái dám đụng đến Đường Tăng đều bị trừng phạt thích đáng. Thế nhưng, có một nhóm yêu quái lại thoát án tử một cách khó hiểu.

Đà Nẵng xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk: Thần tốc dựng lại mái nhà trước tết nguyên đán
Tin tức

Đà Nẵng xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk: Thần tốc dựng lại mái nhà trước tết nguyên đán

Tin tức

Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã xuất quân đưa gần 100 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến Đắk Lắk để khẩn trương hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa cho hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Thua 0-4 U17 Việt Nam, báo Malaysia cay đắng thừa nhận sự thật
Thể thao

Thua 0-4 U17 Việt Nam, báo Malaysia cay đắng thừa nhận sự thật

Thể thao

Sau thất bại nặng nề 0-4, báo chí Malaysia đồng loạt thừa nhận sự vượt trội về đẳng cấp của U17 Việt Nam và bày tỏ nỗi thất vọng khi đội nhà tan vỡ giấc mơ dự giải châu Á.

Tình cờ nuôi con đặc sản này ở Bình Định, chả tốn một đồng mua cám viên, nay vớt được 'con nửa tỷ đồng'
Nhà nông

Tình cờ nuôi con đặc sản này ở Bình Định, chả tốn một đồng mua cám viên, nay vớt được "con nửa tỷ đồng"

Nhà nông

Với mô hình nuôi ốc bươu đen thương phẩm (nuôi ốc nhồi-1 loài ốc đặc sản) kết hợp sản xuất ốc bươu đen giống, anh Thái Thanh Trí, ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Gia Lai, Bình Định) thu về hơn nửa tỷ đồng/năm.

Nữ danh ca hội đủ nhan sắc và tài năng, sớm qua đời ở tuổi 38 vì sinh khó
Văn hóa - Giải trí

Nữ danh ca hội đủ nhan sắc và tài năng, sớm qua đời ở tuổi 38 vì sinh khó

Văn hóa - Giải trí

Danh ca Thanh Hương sớm nổi danh ở tuổi chưa đầy đôi mươi, từng được tôn vinh là “Đệ nhất nữ danh ca” một thời.

U22 Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan
Thể thao

U22 Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan

Thể thao

Sáng nay (1/12), đội tuyển U22 Việt Nam đã rời TP.HCM để lên đường sang Bangkok, chính thức bước vào hành trình chinh phục SEA Games 33.

Loại thịt ngon hơn thịt thỏ, nhiều sắt hơn gà và cá, bổ máu, tốt xương, xào mì kiểu này cực hấp dẫn
Gia đình

Loại thịt ngon hơn thịt thỏ, nhiều sắt hơn gà và cá, bổ máu, tốt xương, xào mì kiểu này cực hấp dẫn

Gia đình

Loại thịt này chứa rất nhiều chất sắt, trong đó, đặc biệt là sắt heme, một dạng sắt mà cơ thể có thể hấp thụ tốt hơn nhiều so với sắt từ thực vật.

Cảnh báo nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu kích hoạt hệ thống giám sát, kiểm soát dịch
Xã hội

Cảnh báo nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu kích hoạt hệ thống giám sát, kiểm soát dịch

Xã hội

Bộ Y tế cảnh báo nhiều bệnh truyền nhiễm tăng mạnh trong tháng 11, sự cộng hưởng của cúm mùa và viêm màng não làm gia tăng áp lực điều trị tại các cơ sở y tế. Chính vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương kích hoạt hệ thống giám sát, phát hiện sớm và xử lý dứt điểm ổ dịch theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đắk Lắk: Ký ức kinh hoàng và nỗ lực gắng gượng vực dậy sau lũ dữ
Xã hội

Đắk Lắk: Ký ức kinh hoàng và nỗ lực gắng gượng vực dậy sau lũ dữ

Xã hội

Những ngày sau trận lũ dữ quét qua thôn Hiệp Đồng, xã Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk (khu vực trước đây thuộc Phú Yên), cả vùng quê nghèo vẫn tan hoang. Con đường dẫn vào thôn loang lổ bùn đất, từng vệt nước đọng kéo thành mảng dài lổn nhổn rác rưởi.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Chị em chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân
Doanh nghiệp

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Chị em chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân

Doanh nghiệp

 Sáng 30/11 tại Hội nghị Tổng kết Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 (Đề án 939) và triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2035 (Đề án 2415) và biểu dương các điển hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý năm 2025 đã diễn ra tại Hà Nội với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và trực tuyến với 34 điểm cầu khắp cả nước.

“Quẹt là cộng – sống cực chill”: Nhận đến 3,5 triệu đồng khi mở thẻ Visa Vietcombank mùa cuối năm
Kinh tế

“Quẹt là cộng – sống cực chill”: Nhận đến 3,5 triệu đồng khi mở thẻ Visa Vietcombank mùa cuối năm

Kinh tế

Vietcombank chính thức triển khai chương trình ưu đãi “Quẹt là cộng – Sống cực chill” dành cho khách hàng phát hành mới thẻ thanh toán quốc tế Vietcombank Visa, mang đến ưu đãi hoàn tiền lên tới 3,5 triệu đồng cho mỗi chủ thẻ với cơ chế hoàn tiền trực tiếp cùng điều kiện dễ dàng.

Chuyện người phụ nữ dân tộc Thái mang bản sắc văn hóa vào du lịch cộng đồng
Giảm nghèo bốn phương

Chuyện người phụ nữ dân tộc Thái mang bản sắc văn hóa vào du lịch cộng đồng

Giảm nghèo bốn phương

Hợp tác xã "Homestay Mường Lay" do chị Lù Thị Toản khởi xướng đã giúp những những người phụ nữ vùng cao liên kết lại, cùng nhau phát triển du lịch cộng đồng, biến nếp nhà sàn, nghề đan lát và ẩm thực truyền thống thành sinh kế bền vững.

Ngân hàng bán lẻ MSB được vinh danh tại giải thưởng Sáng tạo Quốc tế 2025
Doanh nghiệp

Ngân hàng bán lẻ MSB được vinh danh tại giải thưởng Sáng tạo Quốc tế 2025

Doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo Quốc tế 2025 (International Innovation Awards – IIA 2025), một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu châu Á do Enterprise Asia tổ chức.

Triển khai 'Chiến dịch Quang Trung', thần tốc hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình bị hư hỏng do mưa lũ xong trước 31/12
Nhà nông

Triển khai "Chiến dịch Quang Trung", thần tốc hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình bị hư hỏng do mưa lũ xong trước 31/12

Nhà nông

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và triển khai ngay "Chiến dịch Quang Trung", huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng do mưa lũ, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2025.

Những lợi thế thương mại độc bản của biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn tại Vinhomes Golden City
Nhà đất

Những lợi thế thương mại độc bản của biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn tại Vinhomes Golden City

Nhà đất

 Tầng lớp khách hàng cao cấp đang dịch chuyển sang những không gian kinh doanh có phong cách riêng, nơi thiết kế, quy hoạch, cảnh quan, tiện ích đều tham gia vào chuỗi trải nghiệm. Đáp ứng nhu cầu đó, Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng) cung cấp dòng sản phẩm The Golden Regal - dòng biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn, mang tới mặt bằng kinh doanh quy mô lớn, giàu thẩm mỹ và nâng tầm nhiều loại hình kinh doanh.

Thái Nguyên: Vi phạm đất đai, xây dựng kéo dài ở xã Ba Bể sẽ được xử lý dứt điểm
Bạn đọc

Thái Nguyên: Vi phạm đất đai, xây dựng kéo dài ở xã Ba Bể sẽ được xử lý dứt điểm

Bạn đọc

Nhiều vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tồn tại nhiều năm ở xã Ba Bể (tỉnh Thái Nguyên) đang được chính quyền xã mới sau sáp nhập tập trung chấn chỉnh. Hiện Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ toàn bộ các trường hợp nhằm xử lý dứt điểm, lập lại kỷ cương.

U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn, HLV Cristiano Roland chỉ ra bí quyết
Thể thao

U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn, HLV Cristiano Roland chỉ ra bí quyết

Thể thao

Chia sẻ về việc cùng U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận ở vòng loại U17 châu Á 2026, ghi tới 30 bàn và không thủng lưới bàn nào, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh: "Như tôi đã nói từ đầu, tư duy của chúng tôi luôn là từng trận, từng trận một. Lên kế hoạch, chỉ cho các cầu thủ thấy con đường và các em thực hiện nó".

Tự động hóa khi đi máy bay: Hành khách tiết kiệm thời gian, bỏ dần thủ tục giấy tờ
Chuyển động Sài Gòn

Tự động hóa khi đi máy bay: Hành khách tiết kiệm thời gian, bỏ dần thủ tục giấy tờ

Chuyển động Sài Gòn

Từ hôm nay (1/2), hành khách đi máy bay không có hành lý ký gửi sẽ bắt buộc thực hiện thủ tục bằng VNeID hoặc tại kiosk tự phục vụ.

Xuất khẩu khó, nhu cầu trong nước tăng 20%: Thép Việt tìm điểm cân bằng mới
Nhà đất

Xuất khẩu khó, nhu cầu trong nước tăng 20%: Thép Việt tìm điểm cân bằng mới

Nhà đất

Bước sang 2026, ngành thép được dự báo phục hồi tích cực nhờ nhu cầu trong nước và đầu tư công, dù xuất khẩu còn chịu sức ép từ phòng vệ thương mại, dư cung Trung Quốc và cạnh tranh nội địa gia tăng.

Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai
Tin tức

Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai

Tin tức

Ngày 1/12, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố các quyết định liên quan đến công tác cán bộ thuộc Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Hành trình 'Nghĩa tình Bình Điền': Từ gói sinh kế Thanh Hóa đến hỗ trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ miền Trung
Tin tức

Hành trình "Nghĩa tình Bình Điền": Từ gói sinh kế Thanh Hóa đến hỗ trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ miền Trung

Tin tức

Chỉ trong vòng một tuần lễ cuối tháng 11, người Bình Điền đã dệt nên một hành trình nhân ái đầy cảm xúc trải dài từ Bắc Trung Bộ vào khúc ruột miền Trung - Tây Nguyên. Từ việc trao sinh kế tái thiết tại Thanh Hóa đến những hỗ trợ khẩn cấp "thần tốc" của ban lãnh đạo, với tinh thần "Ở đâu nông dân khó, ở đó có Bình Điền" chưa bao giờ rực sáng đến thế.

Ukraine tấn công tài sản dầu mỏ của Nga ở Biển Đen, nhiều nước lên án
Thế giới

Ukraine tấn công tài sản dầu mỏ của Nga ở Biển Đen, nhiều nước lên án

Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ và Kazakhstan đã lên án các cuộc tấn công của Ukraine vào các tài sản dầu mỏ của Nga ở Biển Đen và kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công tiếp theo có thể đe dọa đến nguồn cung cấp năng lượng cho các quốc gia lân cận.

TP.HCM đẩy mạnh giảm phát thải khí mê-tan: Nhiều kết quả nổi bật, kiến nghị hoàn thiện cơ chế hỗ trợ
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đẩy mạnh giảm phát thải khí mê-tan: Nhiều kết quả nổi bật, kiến nghị hoàn thiện cơ chế hỗ trợ

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM ghi nhận nhiều kết quả rõ nét trong giảm phát thải khí mê-tan ở các lĩnh vực chất thải rắn, nước thải, trồng trọt và chăn nuôi. Thành phố đồng thời kiến nghị tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ để tạo đột phá trong giai đoạn tới.

Gạo Việt Nam phải cạnh tranh với gạo của quốc gia đông dân nhất thế giới, nước mua gạo nhiều nhất thế giới cấm nhập khẩu
Nhà nông

Gạo Việt Nam phải cạnh tranh với gạo của quốc gia đông dân nhất thế giới, nước mua gạo nhiều nhất thế giới cấm nhập khẩu

Nhà nông

Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới đang chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, đặc biệt khi Ấn Độ-quốc gia đông dân nhất thế giới, đang nổi lên như “ngòi nổ” của làn sóng dư cung gạo toàn cầu...Philippines - quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới đã tạm dừng nhập khẩu trong hai tháng...

Thanh tra Chính phủ thanh tra việc quản lý vốn và tài sản của Nhà nước tại TKV
Bạn đọc

Thanh tra Chính phủ thanh tra việc quản lý vốn và tài sản của Nhà nước tại TKV

Bạn đọc

Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức công bố quyết định thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

1

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

2

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

3

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

4

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

5

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ