Tại sao Trương Lỗ thà làm tù nhân của Tào Tháo, còn hơn làm khách của Lưu Bị?

Nguyệt Hòa (Theo Aboluowang, VĐH) Thứ hai, ngày 04/08/2025 20:30 GMT+7
Trương Lỗ là cháu đời thứ 10 của Trương Lương thời Tây Hán, vào cuối thời Đông Hán, ông đã tấn công và giết chết Thái Thú của Hán Trung, một bộ phận khác của Tư Mã Trương Tú sau khi ly khai Hán Trung gần 30 năm, tại sao cuối cùng ông ta lại đầu hàng Tào Tháo?
Tại sao Trương Lỗ thà làm tù nhân của Tào Tháo, còn hơn làm khách của Lưu Bị?

Trương Lỗ được sinh ra trong một môi trường rất tốt, cha và ông của ông đều là những nhân vật đã tạo nên sự khác biệt. Ông nội của Trương Lỗ là Trương Lăng và cha của Trương Lỗ là Trương Hành rất nổi tiếng. Sau khi cha của Trương Lỗ qua đời, Trương Lỗ kế thừa sự nghiệp của gia đình và thống lĩnh “Ngũ Đấu Mễ Đạo” (Ngũ Đấu Mễ Đạo là một giáo phái lấy tư tưởng của Lão Tử và cuốn Đạo Đức Kinh làm giáo lý. Đây là một tôn giáo Đa Thần với mục tiêu cao nhất là trường sinh bất tử).

Mẹ của Trương Lỗ cũng là một nhân vật có thế lực, mẹ ông rất thích làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, đương nhiên ngoại hình của mẹ ông cũng không tệ. Đồng thời, mẹ của Trương Lỗ thường xuyên qua lại thân thiết với gia đình Lưu Yên nên Trương Lỗ đã lợi dụng mối quan hệ này lấy lòng của gia đình Lưu Yên đối với mình.

Vì có quan hệ với Lưu Yên, Trương Lỗ sau này trở thành cận thần dưới trướng của Lưu Yên, có thể nói theo lệnh của Lưu Yên, Trương Lỗ đã giết rất nhiều quan trong triều. Trong khoảng thời gian này, Trương Lỗ thực sự bước đi khá suôn sẻ.

Trương Lỗ đầu hàng Tào Tháo sau gần 30 năm nắm quyền ở Hán Trung. Ảnh: Internet.

Vào năm đầu Hưng Bình có thể nói, quỹ đạo cuộc đời của Trương Lỗ đã trải qua một sự thay đổi rất lớn. Năm đó, Lưu Yên qua đời, con trai của Lưu Yên lên thay.

Con trai của Lưu Yên, còn độc ác hơn cha mình. Con trai của Lưu Yên đổ tội cho Trương Lỗ, cho rằng Trương Lỗ không tuân theo mệnh lệnh, và vì vậy đã giết gia đình của Trương Lỗ. Mẹ của Trương Lỗ cũng bị giết bởi con trai của Lưu Yên.

Sau đó, con trai của Lưu Yên cho quân tấn công Trương Lỗ, may mắn là Trương Lỗ vẫn rất có năng lực và đã đánh bại quân của con trai Lưu Yên. Dưới sự truy đuổi liên tục của kẻ thù, cuối cùng Trương Lỗ cũng chiếm được Ba Quận, và nơi đây trở thành căn cứ của Trương Lỗ.

Sau khi Trương Lỗ chia Hán Trung, ông đã dùng văn hóa của gia đình mình là “Ngũ Đấu Mễ Đạo” để cai trị.

Trong thời kỳ cầm quyền ở Hán Trung, ông đã thực hiện chính sách dung hợp chính trị và tôn giáo, việc thực hiện chính sách này có ý nghĩa không bình thường trong xã hội lúc bấy giờ.

Sự cai trị địa phương của Trương Lỗ rất tốt, khu vực Hán Trung mà ông cai trị rất ổn định, dân chúng sống tốt. Nhiều tướng lĩnh bại trận và những kẻ đào tẩu đã đến định cư. Có thể nói lúc đó đã có hàng vạn người chạy trốn đến đây, điều đó đủ cho thấy sự ổn định của Hán Trung dưới sự cai trị của Trương Lỗ.

Ngay cả Trương Lỗ cũng nhận được sự ủng hộ của các thủ lĩnh của nhiều dân tộc thiểu số. Chính sách lợi dân của Trương Lỗ đã giành được sự ủng hộ của nhiều người. Đồng thời, Trương Lỗ cũng mở rộng tầm ảnh hưởng của giáo phái “Ngũ Đấu Mễ Đạo”. Vào thời điểm đó, quân đội do Trương Lỗ dẫn đầu là một thế lực không thể bỏ qua.

Lúc đó, Tào Tháo cũng là một người rất bận rộn, bận điều hành chế độ của nhà Đông Hán, quá bận rộn nên không để ý đến Trương Lỗ ở Hán Trung.

Tào Tháo cũng nhân cơ hội bổ nhiệm chức quan cho Trương Lỗ, trực tiếp cho Trương Lỗ đóng quân ở đó. Nơi đồn trú này Trương Lỗ đã cai trị ở Hán Trung trong nhiều thập kỷ. Trương Lỗ cũng rất nổi tiếng ở Hán Trung, và nhiều thuộc hạ của Trương Lỗ muốn Trương Lỗ xưng Vương. Tuy nhiên, sau khi Trương Lỗ được một đại thần thuyết phục, ông đã không xưng Vương.

Vị trí của Hán Trung có thể được coi là độc nhất vô nhị. Nó kết nối Quan Trung và Thục, là một địa điểm chiến lược. Để tranh giành Hán Trung, Lưu Bị và Tào Tháo đã không ngần ngại điều động một đội quân khổng lồ và tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, cuối cùng hai bên đều bị thương vong nặng nề.

Nơi này ở Hán Trung không chỉ quan trọng về vị trí của nó. Hơn nữa, vào thời Trương Lỗ, do Trương Lỗ cai quản tốt nên từ một Hán Trung nhỏ bé có dân số hơn 100.000 người. Nhiều người tị nạn từ Quan Trung chuyển đến Hán Trung vì sự ổn định ở đây.

Tuy nhiên, bắt đầu từ khi Trương Lỗ giành quyền kiểm soát vào cuối thời Đông Hán, cho đến khi đầu hàng Tào Tháo, sau 26 năm, nhiều anh hùng ngã xuống để tranh giành lãnh thổ, nhưng Trương Lỗ vẫn chọn ở lại Hán Trung. Vì vậy, với những điều kiện của Hán Trung, tại sao Trương Lỗ không chọn mở rộng ra các khu vực bên ngoài?

Điều này bắt đầu với vị trí của Trương Lỗ. Hán Trung, nơi Trương Lỗ tọa lạc, không chỉ là vị trí chiến lược nối liền các vùng lân cận, mà còn là vị trí nguy hiểm khi bị kẻ thù tấn công.

Bởi vì vị trí tốt, nó tự nhiên thu hút một số tư tưởng thị phân. Trong giai đoạn đầu của Trương Lỗ, phía đông giáp với Ích Châu của Lưu Chương. Vào thời điểm đó, Trương Lỗ đã tách Lưu Chương.

Hơn nữa, để cảnh cáo Trương Lỗ, Lưu Trương đã sai người giết mẹ vợ của Trương Lỗ. Hai bên đã tạo nên một mối thù không đội trời chung. Lưu Chương nhiều lần đưa quân tấn công Hán Trung, nhưng đều thất bại.

Ngoài Lưu Chương, Hàn Toại và Mã Siêu ở Tây Lương cũng nguy hiểm không kém. Tuy rằng hai bên không có thù hận lớn, và Trương Lỗ từng rất ngưỡng mộ Mã Siêu.

Nhưng Hàn Toại và Mã Siêu ở Tây Lương thực sự rất mạnh. Mặc dù lúc đó quân Tây Lương chủ yếu đối phó với Tào Tháo, nhưng Trương Lỗ không có cách nào đảm bảo rằng quân Tây Lương sẽ không quay đầu tấn công Hán Trung. Đương nhiên, đối mặt với hai thế lực này, Trương Lỗ chọn tự vệ, chủ động tấn công hiển nhiên là không đủ.

Vào thời kỳ sau, quân của Trương Lỗ, Lưu Chương, Hán Toại, và Mã Siêu lần lượt bị tiêu diệt. Lưu Bị chiếm được Ích Châu và Tào Tháo đánh bại Tây Lương. Trương Lỗ có thêm kẻ thù rắc rối hơn.

Vào thời điểm như thế này, Trương Lỗ, chưa kể chủ động tấn công, có thể bảo vệ lãnh thổ của mình cũng đã rất tốt rồi. Rốt cuộc hai thế lực này đều mạnh hơn, đều muốn nuốt chửng Hán Trung.

Để có được Hán Trung, Tào Tháo thậm chí còn buông tha cho Tôn Quyền tấn công Hợp Phì, và đích thân chỉ huy đạo quân 100.000 người để chiếm đóng vùng lãnh thổ này.

Lưu Bị vừa mới lấy được Ích Châu, nhuệ khí và sức lực của ông ta đã lên đến đỉnh điểm. Dù phải đối mặt với kẻ nào, Trương Lỗ cũng không có khả năng chiến đấu.

Thậm chí không thể tự mình chiếm một mảnh lãnh thổ như trước khi. Rốt cuộc, cả Tào Tháo và Lưu Bị đều không muốn thấy bên kia có được vùng đất chiến lược này sớm hơn mình.

Lúc này, Trương Lỗ chỉ có thể chọn một trong hai. Cuối cùng Trương Lỗ chọn Tào Tháo, điều thú vị hơn là khi Trương Lỗ chọn cách đến với Tào Tháo, ông đã nói rằng: “Thà làm tù nhân của Tào Tháo, còn hơn làm khách của Lưu Bị.”

Tuy nhiên, sau khi đầu hàng Tào Tháo, Trương Lỗ không trở thành tù nhân mà được đối xử rất tốt. Con gái của Trương Lỗ cũng kết hôn với con trai của Tào Tháo. Người ta nói rằng Trương Lỗ khi chết đã cười. Đối với lãnh chúa từng theo phe ly khai này, đó là một cái chết hạnh phúc.

