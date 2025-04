Khoảng 17 giờ 30 ngày 10/4, tại khu vực giao nhau giữa Quốc lộ 62 và đường Hùng Vương TP.Tân An (Long An) tài xế Minh Hiển (29 tuổi, quê An Giang) điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 50H-685.50 lưu thông theo hướng từ TP.Tân An về các huyện thuộc vùng Đồng Tháp Mười.

Bia từ trên ô tô tải đổ xoà xuống đoạn đường trung tâm TP.Tân An (Long An). Ảnh: Thiên Long

Đến đoạn giao nhau ngã tư, một chiếc xe máy bất ngờ chạy cắt ngang đầu xe tải sang bên kia đường. Do khoảng cách quá gần, tài xế buộc phải thắng gấp khiến hàng hóa phía sau không được cố định chặt đã dồn lên phía trước cả trăm két bia đổ xuống đường.

Thời điểm xảy ra sự cố, lượng phương tiện lưu thông khá đông, khiến đoạn đường bị ùn ứ kéo dài.

Nhiều người đi đường phụ tài xế thu gom bia vào lề cho phương tiện lưu thông. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 19 giờ cùng ngày, CSGT phối hợp Công an phường 6 dọn dẹp xong hiện trường.

Nhiều người dân đang lưu thông trên đường đã dừng lại cùng dân nơi khu vực xảy ra đã nhanh chóng tham gia hỗ trợ tài xế dọn dẹp chai bia bị hư, đồng thời gom bia còn nguyên để cho vào két sắp xếp lại chờ cho lên lại phương tiện. Tuyến đường bị ùn tắc cục bộ được dọn dẹp xong, mọi người rời đi, tài xế Hiển cám ơn sự nhiệt tình của họ giúp anh giải quyết nhiều chai bia bị bể nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Dù thiệt hại khá lớn, nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì “không ngờ dân miền Tây ai cũng nhiệt tình và tốt với nhau”.