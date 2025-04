Tài xế ô tô đánh người đàn ông chở con đi học ở Bình Dương có thể bị xử lý thế nào?

Tài xế ô tô dùng gậy bóng chày đánh người ở Bình Dương bị tạm giữ

Khoảng 7h ngày 31/3, tại ngã tư đường số 7 - đường số 10, khu dân cư Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, Bình Dương), ông Nguyễn Tiến Hải lái ô tô rẽ trái, suýt va chạm với xe máy do ông N.H.Q. (43 tuổi, quê Lâm Đồng) điều khiển, chở con gái đi học.

Sau khi dừng xe, hai bên xảy ra cãi vã. Ông Hải cầm gậy bóng chày đánh nhiều lần vào vai ông Q., buộc hai cha con phải nhảy khỏi xe để tránh.

Được người dân can ngăn, ông Hải lái ô tô rời đi, còn ông Q. tiếp tục chở con đến trường rồi đến công an trình báo. Sau vụ việc, ông Hải lái ô tô biển số 30G-199xx di chuyển ra hướng miền Trung.



Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Trạm CSGT Ninh Hòa (Công an tỉnh Khánh Hòa) chặn bắt chiếc xe trên quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Ninh Hòa.

Bước đầu, ông Hải thừa nhận hành vi đánh người, công an cũng thu giữ cây gậy bóng chày trong ô tô.



Nguyễn Tiến Hải tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Hải (SN 1985, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) nhấn mạnh, việc xử lý kịp thời các hành vi gây rối trật tự công cộng là trách nhiệm của lực lượng CSGT, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Căn cứ xử lý hình sự trong vụ xô xát xảy ra ở Bình Dương

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, cho biết đối tượng gây án đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, có đầy đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Người này ý thức được rằng việc đánh người nơi công cộng là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện, đe dọa đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của nạn nhân, đồng thời gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Với diễn biến vụ việc, cơ quan điều tra sẽ xem xét xử lý đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây rối trật tự công cộng.

Trường hợp nạn nhân có đơn tố giác và đề nghị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích, cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định thương tích để làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.



Bảo vệ ga metro cầm ghế nhựa đánh nhau với tài xế xe công nghệ

Trong trường hợp này, hành vi của đối tượng được xác định có tính chất côn đồ, vì chỉ từ mâu thuẫn nhỏ nhặt mà ra tay hành hung người khác ngay nơi công cộng. Do đó, chỉ cần nạn nhân có thương tích, dù dưới 11%, đối tượng vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự, với tình tiết định tội là hành vi có tính chất côn đồ.

Nếu bị kết tội, đối tượng có thể đối mặt với mức phạt thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo quy định tại Khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Nếu nạn nhân không yêu cầu xử lý hình sự hoặc không có thương tích, cơ quan điều tra vẫn có thể xử lý đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2025. Hành vi đánh người giữa nơi công cộng không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội.

Nếu bị truy cứu về tội danh này, đối tượng có thể đối mặt với mức phạt thấp nhất là phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Ông Hải đã sử dụng một cây gậy bóng chày đánh liên tiếp vào tay, vai và đầu nạn nhân. Ảnh cắt từ clip.

Theo Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, điều đáng chú ý trong vụ việc này là hành vi của đối tượng rất hung hăng, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, đánh người ngay giữa đường khi nạn nhân đang chở theo con nhỏ, khiến đứa trẻ hoảng loạn.

Hành vi này không chỉ tác động tiêu cực đến tâm lý trẻ em mà còn gây bức xúc trong dư luận, do đó việc xử lý hình sự là cần thiết để răn đe, phòng ngừa chung.

Thời gian qua, nhiều vụ hành hung nơi công cộng liên tiếp xảy ra, hầu hết các đối tượng đều bị bắt nhanh chóng và xử lý về tội Cố ý gây thương tích hoặc Gây rối trật tự công cộng.

Vị chuyên gia nhận định, những đối tượng có hành vi này thường mang bản tính côn đồ, ích kỷ, nóng nảy, thiếu khả năng kiềm chế cảm xúc. Đây là hành vi phản cảm, đáng bị lên án và cần có chế tài nghiêm minh để răn đe, giữ gìn trật tự xã hội.