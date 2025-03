Tạm giữ hình sự "nữ quái" nhiều lần nhờ người chuyển tiền vào tài khoản rồi… bỏ chạy

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Phạm Thị Hoài (SN 1997, trú tại xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an xã Nam Sơn, huyện Đô Lương nhận được trình báo của chị N.T.Th (trú xã Nam Sơn, Đô Lương) về việc bị một đối tượng không quen biết chiếm đoạt số tiền 3 triệu đồng.

Phạm Thị Hoài tại cơ quan công an.

Cụ thể, tối 25/3, một người phụ nữ lạ mặt nói sẽ đưa tiền và nhờ chị Th chuyển 3 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng.

Dù không quen biết, nhưng nghe lời khẩn cầu của người phụ nữ lạ mặt, chị Th đã bị thuyết phục. Dù chưa cầm tiền, chị Th đã chuyển khoản vào tài khoản theo yêu cầu của người phụ nữ.

Ngay sau khi chuyển khoản, người phụ nữ đã không đưa lại tiền mặt mà lên xe máy nhãn hiệu Sirius màu vàng, bỏ chạy. Do bất ngờ, chị Th đuổi theo không kịp.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nam Sơn khẩn trương vào cuộc truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định người phụ nữ lạ chiếm đoạt số tiền triệu đồng của chị Th chính là Phạm ThịHoài.

Triệu tập đến cơ quan công an, Hoài khai nhận, từ ngày 10/3, cho đến khi bị bắt, đã thực hiện trót lọt 3 vụ lừa người khác chuyển tiền vào tài khoản của mình rồi bỏ chạy. Tổng số tiền Hoài chiếm đoạt được hơn 10 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.