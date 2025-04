Hiện trường vụ va chạm giữa xe tải chở rác và 2 xe máy khiến 4 người tử vong ở Tân Thạnh, Long An. Ảnh: TL

Ngày 27/4, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT tỉnh vừa quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Hậu (45 tuổi, ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, Long An; tài xế ô tô chở rác) về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, tài xế Hậu đã đến Công an thị trấn Tân Thạnh đầu thú khi điều khiển phương gây tai nạn làm 4 người chết vào ngày 26/4.

Cơ quan CSĐT tỉnh đang khẩn trương thu thập tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án, bị can đối với tài xế Hậu.

Trước đó, khoảng 7h ngày 26/4, Trần Văn Hậu điều khiển ô tô chở rác biển số 62C-024.47 lưu thông hướng huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) đi Quốc lộ 62, huyện Tân Thạnh đến khu vực km 86+200m Quốc lộ N2 thuộc ấp Kinh Giữa, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh.

Khi vừa vào địa phận này, ô tô chở rác va chạm xe máy biển số 66CA-051.70 do anh P.H.T (18 tuổi, ngụ ấp Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) cầm lái chở theo sau là chị N.T.T.D (46 tuổi, ngụ tỉnh lộ 8, ấp Mũi Lớn, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Sau đó, ô tô chở rác tiếp tục va chạm xe máy biển số 59Y3-766.39 do anh N.V.Q.T (23 tuổi, ngụ xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) điều khiển chở theo sau P.H.T (16 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long). Cả 2 xe máy đi hướng ngược chiều với ô tô.

Tai nạn khiến anh P.H.T (18 tuổi) và chị N.T.T.D tử vong tại chỗ, anh N.V.Q.T và P.H.T (16 tuổi) bị thương rất nặng, đưa đi bệnh viện cấp cứu, sau đó tử vong.