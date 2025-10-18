Tàu ngầm Nga bất ngờ nổi lên ngoài khơi nước Pháp khiến NATO hoảng hồn

Tàu ngầm B-261 Novorossiysk của Nga. Ảnh Pravda

Tuy nhiên, các quan chức Nga đã nhanh chóng bác bỏ những tuyên bố về tình huống khẩn cấp, làm rõ rằng tàu ngầm đang thực hiện một cuộc chuyển tiếp theo kế hoạch giữa các hạm đội.

Theo bộ chỉ huy hải quân NATO, tàu Novorossiysk đã được phát hiện vào ngày 9/10 gần bờ biển Brittany, một khu vực ở tây bắc nước Pháp, giáp với eo biển Manche và vịnh Biscay. Vị trí chính xác không được nêu rõ, nhưng tàu khu trục của Hải quân Pháp được cho là đã theo dõi chặt chẽ tàu ngầm này.

“NATO sẵn sàng bảo vệ các thành viên của mình, duy trì cảnh giác thường xuyên và giám sát hoạt động hàng hải trên khắp Đại Tây Dương”, thông cáo của liên minh nêu rõ.

Trong bài bình luận cho Gazeta.ru, Đại tá đã nghỉ hưu và là nhà quan sát quân sự Mikhail Khodarenok đã so sánh phản ứng của NATO với một trò đùa cũ - một trường hợp đưa tin phóng đại trong đó hầu như mọi chi tiết đều sai.

B-261 Novorossiysk là tàu ngầm diesel-điện thuộc Dự án 636.3 lớp Varshavyanka, thuộc Lữ đoàn Tàu ngầm số 4 của Hạm đội Biển Đen Nga. Được đóng tại Xưởng đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg và đưa vào hoạt động năm 2014, đây là tàu đầu tiên trong lớp, được trang bị tên lửa hành trình Kalibr-PL có khả năng tấn công cả mục tiêu trên biển và trên bộ.

Các báo cáo nội bộ NATO cho rằng tàu ngầm đã "nổi lên do trục trặc kỹ thuật". Các nhà phân tích Nga ngay lập tức đặt câu hỏi làm thế nào thông tin đó có thể được thu thập - có lẽ thông qua các liên lạc bị chặn - nhưng không có bằng chứng hay chi tiết hỗ trợ nào được công bố. Khodarenok chỉ ra rằng trong trường hợp trục trặc thực sự, NATO sẽ báo cáo hoạt động cứu hộ rõ ràng, nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra.

Phản hồi chính thức từ Hải quân Nga

Cơ quan báo chí của Hạm đội Biển Đen đã ra tuyên bố bác bỏ những tuyên bố của giới truyền thông về tình trạng khẩn cấp: “Các báo cáo về sự cố trục trặc và buộc tàu ngầm 'Novorossiysk' phải nổi lên ngoài khơi nước Pháp là sai sự thật. Thủy thủ đoàn đang thực hiện một chuyến di chuyển liên hạm đội theo kế hoạch sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Địa Trung Hải".

Họ cũng nhấn mạnh rằng theo quy định hàng hải quốc tế, tàu ngầm phải di chuyển trên mặt nước khi đi qua các eo biển như eo biển Manche . Do đó, việc tàu nổi lên là theo thủ tục, không phải ngẫu nhiên.

Các tàu ngầm diesel-điện như Novorossiysk không có hệ thống đẩy không cần không khí, đòi hỏi chúng phải nổi lên định kỳ để sạc pin và bổ sung oxy. Những hoạt động này là tiêu chuẩn và không phải là dấu hiệu của sự cố.