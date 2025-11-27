Tây Ninh: Tài xế ô tô 7 chỗ không chấp hành hiệu lệnh, lao vào xe cảnh sát giao thông

Trưa 27/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Tây Ninh cho biết hiện đang tạm giữ ô tô 7 chỗ, đồng thời xác minh người điều khiển phương tiện có hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chống đối CSGT đang thi hành công vụ.

Tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh còn đâm vào xe CSGT. Ảnh: Thiên Long

“Công an nghi ô tô này gắn biển số giả, hiện đang điều tra xác minh chủ sở hữu và người điều khiển phương tiện”, CSGT Tây Ninh cho biết.

Khoảng 8 giờ 39 ngày 23/11, trên đường tỉnh 816 đoạn qua xã Bình Đức (Tây Ninh), tổ CSGT làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát.

Camera ghi lại toàn bộ hình ảnh CSGT truy theo tài xế ô tô 7 chố không chấp hành hiệu lệnh và đụng vào xe CSGT. Clip: Thiên Long

Cùng lúc phát hiện một chiếc xe ô tô 7 chỗ chạy quá tốc độ, tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tài xế không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy.

CSGT sử dụng mô tô đặc chủng truy đuổi theo, trên đoạn đường bỏ chạy, tài xế liên tục lái xe ép xe lực lượng thi hành công vụ. Chạy một đoạn khá xa, tài xế bị buộc dừng lại. Lực lượng CSGT chặn trước đầu ô tô yêu cầu người điều khiển bước xuống.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà lái ô tô húc ngang đầu xe mô tô đặc chủng của CSGT ngã xuống đường. Chiến sĩ CSGT này nhanh chóng nhảy ra khỏi xe tiến lại gần yêu cầu tài xế mở cửa nhưng lái xe bỏ chạy với tốc độ nhanh.

Bị truy đuổi quyết liệt tài xế chạy vào một đoạn đường vắng rồi bỏ lại ô tô rời đi.

Hành vi lái xe bỏ chạy, ép và húc vào xe CSGT ngã xuống đường được camera an ninh lắp đặt trên tuyến đường ghi nhận.