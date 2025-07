Thái Trinh mang thai con đầu lòng với chồng doanh nhân

Chiều 29/7, Thái Trinh chia sẻ thông tin cô mang thai trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ viết: "Suốt 5 tháng nay là những trải nghiệm mới mẻ, hai vợ chồng vừa mừng vui vừa lạ lẫm với danh xưng “ông bố”, “bà mẹ”, ngại ngùng mãi chưa quen. Một chiếc ảnh nhỏ – một thay đổi lớn của cuộc đời tụi mình. Em bé ơi, bố mẹ đang đợi con bằng tất cả tình yêu!"

Bài viết của Thái Trinh nhanh chóng nhận về hàng chục ngàn lượt yêu thích, bình luận. Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng tới Thái Trinh, mong cô hạnh phúc và có một thai kỳ khỏe mạnh.

Thái Trinh và chồng khoe hình ảnh siêu âm trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)

Thái Trinh sinh năm 1993 tại TP.HCM. Cô được công chúng yêu mến qua các video cover ca khúc The Show (Lenka), I'm Yours (Jason Mraz), Love Me Tender (Elvis Presley) vào năm 2010 trên nền tảng YouTube. Bên cạnh giọng ca nhẹ nhàng, trong trẻo, Thái Trinh còn có khả năng sáng tác và chơi các loại nhạc cụ như: guitar, cajon, piano, ukulele...

Năm 2012, cô tham gia The Voice, về đội của huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà. Thái Trinh cũng là một trong 30 nghệ sĩ trong show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên, phát sóng năm 2023.

Thái Trinh từng trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình ái. Tới năm 2024, cô gây bất ngờ khi thông báo được bạn trai cầu hôn bằng nhẫn kim cương siêu "khủng". Nói về việc đã nhận lời cầu hôn, Thái Trinh thổ lộ: "Tôi xin chân thành cảm ơn những lời chúc mừng ấm áp từ những người yêu thương của tôi! Tôi xin chúc cả nhà một năm mới vui vẻ, bình an, thêm yêu bản thân, tươi như hoa, tâm nếu sẵn sàng thì yêu là chốt nhé!".

Chồng của Thái Trinh sinh năm 1999, nhỏ hơn vợ 6 tuổi. Anh không hoạt động showbiz mà làm kinh doanh ngành nhựa. "Anh ấy là một người tốt, chững chạc, cho tôi cảm giác an toàn và được sống là chính mình. Chồng cũng kiên nhẫn đồng hành, giúp tôi mở lòng sau những biến cố đã qua" - nữ ca sĩ chia sẻ.

Trong đám cưới, Thái Trinh bày tỏ tình cảm với chồng: "Yêu anh là một hành trình. Em hân hạnh được cùng anh phiêu lưu trong chuyến hành trình ấy ở kiếp sống này. Từ giây phút này, cuộc sống của em bước sang một trang mới. Những lời thề hôm nay không chỉ khiến chúng ta rơi nước mắt trong ngày cưới, mà sẽ là ngọn hải đăng dẫn lối, giúp ta vượt qua mọi sóng gió.

Dù có lúc nóng giận, em vẫn sẽ nhớ rằng anh là người bạn đời của em. Cảm ơn anh vì đã chọn em làm bạn đồng hành để cùng già đi, và cảm ơn vì mỗi kiếp sống, ta đều tìm thấy nhau. Em cảm ơn kiếp này, chúng ta lại được bên nhau".