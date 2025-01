Thần tài đã ghé thăm livestream Mùa Vàng Thắng Lớn 2024

Thần tài may mắn ghé thăm livestream Mùa Vàng Thắng Lớn 2024

Vào ngày 15/1/2025 vừa qua, livestream Quay số may mắn số 14 đã thu hút hàng ngàn lượt xem của bà con trên 2 nền tảng Facebook và YouTube của Phân Bón Cà Mau.

Nhìn lại một năm thắng lớn, gieo quẻ cầu may, trao lời chúc năm mới… những hoạt động giao lưu mang đậm không khí Tết khiến bà con bày tỏ sự thích thú và tích cực tương tác. Buổi quay số càng bùng nổ khi có sự góp mặt của NSƯT Công Ninh - "thần tài" mùa vàng với chiếc quạt may mắn đã lan tỏa vận may và tài lộc đến bà con.

"Có thần tài đến phát lộc thế này, năm mới bà con tụi tui càng thắng lợi hơn nữa", chị Tô Thị Thời (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) chia sẻ niềm vui khi được thần tài trao giải nhẫn vàng ngay trong buổi livestream.

"Thần tài" NSƯT Công Ninh lan tỏa may mắn đến đông đảo bà con.

Thần tài NSƯT Công Ninh không chỉ đóng vai trò là người chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ khi 55 chủ nhân trúng xe máy, vàng của Mùa Vàng Thắng Lớn 2024 lần lượt được gọi tên trên sóng livestream đợt 14 mà còn mang tới may mắn tròn đầy với những lời nhắn gửi ý nghĩa: "Một năm mới vẹn tròn, nụ cười luôn giòn giã, "trúng kép" thật là đã, cùng Phân Bón Cà Mau!"

Không khí xuân đang tràn ngập, những nụ cười rạng rỡ đang lan tỏa trên gương mặt bà con khi đón mùa vàng năng suất cao. Những chiếc xe máy, nhẫn vàng giá trị không chỉ là phần thưởng may mắn, mà còn là lời chúc xuân trọn vẹn từ Thần tài, gửi gắm hy vọng một năm mới đủ đầy và mùa vụ đại thắng.

Đối với Phân Bón Cà Mau, niềm vui ngày Tết thắng lớn của bà con chính là thành quả đáng tự hào nhất – món quà đầy ý nghĩa đằng sau hành trình nỗ lực không ngừng để đồng hành cùng nông dân cả nước.

Với Mùa Vàng Thắng Lớn 2024, ngày nào cũng vui như Tết

Với Mùa Vàng Thắng Lớn 2024, mỗi ngày đều rộn ràng như Tết, khi bà con không chỉ nghĩ đến "Tết sắm gì, ăn gì" mà ngày nào cũng hào hứng xem "mình trúng gì" nhờ hàng loạt giải thưởng giá trị khi sử dụng NPK Cà Mau và tham gia chương trình.

Đó là hơn 400.000 giải thưởng giá trị gồm xe máy, nhẫn vàng, thẻ nạp điện thoại các loại. Riêng dịp Tết, niềm vui của bà con càng nhân lên gấp bội, bởi đó là thời khắc tổng kết một năm mùa vàng thắng lớn, đủ đầy và trọn vẹn – món quà xứng đáng cho những nỗ lực suốt cả năm.

Cận Tết, nhu cầu rau màu tăng cao, giá cả đúng kỳ vọng, anh Lê Văn Huynh (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) vui mừng: "Vụ này bán hành cầm chắc trong tay 80 triệu, lời thêm chiếc nhẫn vàng, có NPK Cà Mau nên năm nay ăn Tết lớn".

Vườn cao su của chị Vũ Thị Thúy Phượng (Phước Long, Bình Phước) đạt năng suất đều suốt 7 tháng qua nhờ bón NPK Cà Mau. Cộng thêm giá mủ tươi tăng gấp đôi, cả gia đình chị phấn khởi đón Tết.

Khi vườn cao su bước vào những ngày thu hoạch cuối cũng là lúc chị Phượng trúng giải xe máy Honda Blade từ Mùa Vàng Thắng Lớn 2024. Có chiếc xe máy mới, chị Tết này chở chậu mai, chậu cúc về trang hoàng nhà cửa, đưa con cái đi mua sắm quần áo mới. Chị kể thêm: "Thấy tui chạy xe mới, ai cũng hỏi cách tham gia chương trình để năm mới trúng lộc".

Chị Vũ Thị Thúy Phượng vui mừng nhận giải xe máy Honda Blade.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Ất Tỵ 2025, bà con nông dân vừa nhanh chóng hoàn thành việc đồng áng, vừa nô nức chuẩn bị Tết. Đặc biệt nhất, đông đảo bà con tin chọn NPK Cà Mau để cây trái cũng được "ăn Tết đủ đầy".

Công nghệ Poly Phosphate với dây chuyền sản xuất từ dịch Urea hóa lỏng tiên tiến hàng đầu châu Âu giúp NPK Cà Mau giàu lân đa hữu hiệu, hạt phân bón đồng đều dinh dưỡng cho cây hấp thu hiệu quả để tăng năng suất như ý.

Song song với đó, những chuyến xe trao giải mang biển hiệu "Mùa Vàng Thắng Lớn 2024" cũng đang kịp thời mang Tết về cho bà con cả nước. Có thêm chỉ vàng 99,99 sửa soạn năm mới, có thêm chiếc xe máy đi du xuân, niềm vui hân hoan khắp xóm làng.

Năm Giáp Thìn đang dần khép lại, năm mới Ất Tỵ sắp sang, vẫn còn 10 giải xe máy Honda Blade, 100 nhẫn vàng 1 chỉ 99,99 và hàng ngàn thẻ nạp điện thoại chờ bà con đón tân niên khởi sắc. Bà con hãy chọn NPK Cà Mau, khui bao, tìm và quét mã QRcode tham gia chương trình để không bỏ lỡ những cơ hội may mắn cuối cùng.