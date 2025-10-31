Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Gia đình
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 09:26 GMT+7

Tháng 11 sang, 3 con giáp vượt khó thành công, vượng vận quý nhân, gặt hái tiền tài

+ aA -
Quỳnh Trang Thứ sáu, ngày 31/10/2025 09:26 GMT+7
Tháng 11 Âm lịch, 3 con giáp này mở ra một giai đoạn tươi sáng, khi vận khí bắt đầu chuyển biến mạnh mẽ sau thời gian thử thách.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Con giáp tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Thìn vốn là biểu tượng của quyền lực, tự tin và khát vọng vươn lên. Họ sinh ra với tinh thần mạnh mẽ, luôn muốn khẳng định bản thân và không ngại đối mặt với thử thách.

Con giáp tuổi Thìn thường có tầm nhìn xa, tư duy nhạy bén và khả năng lãnh đạo bẩm sinh, vì vậy dù ở bất cứ lĩnh vực nào, họ cũng dễ dàng tạo được dấu ấn riêng.

Tuy đôi khi hơi cứng rắn hoặc cầu toàn, nhưng chính sự kiên định và quyết tâm cao giúp người tuổi Thìn không ngừng tiến về phía trước, chinh phục mục tiêu bằng thực lực và bản lĩnh của mình.

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Thìn vốn là biểu tượng của quyền lực, tự tin và khát vọng vươn lên. Ảnh minh họa

Bước sang đầu tháng 11, vận trình của người tuổi Thìn dần khởi sắc sau một giai đoạn nhiều biến động. Những khó khăn, trở ngại trong thời gian qua sẽ lùi lại phía sau, nhường chỗ cho giai đoạn mới tràn đầy cơ hội và năng lượng tích cực.

Trong công việc, con giáp tuổi Thìn có khả năng được cấp trên ghi nhận, trao thêm trọng trách hoặc cơ hội thăng tiến rõ rệt. Các kế hoạch tài chính và khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời, mang lại nguồn thu đáng kể và củng cố sự ổn định về tài chính.

Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao cũng trở nên hài hòa và cởi mở hơn, tạo điều kiện thuận lợi để họ mở rộng kết nối, gặp gỡ quý nhân và xây dựng nền tảng vững chắc cho những bước phát triển dài lâu trong tương lai.

Con giáp tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Mùi được biết đến với tính cách hiền hòa, tinh tế và có tâm hồn nghệ sĩ.

Con giáp này sống tình cảm, giàu lòng nhân ái và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tuổi Mùi thường có gu thẩm mỹ cao, khả năng sáng tạo nổi bật và biết cách dung hòa các mối quan hệ xung quanh.

Tuy đôi khi hơi nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, nhưng chính điều đó lại giúp họ thấu hiểu sâu sắc và có cái nhìn tinh tế về cuộc sống.

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Mùi được biết đến với tính cách hiền hòa, tinh tế và có tâm hồn nghệ sĩ. Ảnh minh họa

Khi gặp khó khăn, người tuổi Mùi vẫn giữ được sự kiên nhẫn và lòng tin, âm thầm nỗ lực để vượt qua mọi thử thách bằng sự mềm mỏng nhưng vững vàng.

Bước sang đầu tháng 11, vận trình của con giáp tuổi Mùi dần chuyển biến tích cực sau giai đoạn nhiều thử thách và căng thẳng. Những mệt mỏi, áp lực trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân sẽ dần lùi xa, nhường chỗ cho tâm trạng phấn chấn và lạc quan hơn.

Con giáp này sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng, chủ động hơn trong công việc và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới.

Đặc biệt, với những ai hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật hoặc truyền thông, đây là thời điểm “vàng” để cảm hứng thăng hoa - sản phẩm hoặc dự án của họ có thể nhận được sự công nhận và khen thưởng xứng đáng.

Bên cạnh đó, quan hệ gia đình cũng trở nên hòa thuận, ấm áp hơn, mang đến cho con giáp tuổi Mùi nguồn động viên lớn về tinh thần, giúp họ tự tin bước tiếp và đạt được nhiều thành tựu hơn trong giai đoạn sắp tới.

Con giáp tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Thân vốn nổi tiếng với sự thông minh, linh hoạt và nhanh nhạy trong mọi tình huống. Họ có khả năng quan sát tinh tế, nắm bắt cơ hội nhanh và luôn biết cách thích nghi với hoàn cảnh.

Dù đôi khi hơi nôn nóng hoặc thiếu kiên nhẫn, nhưng bù lại, người tuổi Thân lại có óc sáng tạo và tư duy thực tế, giúp họ luôn tìm ra con đường riêng để đạt được mục tiêu.

Trong công việc, con giáp này thường là người tiên phong trong đổi mới, có khả năng giao tiếp khéo léo và tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh.

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Thân vốn nổi tiếng với sự thông minh, linh hoạt và nhanh nhạy trong mọi tình huống. Ảnh minh họa

Bước vào tháng 11, vận trình của người tuổi Thân bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc sau một thời gian gặp trở ngại. Những khó khăn gần đây không còn là vật cản mà trở thành bài học quý giá, giúp họ trưởng thành và tự tin hơn trên con đường phía trước.

Nếu giữ được thái độ lạc quan và dũng cảm đối mặt với thách thức, con giáp tuổi Thân sẽ nhanh chóng nhìn thấy bước ngoặt tích cực trong công việc.

Đặc biệt về phương diện tài chính, một số dự án quan trọng có thể mang lại lợi nhuận đáng kể, hoặc các khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời, giúp thu nhập của họ tăng lên rõ rệt.

Tháng này cũng là thời điểm lý tưởng để mở rộng và củng cố các mối quan hệ xã hội - việc tham gia các buổi gặp gỡ, hội thảo hoặc sự kiện nghề nghiệp có thể giúp con giáp này gặp gỡ quý nhân, mở ra cơ hội hợp tác và phát triển lâu dài cho tương lai.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có vụ mua bội thu vào quý IV năm nay, đạt được sự giàu có và cuộc sống tuyệt vời

Theo tử vi ngày mai, với sự hỗ trợ từ quý nhân, 4 con giáp có sự nghiệp vượt trội, có thể hoàn toàn tạm biệt nỗi lo tài chính vào cuối năm nay.

Ngày sinh Âm lịch vàng, ai sở hữu sẽ có cuộc sống sung túc, trường thọ, càng sống càng như ý

Gia đình
Ngày sinh Âm lịch vàng, ai sở hữu sẽ có cuộc sống sung túc, trường thọ, càng sống càng như ý

3 con giáp tận dụng cơ hội vàng, làm việc không ngơi tay, giữa tháng 9 Âm lịch vận may bừng nở

Gia đình
3 con giáp tận dụng cơ hội vàng, làm việc không ngơi tay, giữa tháng 9 Âm lịch vận may bừng nở

Trồng cây cảnh điềm lành ở ban công, cảnh đẹp, quả ngon, trong nhà mọi việc suôn sẻ, chuyện vui kéo đến

Gia đình
Trồng cây cảnh điềm lành ở ban công, cảnh đẹp, quả ngon, trong nhà mọi việc suôn sẻ, chuyện vui kéo đến

Xem phim, tôi đau đớn hiểu ra lý do thật đằng sau việc con gái mình luôn bị bạn bè xa lánh

Gia đình
Xem phim, tôi đau đớn hiểu ra lý do thật đằng sau việc con gái mình luôn bị bạn bè xa lánh

Đọc thêm

Vì sao tuyến đường tàu qua núi đẹp như phim này ở Quảng Trị, hễ thấy đá rơi, công nhân, cán bộ phải chạy thật nhanh?
Nhà nông

Vì sao tuyến đường tàu qua núi đẹp như phim này ở Quảng Trị, hễ thấy đá rơi, công nhân, cán bộ phải chạy thật nhanh?

Nhà nông

Để tàu qua lại những vách núi, hang đá vôi an toàn, cán bộ, công nhân Cung cầu đường Lạc Sơn, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập là địa phận huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để kiểm tra từng đoạn đường, ngọn núi. Khi có đá rơi, họ phải tìm cách phát đi thông báo, hoặc chạy thật nhanh để báo cho tàu dừng khẩn cấp trước khi xử lý sự cố. Công việc của họ có tên gọi giản dị: Canh đá cho những đoàn tàu…

Tìm được thi thể người đàn ông ở Tây Ninh sau vụ va chạm trên sông
Tin tức

Tìm được thi thể người đàn ông ở Tây Ninh sau vụ va chạm trên sông

Tin tức

 Gia đình cùng công an tìm kiếm được thi thể ông Lê Văn H. (68 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, Tây Ninh) - nạn nhân vụ va chạm trên sông Vàm Cỏ Đông.

Nghịch lý khách hàng Trung Quốc muốn mua hạt tiêu, nhưng đại lý 'ngại' bán, nhiều nhà đầu cơ rút khỏi thị trường
Nhà nông

Nghịch lý khách hàng Trung Quốc muốn mua hạt tiêu, nhưng đại lý "ngại" bán, nhiều nhà đầu cơ rút khỏi thị trường

Nhà nông

Mỗi năm, Trung Quốc mua 50.000 - 60.000 tấn hồ tiêu của Việt Nam qua đường biên mậu và đường biển. Hầu hết khách Trung Quốc mua tiêu qua đại lý vừa và nhỏ tại vùng nguyên liệu. Tài chính của đại lý không lớn, lợi nhuận thấp nhưng dòng tiền bán cho khách hàng Trung Quốc rất nhanh.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân TP.HCM 2025
Chuyển động Sài Gòn

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân TP.HCM 2025

Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Trần Văn Mảng vừa ký ban hành Công văn khẩn số 348-CV/HNDT đề nghị các cơ sở Hội trên địa bàn khẩn trương hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2025, nhằm đảm bảo tiến độ công tác và kịp thời hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hà Nội không đồng ý tổ chức bắn pháo hoa trong Liveconcert 'Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân”
Tin tức

Hà Nội không đồng ý tổ chức bắn pháo hoa trong Liveconcert "Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân”

Tin tức

Ngày 31/10, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản về việc không tổ chức bắn pháo hoa sau khi kết thúc Chương trình biểu diễn Liveconcert "Đan Trường-30 năm - Dấu ấn thanh xuân".

'Phượng hoàng' Ukraine tung đòn sấm sét, tiêu diệt nhóm quân Nga trong trận chiến ác liệt gần Kostyantynivka
Thế giới

"Phượng hoàng" Ukraine tung đòn sấm sét, tiêu diệt nhóm quân Nga trong trận chiến ác liệt gần Kostyantynivka

Thế giới

Các phi công UAV thuộc đơn vị biên phòng Phượng hoàng (Phoenix) của Ukraine vừa thực hiện một đợt tấn công quy mô lớn gần thành phố Kostyantynivka, vùng Donetsk, phá hủy 2 xe tăng, một hệ thống phóng loạt BM-21 Grad và tiêu diệt khoảng 50 binh sĩ Nga, theo Defence.

Sạt lở, ngập sâu, cầu hư hỏng do mưa sau bão: Đà Nẵng ước tính thiệt hại 156 tỷ đồng
Kinh tế

Sạt lở, ngập sâu, cầu hư hỏng do mưa sau bão: Đà Nẵng ước tính thiệt hại 156 tỷ đồng

Kinh tế

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, tổng thiệt hại do mưa lớn sau bão số 12 gây ra trên hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy nội địa toàn thành phố ước tính hơn 156 tỷ đồng, nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh vẫn sạt lở, hư hỏng nặng.

Quán quân cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” truyền cảm hứng sống xanh từ concept “gia sản”
Tin tức

Quán quân cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” truyền cảm hứng sống xanh từ concept “gia sản”

Tin tức

Vượt ra khỏi khuôn khổ một sân chơi sáng tạo, “Kiến tạo Việt Nam Xanh” đã trở thành hành trình kết nối những người trẻ chung niềm đam mê sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Gỗ “lạ” khổng lồ bị nhóm người đào bới trái phép ven sông Ayun (Gia Lai) là loại gì?
Bạn đọc

Gỗ “lạ” khổng lồ bị nhóm người đào bới trái phép ven sông Ayun (Gia Lai) là loại gì?

Bạn đọc

Bờ sông Ayun, đoạn qua xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai), tan hoang với nhiều hố sâu nham nhở sau khi một nhóm người huy động máy móc đến đào bới tìm khúc gỗ “lạ” có kích thước khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định cây gỗ này là gỗ dầu, thuộc nhóm V.

Giới thiệu chữ ký của 2 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Hồ Quốc Dũng
Tin tức

Giới thiệu chữ ký của 2 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Hồ Quốc Dũng

Tin tức

Văn phòng Chính phủ vừa có các văn bản giới thiệu chữ ký của 2 tân Phó Thủ tướng Chính phủ là bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng

Đại hội Hội Nông dân Mỹ Lâm lần thứ I: Thống nhất ý chí, khát vọng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Đại hội Hội Nông dân Mỹ Lâm lần thứ I: Thống nhất ý chí, khát vọng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Chiều 30/10, Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Mỹ Lâm (Tuyên Quang) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị thông thường, mà còn là dấu mốc quan trọng, thống nhất ý chí và hành động của 3.035 hội viên nông dân toàn phường sau khi thành lập mới. Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển”, một chặng đường mới đang mở ra với mục tiêu xuyên suốt là xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, phát triển nông thôn hiện đại và hình mẫu người nông dân văn minh.

Tin nóng 31/10: 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch “lậu” điều trần trước FIFA
Thể thao

Tin nóng 31/10: 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch “lậu” điều trần trước FIFA

Thể thao

7 cầu thủ Malaysia nhập tịch “lậu” điều trần trước FIFA; Barcelona họp khẩn giữa bão chấn thương; ĐT nữ Việt Nam tập luyện tích cực chuẩn bị cho SEA Games 33; Kevin De Bruyne nguy cơ lỡ World Cup 2026; Lamine Yamal nghêu ngao hát karaoke.

Nữ Tiktoker 'bẻ cong' 12 chiếc xương sườn để có 'vòng eo cong kiến'
Xã hội

Nữ Tiktoker "bẻ cong" 12 chiếc xương sườn để có "vòng eo cong kiến"

Xã hội

Tiffany Wisconsin, 37 tuổi (Mỹ) đã chấp nhận để 12 chiếc xương sườn bị bẻ cong trong ca phẫu thuật đặc biệt, với mong muốn sở hữu thân hình đồng hồ cát hoàn hảo.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý liên quan đến Hoa hậu Hương Giang
Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý liên quan đến Hoa hậu Hương Giang

Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi chia sẻ video kèm ca khúc sáng tác riêng cho hoa hậu Hương Giang vào đúng thời điểm cô mở đầu hành trình mới tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Bà xã Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý: “Tôi cũng sợ xấu, sợ nghèo, sợ không có tiền…”
Văn hóa - Giải trí

Bà xã Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý: “Tôi cũng sợ xấu, sợ nghèo, sợ không có tiền…”

Văn hóa - Giải trí

"Tôi cũng như nhiều chị em khác, sợ xấu, sợ nghèo, sợ không có tiền… " - bà xã Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý chia sẻ khi nói về việc thay đổi bản thân.

Việt - Mỹ tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh
Thế giới

Việt - Mỹ tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Thế giới

Việt Nam và Mỹ ký thỏa thuận tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tập trung vào 5 lĩnh vực: Khắc phục hậu quả ô nhiễm bom mìn vật nổ, cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật ở các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam, xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa, quy tập định danh hài cốt liệt sĩ Việt Nam, hợp tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích.

Cảnh xúc động: Công an, bộ đội vượt lũ xiết, cứu cụ bà 75 tuổi cùng trẻ nhỏ mắc kẹt ở Hà Tĩnh
Media

Cảnh xúc động: Công an, bộ đội vượt lũ xiết, cứu cụ bà 75 tuổi cùng trẻ nhỏ mắc kẹt ở Hà Tĩnh
4

Media

Hơn 2.000 người dân tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn vào sáng 31/10, sau khi nước lũ dâng cao 2m vào 3-4 giờ sáng, cô lập hoàn toàn 3 thôn. Hàng trăm chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân đã dùng ca nô thực hiện cuộc sơ tán.

Hoằng Thời có thực sự làm phản nên mới bị Ung Chính ban chết?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoằng Thời có thực sự làm phản nên mới bị Ung Chính ban chết?

Đông Tây - Kim Cổ

Thông tin về việc Ung Chính đã ra lệnh xử tử con trai mình là Hoằng Thời có phải là thật?

Ca sĩ Vũ Hà: Vừa vào Pullman đánh bạc một lần thì bị khởi tố
Pháp luật

Ca sĩ Vũ Hà: Vừa vào Pullman đánh bạc một lần thì bị khởi tố

Pháp luật

Khai báo tại tòa, ca sĩ Vũ Hà cho hay được người bạn Việt kiều Úc mở thẻ cho vào câu lạc bộ trong khách sạn Pullman đánh bạc nhưng ông mới chỉ chơi một lần, số tiền 4 – 5 triệu đồng đã bị khởi tố.

Chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' bị khởi tố thêm tội 'trốn thuế' với số tiền 9 tỷ đồng
Tin tức

Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bị khởi tố thêm tội "trốn thuế" với số tiền 9 tỷ đồng
6

Tin tức

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án và bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé về tội danh "Trốn thuế".

Bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Chánh Văn phòng - Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Tin tức

Bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Chánh Văn phòng - Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Tin tức

Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.

Chủ tàu cá ở Cà Mau cắt dây đẩy tàu ra giữa sông khi phát hiện khói lửa trong đêm
Tin tức

Chủ tàu cá ở Cà Mau cắt dây đẩy tàu ra giữa sông khi phát hiện khói lửa trong đêm

Tin tức

Ông Lưu Văn Đúng - chủ tàu đánh bắt cá ở ấp Kiến Vàng, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau phát hiện khói lửa bốc lên từ tàu của mình đang neo đậu nên cắt dây đẩy ra sông Rạch Gốc, nhằm tránh gây cháy lan.

Đại biểu Quốc hội: Ngân sách an ninh, quốc phòng cần giữ tuyệt mật, còn lại nên công khai
Tin tức

Đại biểu Quốc hội: Ngân sách an ninh, quốc phòng cần giữ tuyệt mật, còn lại nên công khai

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân cho rằng, những vấn đề ngân sách liên quan đến an ninh, quốc phòng mới cần giữ tuyệt mật, còn lại cần công khai để tăng cường công tác giám sát.

Xót xa cảnh cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở Cần Thơ
Nhà nông

Xót xa cảnh cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở Cần Thơ

Nhà nông

Tình trạng cá chết hàng loạt xảy ra rất nghiêm trọng ở rạch Cái Cui, xã Châu Thành và rạch Bến Bạ, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ. Nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Cần Thơ đang được ngành chức năng tìm hiểu.

T&T Group đề xuất đầu tư nhiều dự án chiến lược tại tỉnh Khánh Hòa
Doanh nghiệp

T&T Group đề xuất đầu tư nhiều dự án chiến lược tại tỉnh Khánh Hòa

Doanh nghiệp

Ngày 30/10, tại Khánh Hoà, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa trao đổi về đề xuất các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Agribank Chi nhánh Trà Vinh trao thưởng chương trình “Tiết kiệm trao tay – Mừng ngày Quốc khánh”
Doanh nghiệp

Agribank Chi nhánh Trà Vinh trao thưởng chương trình “Tiết kiệm trao tay – Mừng ngày Quốc khánh”

Doanh nghiệp

Chiều 31/10, Agribank Chi nhánh Trà Vinh tổ chức Lễ trao thưởng Chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm dự thưởng “Tiết kiệm trao tay – Mừng ngày Quốc Khánh”.

Vingroup hỗ trợ Bắc Ninh xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện hiện đại, sẵn sàng ứng cứu trong “thời gian vàng”
Doanh nghiệp

Vingroup hỗ trợ Bắc Ninh xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện hiện đại, sẵn sàng ứng cứu trong “thời gian vàng”

Doanh nghiệp

Chiều 30/10, Tập đoàn Vingroup phối hợp cùng UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 Bắc Ninh - mô hình cấp cứu ngoại viện hiện đại được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm nâng cao năng lực phản ứng y tế khẩn cấp, bảo đảm người dân được cấp cứu kịp thời.

T&T Group tài trợ 13 tỷ đồng xây Nhà Đại đoàn kết và hệ thống camera an ninh tại xã Kiều Phú (Hà Nội)
Doanh nghiệp

T&T Group tài trợ 13 tỷ đồng xây Nhà Đại đoàn kết và hệ thống camera an ninh tại xã Kiều Phú (Hà Nội)

Doanh nghiệp

T&T Group đã trao tặng 10 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 3 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống camera an ninh trên địa bàn toàn xã Kiều Phú (Hà Nội).

Cảm xúc vỡ òa Lễ trao giải 'Ký ức Hà Nội': Tác giả từ Nhật Bản về, người Hàn Quốc mong làm cầu nối văn hóa
Media

Cảm xúc vỡ òa Lễ trao giải "Ký ức Hà Nội": Tác giả từ Nhật Bản về, người Hàn Quốc mong làm cầu nối văn hóa

Media

Sáng 31/10, Lễ trao giải Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" lần thứ IV do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức đã diễn ra trong không khí ấm áp, xúc động. Tác phẩm "Đất quê cha" của tác giả Nguyễn Xuân Thủy (Hà Nội) đã xuất sắc giành Giải Nhất. Buổi lễ ghi nhận nhiều chia sẻ nghẹn ngào, từ tác giả Đỗ Quang Ba (từ Nhật Bản trở về) đến diễn viên Ngô Lệ Quyên và tác giả người Hàn Quốc Ha Dong Hwan (Giải Nhì), tất cả đều thể hiện tình yêu sâu sắc với Thủ đô.

Pokrovsk rơi vào tay Nga, binh sĩ Ukraine giận dữ: 'Buồn lắm, chúng tôi thiếu mọi thứ để chống trả!'
Thế giới

Pokrovsk rơi vào tay Nga, binh sĩ Ukraine giận dữ: "Buồn lắm, chúng tôi thiếu mọi thứ để chống trả!"

Thế giới

Từ giữa mùa hè, lực lượng Ukraine ở thành phố Pokrovsk (tỉnh Donetsk) phải "chơi trò đập chuột” đầy rủi ro: phát hiện từng nhóm nhỏ lính Nga xuất hiện trong các ngôi nhà hoặc tầng hầm đổ nát ở tiền tuyến và tiêu diệt họ. Tuy nhiên, tình hình ngày càng xấu đi khi quân Nga đã tràn ngập Pokrovsk, chuyện pháo đài này thất thủ được cho là "không thể đảo ngược".

Tin đọc nhiều

1

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

2

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

3

Năm 1430, vì sao ông vua sáng lập nhà Lê sơ lại đổi tên vùng đất này ở Thanh Hóa từ Lam Sơn thành Lam Kinh?

Năm 1430, vì sao ông vua sáng lập nhà Lê sơ lại đổi tên vùng đất này ở Thanh Hóa từ Lam Sơn thành Lam Kinh?

4

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

5

Việt Nam hy vọng tinh thần bài học bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ sẽ định hình quan hệ Mỹ - Cuba

Việt Nam hy vọng tinh thần bài học bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ sẽ định hình quan hệ Mỹ - Cuba