4 cây cảnh biến sân nhà bạn thành chốn thần tiên, chỉ trồng một loài, ai đi qua cũng phải trầm trồ kinh ngạc

Để tăng thêm vẻ đẹp cho sân vườn, việc lựa chọn cây cảnh phù hợp là chìa khóa then chốt.

Dưới đây là 4 cây cảnh có thể dễ dàng biến khu vườn của bạn thành chốn thần tiên đầy màu sắc lãng mạn, ngọt ngào, tinh tế.

Chúng không chỉ nở hoa dài ngày, dễ chăm sóc mà còn giúp sân vườn của bạn tưi đẹp từ đầu xuân đến cuối thu, đồng thời, thu hút may mắn, mang lại cát tường cho gia đình.

Cây cảnh này có thể trồng trong chậu, cũng có thể trồng ở sân vườn

1. Cây cảnh: Hoa hồng

Hoa hồng là cây cảnh có khá nhiều rắc rối nhưng nhiều người vẫn không thể cưỡng lại được vẻ đẹp rực rỡ, quyến rũ, đa dạng cả về hình thức và màu sắc.

Cây cảnh này có thể trồng trong chậu, cũng có thể trồng ở sân vườn, có loại thân gỗ, thân bụi hoặc dây leo. Màu sắc cũng muôn hồng nghìn tía, không thể kể hết được. Có thể nói bảng màu tự nhiên có gì, hoa hồng có màu đó.

Hoa hồng được mệnh danh là "nữ hoàng của các loài hoa", một trong "ba báu vật của khu vườn". có màu sắc sặc sỡ, đa dạng, hình dáng cũng muôn vẻ, hương thơm dễ chịu, luôn phô bày vẻ quyến rũ không thể cưỡng lại được.



Trong phong thủy, cây cảnh này là loài hoa tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc

Miễn là hoa hồng được trồng dưới đất, nó thường được trồng ở phía trước hoặc sau nhà. Những bông hoa duyên dáng và quyến rũ có thể nở cả 3 mùa trong năm, bất kể vào mùa xuân, hạ hay thu.

Người xưa cho rằng, những bông hoa rực rỡ và sống động như tô điểm cho ngôi nhà của bạn, có thể thu hút của cải và tài lộc.

Trong phong thủy, cây cảnh này là loài hoa tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc, mang đến không khí ấm áp cho căn nhà.

Nhớ bổ sung phân lân và kali vào mùa xuân để cây cảnh ra nhiều nụ

Cây cảnh này còn có ý nghĩa giữ lửa tình yêu, giúp tình cảm vợ chồng thêm bền chặt, mặn nồng, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình thêm phần thắm thiết.

Hoa hồng ưa ánh sáng mặt trời, vì vậy hãy trồng chúng ở vị trí có nhiều nắng nhất trong sân. Thường xuyên cắt tỉa những bông hoa tàn và cành yếu để cây ra hoa liên tục.

Nhớ bổ sung phân lân và kali vào mùa xuân để cây cảnh ra nhiều nụ và nụ hoa căng mọng hơn. Tuy nhiên, hãy đảm bảo thông gió tốt để giảm sâu bệnh, và thỉnh thoảng phun thuốc diệt rệp để phòng ngừa.

Cây cảnh này nở hoa có đến 200 ngày trong 1 năm

2. Cây cảnh: Cẩm tú cầu

Cẩm tú cầu chắc chắn là một trong những điểm nhấn chính của khu vườn mùa xuân. Cây cảnh này nở hoa có đến 200 ngày trong 1 năm nên cẩm tú cầu là một trong những cây cảnh có thời gian ra hoa kéo dài.

Đặc biệt là giống cẩm tú cầu kinh điển "Mùa hè bất tận". Cây cảnh này không chỉ có cái tên lãng mạn mà còn cho ra số lượng hoa đáng kinh ngạc, mùa hoa của nó kéo dài như thể mùa hè không có hồi kết.

Màu sắc hoa của nó thay đổi tùy thuộc vào độ pH của đất; nó cho ra hoa màu xanh lam trên đất chua và hoa màu hồng trên đất kiềm, như thể nó có chức năng pha trộn màu sắc sẵn có.

Cẩm tú cầu ưa bóng râm một phần

Trong phong thủy, cây cảnh này là biểu tượng của sự tươi mới, thịnh vượng và sung túc. Cẩm tú cầu không chỉ mang cho không gian sự tươi mới, mà còn có mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp.

Do hình dáng hoa đẹp, màu sắc phong phú cũng như ý nghĩa phong phú và ý nghĩa văn hóa nên nó được trồng và sử dụng rộng rãi trong sân vườn, trang trí trong nhà, trở thành cây cảnh sân vườn được ưa chuộng.

Cẩm tú cầu ưa bóng râm một phần và thích hợp trồng dưới tán cây hoặc góc tường sân vườn. Khi chăm sóc, hãy cẩn thận không tưới quá nhiều nước; giữ cho đất ẩm nhưng không bị úng.

Bón phân tan chậm thường xuyên, và bạn có thể chiêm ngưỡng những cụm hoa nhiều tầng của chúng suốt mùa hè.

Thanh xà có màu xanh dương của nước biển

3. Cây cảnh: Thanh xà

Thanh xà xứng đáng với biệt danh "bông tuyết xanh", là loài hoa đỉnh cao trong thế giới hoa mùa hè. Cánh hoa của thanh xà nhẹ như bông tuyết, và khi nở thành từng chùm, trông như làn gió mát mùa hè.

Hoa của cây cảnh này tuy nhỏ nhưng màu sắc rất đẹp, thậm chí có người còn cho rằng thanh xà là loài hoa mùa hè nổi bật và lộng lẫy nhất.

Đó là vì hầu hết các hoa mùa hè đều có màu sắc nóng bỏng như hồng, đỏ, tím, cam, vàng... nhưng chỉ riêng thanh xà có màu xanh khác biệt.

Thanh xà có màu xanh dương của nước biển, của màu trời là nơi bắt đầu sự sống, giống như một nàng tiên tao nhã giữa rừng đỏ, cam, vàng, tím.

Cây cảnh này đặc biệt chịu được nhiệt độ cao và nắng

Thanh xà có thời gian ra hoa kéo dài. Cây cảnh này cho hoa 6-7 tháng/năm, ở những vùng có khí hậu nóng ẩm quanh năm có thể ra hoa cả năm.

Cây cảnh này đặc biệt chịu được nhiệt độ cao và nắng, có thể nở hoa nở từ cuối xuân đến đầu thu mà hầu như không cần chăm sóc.

Cây cảnh sinh trưởng nhanh, cành mềm mại của hoa có thể dễ dàng uốn thành tường hoa hoặc kiểu treo

Bí quyết chăm sóc cây cảnh này có thể tóm gọn trong bốn từ: nhiều nắng! Kết hợp với phân bón đa dụng mỗi tháng một lần, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể có được hoa nở rộ.

Cây cảnh này còn được mệnh danh là "nữ hoàng của các cây thân leo"

4. Cây cảnh: Ông lão

Hoa ông lão (Clematis) là cây cảnh thân cỏ, có rất nhiều chủng loại, khi nở hoa rất to, lộng lẫy, nhiều sắc màu, hình dáng đa dạng.

Cây cảnh này còn được mệnh danh là "nữ hoàng của các cây thân leo" vì có khả năng leo giàn với đủ các loại hình thức. Cây cảnh này có thể trồng trong chậu, làm chậu treo, trồng làm hàng rào...

Ông lão là một chi của hơn 300 loài thuộc họ Ranunculaceae với nhiều giống hoa khác nhau đang được lai tạo. Chúng rất đa dạng về màu sắc như trắng, đỏ, hồng, tím, xanh lam, xanh ngọc, về hình dạng hoa cũng có cánh đơn và cánh kép.

Các giống như "Josephine" có cánh kép tuyệt đẹp, trong khi "President" lại có cánh đơn tươi tắn.

Việc leo cây qua hàng rào hoặc cổng vòm sẽ ngay lập tức nâng tầm phong cách cho khu vườn của bạn.

Cây cảnh này ưa bóng râm ở gốc và ánh sáng mặt trời ở ngọn

Cây cảnh này ưa bóng râm ở gốc và ánh sáng mặt trời ở ngọn; bạn có thể đặt một ít ngói vỡ hoặc lớp phủ xung quanh gốc khi trồng.

Nên tưới nước "khi đất khô khi chạm vào" và nên sử dụng kali dihydrogen phosphate để thúc đẩy ra hoa trước thời kỳ ra hoa. Thỉnh thoảng, việc cắt tỉa những cành lá rậm rạp sẽ giúp cây nở hoa như thác nước mỗi năm.

Trước khi trồng, hãy nhớ chọn giống cây cảnhphù hợp dựa trên điều kiện ánh sáng và thông gió của sân nhà bạn.

Ví dụ, hãy chọn hoa cẩm tú cầu cho những góc thiếu sáng, trồng cây ông lão cạnh tường và hàng rào, trong khi hoa hồng thích hợp để trang trí làm điểm nhấn.