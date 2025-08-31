Thị trường chứng khoán Việt vừa trải qua tháng 8 đầy ấn tượng khi chỉ số VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.600 điểm và ghi nhận mức tăng tổng cả tháng đạt gần 180 điểm.

Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường cũng xác nhận tháng cao kỷ lục với nhiều phiên giao dịch khớp lệnh trên 50.000 tỷ đồng, thậm chí có những phiên khớp lệnh 60.000 - 70.000 tỷ đồng.

Việc chỉ số VN-Index tăng "chóng mặt" đã kéo theo khối tài sản của các vị tỷ phú Việt Nam cũng "lên như diều gặp gió". Cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là khối tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng, khi ông chính thức vượt mốc 13 tỷ USD và có thời điểm lọt TOP 200 người giàu nhất thế giới.

Tài sản tỷ phú Việt Nam 'đua' nhau tăng trong tháng 8

Kết phiên giao dịch cuối tháng 8, tổng giá trị tài sản quy đổi theo thị giá cổ phiếu của 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 653.500 tỷ đồng, tăng 102.300 tỷ đồng so với đầu tháng 8.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup tiếp tục dẫn đầu với khối tài sản 288.100 tỷ đồng, tăng 54.600 tỷ đồng so với ngày 1/8, tương đương mức tăng 23%. thậm chí, 54.600 tỷ đồng tăng thêm so với đầu tháng của riêng ông Vượng lớn hơn số tăng thêm của 19 người còn lại cộng lại trên bảng xếp hạng.

Hai Phó Chủ tịch Vingroup là Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) và Phạm Thu Hằng (em gái bà Hương) lần lượt đứng thứ 7 và 8 với 21.800 tỷ và 14.600 tỷ đồng.

Hạng Họ và tên Vị trí Tài sản (tỷ đồng) Thay đổi (tỷ đồng) 1 Phạm Nhật Vượng Chủ tịch Vingroup 288,1 54,6 2 Trần Đình Long Chủ tịch Hoà Phát 54,5 4,7 3 Đỗ Anh Tuấn Chủ tịch Sunshine Group 36,7 3,4 4 Nguyễn Thị Phương Thảo Chủ tịch Vietjet Air 33,6 6 5 Hồ Hùng Anh Chủ tịch Techcombank 28,2 3,6 6 Nguyễn Đăng Quang Chủ tịch Masan 26,4 3,3 7 Phạm Thu Hương Phó Chủ tịch Vingroup 21,8 4,1 8 Phạm Thuý Hằng Phó Chủ tịch Vingroup 14,6 2,8 9 Vũ Thị Hiền Vợ Chủ tịch Hoà Phát 14,5 1,2 10 Nguyễn Đức Tài Chủ tịch Thế giới di động 14,5 2,4 11 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Vợ Chủ tịch TCB 14,4 2 12 Hồ Thuý Anh Con Chủ tịch TCB 13,6 1,9 13 Hồ Anh Minh Con Chủ tịch TCB 12 1,9 14 Trương Gia Bình Chủ tịch FPT 12 -0,6 15 Nguyễn Văn Tuấn CEO Gelex 11,7 -0,3 16 Ngô Chí Dũng Chủ tịch VPBank 11,5 3 17 Hoàng Anh Minh Vợ Chủ tịch VPBank 11,4 3 18 Vũ Thị Quyên Mẹ Chủ tịch VPBank 11,4 3 19 Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch Phát Đạt 10,9 2,6 20 Bùi Thành Nhơn Chủ tịch Novaland 10 -0,3

Đà gia tăng tài sản của nhà Vingroup được thúc đẩy bởi chính đà tăng của bộ 3 cổ phiếu trụ cột VIC - VHM - VRE.

Tính đến phiên 29/8, cổ phiếu VIC ghi nhận ở mức 128.300 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ so với mức đỉnh 132.600 đồng/cổ phiếu. Với gần 3,9 tỷ cổ phiếu lưu hành, vốn hoá Vingroup đạt hơn 497.622 tỷ đồng, chỉ xếp sau Vietcombank với hơn 531.000 tỷ đồng.

Tương tự, mã VHM và VRE đều đang neo ở đỉnh lịch sử khi lần lượt ở mức 104.500 đồng/cổ phiếu và 30.400 đồng/cổ phiếu.

Theo bảng xếp hạng của Forbes, Việt Nam có 5 tỷ phú với tổng tài sản đạt 23,3 tỷ USD, tăng hơn 2 tỷ USD từ đầu tháng 7. Những người trong danh sách này gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long; ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan.

Ngoài ông Phạm Nhật Vượng, 4 tỷ phú còn lại cũng giàu lên. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo có thêm 500 triệu USD, nâng tài sản sở hữu lên 3,7 tỷ USD, xếp thứ 1.061 thế giới. Tài sản của bà Thảo tăng nhờ diễn biến tích cực cổ phiếu VJC của Vietjet và HBD (HDBank). Hai mã này tăng lần lượt 19,2% và 26% sau một tháng.

Ảnh chụp màn hình: tài sản tỷ phú Việt Nam trên Forbes ngày 31/8.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970, hiện là Chủ tịch Vietjet, Chủ tịch Sovico Group kiêm Phó chủ tịch HDBank. Bà Thảo nắm giữ trực tiếp 47,7 triệu cổ phiếu VJC, nhưng sở hữu hàng trăm triệu cổ phần của hai doanh nghiệp trên qua các công ty riêng.

Tài sản của Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long và ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank cùng tăng 200 triệu USD. Hai doanh nhân này lần lượt sở hữu 2,8 tỷ USD và 2,6 tỷ USD. Trong khi đó, tỷ phú Nguyễn Quang Đăng, Chủ tịch Masan ghi nhận tăng thêm 100 triệu USD, lên 1,1 tỷ USD.