Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Gia đình
Thứ sáu, ngày 21/11/2025 09:36 GMT+7

Tháng cuối năm 2025, 3 con giáp đổi vận bất ngờ, thăng chức tăng lương, nhân đôi thành quả

+ aA -
Quỳnh Trang Thứ sáu, ngày 21/11/2025 09:36 GMT+7
Tháng 12, 3 con giáp may mắn khi công việc khởi sắc, tài lộc dồi dào, cơ hội thăng tiến liên tiếp xuất hiện, hứa hẹn năm 2025 về đích xuất sắc.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Con giáp tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Hợi nổi tiếng là những người hiền lành, trung thực và chân thành. Họ sống bao dung, biết quan tâm đến người khác và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ai đó gặp khó khăn.

Trong công việc, con giáp tuổi Hợi có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc cẩn thận và luôn cố gắng hết mình để đạt được kết quả tốt nhất. Chính sự kiên trì và lòng tận tâm giúp họ được mọi người tin tưởng và yêu quý.

Tháng cuối năm 2025, vận trình tài lộc của người tuổi Hợi bước vào giai đoạn khởi sắc mạnh mẽ. Bước sang tháng 12, nhiều cơ hội tài chính tuyệt vời sẽ mở ra với họ. Có thể một dự án mới hoặc lời mời hợp tác tiềm năng sẽ xuất hiện, giúp họ thể hiện năng lực và sáng tạo của mình.

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Hợi nổi tiếng là những người hiền lành, trung thực và chân thành.

Với kỹ năng chuyên môn vững vàng và thái độ làm việc nghiêm túc, người tuổi Hợi sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Con giáp này có khả năng nhận được khoản thưởng hậu hĩnh, được cấp trên công nhận và thậm chí là đề bạt thăng chức, tăng lương.

Người tuổi Hợi vốn nổi tiếng với cách quản lý tài chính thận trọng, luôn biết cân nhắc trước khi đầu tư. Tuy nhiên, trong tháng này, trực giác và góc nhìn độc đáo của họ sẽ trở nên đặc biệt nhạy bén.

Con giáp này có thể phát hiện ra những cơ hội đầu tư tiềm năng, đặc biệt trong các lĩnh vực ổn định như tài chính, năng lượng xanh hoặc công nghệ mới, và gặt hái những khoản lợi nhuận bất ngờ.

Không chỉ mang lại may mắn cho bản thân, người tuổi Hợi còn là “ngôi sao tài lộc” của gia đình. Sự hòa nhã, chu đáo của họ giúp duy trì bầu không khí ấm áp, gắn kết giữa các thành viên, đồng thời thu hút vận may và thịnh vượng cho cả nhà.

Con giáp tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Mão vốn nổi tiếng là những người thông minh, nhanh trí và có khả năng nắm bắt vấn đề một cách tinh tế. Họ luôn toát lên sự duyên dáng, khéo léo trong giao tiếp và biết cách tạo dựng mối quan hệ hài hòa với mọi người xung quanh.

Tháng cuối năm 2025, vận trình tài lộc của người tuổi Mão bước vào giai đoạn hưng thịnh khi tháng 12 mang đến cho họ nguồn cảm hứng dồi dào và sự sáng tạo mạnh mẽ.

Trong công việc, họ sẽ có cơ hội vận dụng trí tuệ sắc bén để đưa ra những ý tưởng độc đáo và giải pháp hiệu quả, mang lại lợi ích đáng kể cho tập thể, đồng thời giúp bản thân nhận được phần thưởng và sự công nhận xứng đáng.

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Mão vốn nổi tiếng là những người thông minh, nhanh trí và có khả năng nắm bắt vấn đề một cách tinh tế.

Bên cạnh đó, người tuổi Mão còn có khả năng gặp gỡ và kết nối với những nhân vật quan trọng - những người sẽ đóng vai trò hỗ trợ hoặc mở ra cơ hội mới trong sự nghiệp của họ.

Dưới sự dẫn dắt và định hướng đúng đắn, con giáp này có thể khám phá thêm những lĩnh vực kinh doanh tiềm năng, mở rộng nguồn thu nhập và đạt được bước tiến lớn về tài chính.

Đặc biệt, vận may của con giáp tuổi Mão trong tháng này còn lan tỏa sang các công việc phụ, khi họ có thể gặp may mắn trong các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng, mang về những phần quà giá trị.

Trong gia đình, người tuổi Mão như một “kho tàng trí tuệ”, luôn đưa ra những lời khuyên sáng suốt giúp các thành viên khác quản lý tài chính hiệu quả và gia tăng tài sản, góp phần mang lại sự thịnh vượng và ổn định cho cả nhà.

Con giáp tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Tỵ được biết đến là những người điềm tĩnh, lý trí và có tầm nhìn sâu sắc. Họ sở hữu sự sáng suốt đáng nể cùng khả năng phân tích tinh tế, luôn giữ được bình tĩnh trước mọi tình huống.

Với bản lĩnh và sự quyết đoán vốn có, tuổi Tỵ thường là những người đưa ra lựa chọn chính xác ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Tháng cuối năm 2025, vận trình tài lộc của họ có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ khi bước sang tháng 12 - thời điểm những lợi thế trong sự nghiệp của người tuổi Tỵ được thể hiện rõ rệt nhất.

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Tỵ được biết đến là những người điềm tĩnh, lý trí và có tầm nhìn sâu sắc.

Đối mặt với môi trường làm việc cạnh tranh và những biến động của thị trường, họ vẫn giữ được sự tỉnh táo, nhanh chóng phân tích tình hình để đưa ra quyết định đúng đắn, giúp đảm bảo các dự án quan trọng và mang về nguồn thu nhập ổn định, thậm chí tăng trưởng vượt bậc.

Bên cạnh công việc chính, con giáp tuổi Tỵ còn thể hiện sự nhạy bén đặc biệt trong kinh doanh. Họ có khả năng nhận diện cơ hội mới và lập kế hoạch bài bản để phát triển các dự án phụ, từ đó mở rộng nguồn tài chính cá nhân.

Nhờ tính kỷ luật, khả năng kiểm soát rủi ro và tư duy thực tế, những nỗ lực của họ trong tháng này hứa hẹn gặt hái kết quả đáng kể. Trong gia đình, người tuổi Tỵ chính là điểm tựa vững chắc - họ không chỉ mang lại cảm giác an toàn, mà còn đóng vai trò dẫn dắt, giúp cả nhà hướng đến sự ổn định và thịnh vượng lâu dài.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Loại thịt bổ dưỡng hơn thịt gà, hiếm gặp hơn thịt lợn, giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, ngừa rụng tóc

Đừng ngần ngại ăn loại thịt này vào mùa đông. Đây là loại thịt cực kỳ bổ dưỡng, không phổ biến như thịt bò, thịt dê nhưng giá trị dinh dưỡng cực cao.

Người xưa dặn: Trồng 4 cây cảnh trong sân, gia đình vạn sự cát tường, thu tài hái lộc

Gia đình
Người xưa dặn: Trồng 4 cây cảnh trong sân, gia đình vạn sự cát tường, thu tài hái lộc

Nhờ xem phim, tôi đã kịp thời cứu con gái mình khỏi cảnh lạc lối, thật không gì may mắn hơn

Gia đình
Nhờ xem phim, tôi đã kịp thời cứu con gái mình khỏi cảnh lạc lối, thật không gì may mắn hơn

Tử vi ngày mai: 4 con giáp lương thiện được Trời ưu ái, trải sẵn đường bằng phẳng, định sẵn sự giàu sang

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp lương thiện được Trời ưu ái, trải sẵn đường bằng phẳng, định sẵn sự giàu sang

3 con giáp có quý nhân dẫn dắt, đột phá sự nghiệp, nhân đôi tài lộc trong 10 ngày đầu tháng 10 Âm lịch

Gia đình
3 con giáp có quý nhân dẫn dắt, đột phá sự nghiệp, nhân đôi tài lộc trong 10 ngày đầu tháng 10 Âm lịch

Đọc thêm

Sau khi xem phim, ông bố cộc cằn như tôi phải ôm mặt khóc nức nở vì sai lầm cách đây 5 năm
Gia đình

Sau khi xem phim, ông bố cộc cằn như tôi phải ôm mặt khóc nức nở vì sai lầm cách đây 5 năm

Gia đình

May mà mọi thứ chưa quá muộn..

'Mưa đỏ' thắng giải Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam
Văn hóa - Giải trí

"Mưa đỏ" thắng giải Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Phim "Mưa đỏ" thắng giải Bông sen vàng, đồng thời giành thêm 4 giải thưởng cá nhân tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 vừa khép lại tối 25/11 tại TP.HCM.

Ông Macron chỉ ra lằn ranh đỏ duy nhất để chấm dứt cuộc chiến Ukraine
Thế giới

Ông Macron chỉ ra lằn ranh đỏ duy nhất để chấm dứt cuộc chiến Ukraine

Thế giới

Lằn ranh đỏ duy nhất trong việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nằm ở phía Nga và các yêu cầu của họ. Pháp và các nước EU khác muốn hòa bình tại Ukraine, chứ không phải sự đầu hàng của Kiev, theo lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Bộ Y tế thu hồi toàn bộ sản phẩm của Mailisa vì không có hồ sơ an toàn
Xã hội

Bộ Y tế thu hồi toàn bộ sản phẩm của Mailisa vì không có hồ sơ an toàn

Xã hội

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định thu hồi toàn bộ số tiếp nhận Phiếu công bố và đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc sản phẩm của liên quan đến chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa.

Hoàng hậu nhà Minh chết bi thảm vì cứu 'hôn quân' khỏi cảnh ám sát
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng hậu nhà Minh chết bi thảm vì cứu "hôn quân" khỏi cảnh ám sát

Đông Tây - Kim Cổ

Mặc dù cứu sống hoàng đế đam mê “xuân dược”, thuốc trường sinh thoát khỏi nạn thích khách, nhưng hoàng hậu nhà Minh không ngờ lại phải hứng chịu một kết cục bi thảm.

“Cỗ máy ghi bàn” Alan Grafite của CLB CAHN báo tin dữ
Thể thao

“Cỗ máy ghi bàn” Alan Grafite của CLB CAHN báo tin dữ

Thể thao

Việc tiền đạo Alan Grafite sẽ phải nghỉ thi đấu trong hai tháng tới vì chấn thương thực sự là một thông tin kém vui với CLB CAHN trước thềm trận gặp Beijing Guoan tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.

Hàng không, đường sắt vận chuyển miễn phí hàng hóa Chương trình Hướng về miền Trung do Báo NTNN phát động
Nhân ái

Hàng không, đường sắt vận chuyển miễn phí hàng hóa Chương trình Hướng về miền Trung do Báo NTNN phát động

Nhân ái

1.000 phần quà của bạn đọc Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt gửi tặng bà con vùng lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ, sẽ được hãng hàng không Vietjet vận chuyển miễn phí.

Mỹ đang bí mật tiến tới chiến tranh với Venezuela?
Thế giới

Mỹ đang bí mật tiến tới chiến tranh với Venezuela?

Thế giới

Các binh sĩ Mỹ mong chờ được về nhà dịp Lễ Tạ ơn và Giáng sinh có lẽ sẽ kém vui hơn khi Nhà Trắng đang chuẩn bị cho các hoạt động quân sự tại Venezuela, theo Mirror.

Liệt sĩ đầu tiên mai táng ở Nghĩa địa Phan Bội Châu là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Liệt sĩ đầu tiên mai táng ở Nghĩa địa Phan Bội Châu là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Đó chính là đồng chí Nguyễn Chí Diểu, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, có một thời là người phụ trách lãnh đạo Đảng ở Trung kỳ.

Tin bão mới nhất: Áp thấp trên biển Philippines đã mạnh lên thành bão, sắp đổ bộ biển Đông, thành bão số 15
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp trên biển Philippines đã mạnh lên thành bão, sắp đổ bộ biển Đông, thành bão số 15

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, ngày 25/11, áp thấp trên biển Philippines đã mạnh lên thành bão đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ nhanh 30km/h. Dự báo ngày mai 26/11, áp thấp sẽ tăng cấp, đổ bộ vào biển Đông, thành cơn bão số 15.

Từ người mẫu nhí trở thành diễn viên tiềm năng
Chuyển động Sài Gòn

Từ người mẫu nhí trở thành diễn viên tiềm năng

Chuyển động Sài Gòn

Trong bức tranh điện ảnh Việt đang dần trẻ hóa và đón nhận nhiều gương mặt mới, mẫu nhí Vũ Ngọc Trọng Phương (sinh năm 2011) nổi lên như một nhân tố đặc biệt.

Bắt cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương trong vụ 'chạy' bệnh án
Pháp luật

Bắt cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương trong vụ "chạy" bệnh án

Pháp luật

Ông Dương Văn Lương, cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bị khởi tố, tạm giam, bị cáo buộc nhận hối lộ để làm sai lệch kết luận giám định trong vụ "chạy" bệnh án tâm thần, giúp một bị can né trách nhiệm hình sự và tiếp tục điều hành đường dây ma túy.

Tin tối (25/11): Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Argentina?
Thể thao

Tin tối (25/11): Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Argentina?

Thể thao

Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Argentina?; Công Vinh hoàn thành khoá học bằng HLV hạng B; HLV Martinez lên tiếng về vai trò của Ronaldo ở World Cup 2026; nhiều cầu thủ Real chống đối HLV Alonso; Barca đàm phán mua Julian Alvarez.

Lựa chọn nghiệt ngã: Ông Zelensky sẽ thuận theo ông Trump hay mạo hiểm tiếp tục chiến tranh?
Thế giới

Lựa chọn nghiệt ngã: Ông Zelensky sẽ thuận theo ông Trump hay mạo hiểm tiếp tục chiến tranh?

Thế giới

Nếu Điện Kremlin thành công trong việc thuyết phục Tổng thống Donald Trump bỏ qua quan ngại của Kiev và các đồng minh châu Âu về việc áp đặt một kế hoạch hòa bình bất lợi cho Ukraine, Tổng thống Zelensky sẽ phải đối mặt với lựa chọn khắc nghiệt: Gật đầu với đề xuất của Mỹ hoặc mạo hiểm tương lai đất nước để tiếp tục chiến đấu với hy vọng một ngày nào đó nhận đủ hỗ trợ từ các đồng minh châu Âu.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất 4 điểm mới, tạo cú hích cho các trường đại học trọng điểm
Nhà nông

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất 4 điểm mới, tạo cú hích cho các trường đại học trọng điểm

Nhà nông

Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội, cần làm rõ vai trò của khoa học – công nghệ trong nông nghiệp vì nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế và là khu vực chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu.

Nghệ sĩ Nhân dân từng đỗ Thủ khoa Đại học, là mỹ nhân được săn đón bậc nhất một thời
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân từng đỗ Thủ khoa Đại học, là mỹ nhân được săn đón bậc nhất một thời

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Hòa là giai nhân nổi tiếng ở thập niên 90 của thế kỷ trước, với nhan sắc kiêu sa, đài các.

Toàn cảnh tọa đàm 'Vai trò của Hội nông dân, nông dân trong giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới'
Video

Toàn cảnh tọa đàm "Vai trò của Hội nông dân, nông dân trong giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới"

Video

Thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 165 – KH/HNDTW, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến, với chủ đề: Vai trò của Hội Nông dân, nông dân trong giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất, tháng 12 công việc phất nhanh, tiền về, tin tốt đến
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất, tháng 12 công việc phất nhanh, tiền về, tin tốt đến

Gia đình

Tử vi ngày mai cho rằng, trong tháng 12, tài sản của 3 con giáp này sẽ tích tụ như quả cầu tuyết và những ngày tươi sáng đang đến rất gần.

EU bế tắc: Nguy cơ sụp đổ kế hoạch cung cấp tài sản Nga cho Ukraine
Thế giới

EU bế tắc: Nguy cơ sụp đổ kế hoạch cung cấp tài sản Nga cho Ukraine

Thế giới

Bất chấp các cuộc đàm phán đang diễn ra, Liên minh châu Âu vẫn chưa đạt được tiến triển nào trong việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga - tạp chí Mỹ Politico dẫn một số nguồn tin cho biết.

Công ty doạ phạt nếu nhân viên không đạt KPI chạy bộ/tuần: Bác sĩ cảnh báo nguy hiểm với nhóm người này!
Xã hội

Công ty doạ phạt nếu nhân viên không đạt KPI chạy bộ/tuần: Bác sĩ cảnh báo nguy hiểm với nhóm người này!

Xã hội

Trước việc công ty doạ phạt hay trừ ngày phép... nếu nhân viên không đạt KPI chạy bộ/tuần, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh cho rằng, đây là việc áp dụng các hình thức vận động một cách ép buộc và thiếu cá thể hóa.

Người dân Đồng Nai ủng hộ Đắk Lắk và các tỉnh bị lũ lụt 864 tấn hàng hóa trên những chuyến xe nghĩa tình
Đại đoàn kết dân tộc

Người dân Đồng Nai ủng hộ Đắk Lắk và các tỉnh bị lũ lụt 864 tấn hàng hóa trên những chuyến xe nghĩa tình

Đại đoàn kết dân tộc

Trước tình hình bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk, người dân tỉnh Đồng Nai ủng hộ đồng bào vùng lũ trên những chuyến xe nghĩa tình và nhiều hành động sẻ chia từ khắp các địa phương.

Chính phủ Việt Nam cam kết tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư quốc tế
Kinh tế

Chính phủ Việt Nam cam kết tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư quốc tế

Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm nay khẳng định cam kết đồng hành của Chính phủ với các nhà đầu tư quốc tế, các tập đoàn toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới hiện nay của đất nước.

'Mất Nguyễn Văn Trường, tuyến giữa U22 Việt Nam mất một nửa sức mạnh'
Thể thao

"Mất Nguyễn Văn Trường, tuyến giữa U22 Việt Nam mất một nửa sức mạnh"

Thể thao

Theo BLV Quang Huy, Nguyễn Văn Trường là cầu thủ kinh nghiệm nhất lứa U22 Việt Nam, là trụ cột cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Mất tiền vệ này lúc này chẳng khác nào mất một nửa sức mạnh tuyến giữa.

Một quốc gia châu Âu chính thức thông qua luật mới, mở đường cho sự phát triển cây trồng chỉnh sửa gen
Nhà nông

Một quốc gia châu Âu chính thức thông qua luật mới, mở đường cho sự phát triển cây trồng chỉnh sửa gen

Nhà nông

Với việc chính thức thông qua Luật về Công nghệ di truyền chọn tạo giống chính xác (Genetic Technology – Precision Breeding Act), Anh trở thành quốc gia đi đầu tại châu Âu trong việc thúc đẩy quy định đối với cây trồng chỉnh sửa gen.

Đà Nẵng tăng tốc trở thành “AI City” khi Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực
Kinh tế

Đà Nẵng tăng tốc trở thành “AI City” khi Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực

Kinh tế

Tại Hội thảo “Phát triển công nghiệp công nghệ số”, Đà Nẵng được đánh giá là địa phương chuẩn bị chủ động và nhanh nhất trước Luật Công nghiệp công nghệ số, qua đó tạo nền tảng để thành phố tăng tốc hướng tới mục tiêu trở thành “AI City” trong những năm tới.

Giải ngân đầu tư công Quảng Ngãi: Vẫn còn 21 chủ đầu tư dưới mức bình quân, Phó Chủ tịch tỉnh hối thúc 'tăng tốc'
Kinh tế

Giải ngân đầu tư công Quảng Ngãi: Vẫn còn 21 chủ đầu tư dưới mức bình quân, Phó Chủ tịch tỉnh hối thúc "tăng tốc"

Kinh tế

Tại cuộc họp do UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, Sở Tài chính nêu rõ kết quả giải ngân đến thời điểm gần đây nhất của BQL dự án các công trình giao thông và các chủ đầu tư ở phía Đông của tỉnh.

Nhân chứng kể lại chi tiết vụ người đàn ông bị 2 đối tượng hành hung dã man ở Hà Nội
Pháp luật

Nhân chứng kể lại chi tiết vụ người đàn ông bị 2 đối tượng hành hung dã man ở Hà Nội

Pháp luật

Liên quan đến vụ việc người đàn ông bị 2 đối tượng hành hung dã man trên đường Hoàng Tùng (xã An Khánh, TP.Hà Nội), một số nhân chứng trực tiếp chứng kiến kể lại chi tiết diễn biến vụ việc.

Vùng chuyên canh rau, vùng trồng hoa nổi tiếng Đà Nẵng 'hồi sinh' sau bão lũ, dân mong có thu nhập, giảm tái nghèo
Giảm nghèo nông thôn

Vùng chuyên canh rau, vùng trồng hoa nổi tiếng Đà Nẵng "hồi sinh" sau bão lũ, dân mong có thu nhập, giảm tái nghèo

Giảm nghèo nông thôn

Trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua đã khiến nhiều thôn xóm ở xã Hòa Vang (Đà Nẵng) chìm trong biển nước. Nhiều vùng rau chuyên canh, vùng hoa nổi tiếng và cơ sở sản xuất của bà con nông dân bị thiệt hại nặng nề. Bà con đang khôi phục sản xuất, mong có thu nhập, giảm nguy cơ tái nghèo

Tuyển sinh năm 2026: Nhiều trường điều chỉnh phương án, cuộc đua vào đại học thêm cạnh tranh
Xã hội

Tuyển sinh năm 2026: Nhiều trường điều chỉnh phương án, cuộc đua vào đại học thêm cạnh tranh

Xã hội

Nhiều trường đại học đã thông báo điều chỉnh phương thức tuyển sinh 2026, với xu hướng siết đầu vào, giảm dần chỉ tiêu xét học bạ và điều chỉnh lại tổ hợp xét tuyển để phù hợp quy định mới.

Nghệ sĩ Ưu tú mang 'vẻ đẹp không tuổi', mỹ nhân phim giờ vàng VTV ngừng đóng phim
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú mang "vẻ đẹp không tuổi", mỹ nhân phim giờ vàng VTV ngừng đóng phim

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú nổi tiếng với vẻ đẹp vượt thời gian, là mỹ nhân đình đám trên màn ảnh VTV, bất ngờ tuyên bố sẽ ngừng đóng phim.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

2

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

3

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

4

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

5

Philippines quay lại "chợ gạo" khu vực, rốt ráo chào mua gạo giao tháng 1/2026, gạo xuất khẩu Việt Nam có cơ hội mới?

Philippines quay lại 'chợ gạo' khu vực, rốt ráo chào mua gạo giao tháng 1/2026, gạo xuất khẩu Việt Nam có cơ hội mới?