Ngày 21/8, theo thông tin từ UBND xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 21 giờ ngày 20/8, trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn tại xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 21 giờ, ngày 20/8, tại Km3+300 tỉnh lộ 506B (đoạn qua địa phận xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa). Thời điểm trên, một xe máy không có biển kiểm soát lưu thông theo hướng Đông – Tây, trên xe có 2 người là L.T.A (SN 2008) ở xã Thiệu Hóa và H.Đ.B (SN 2008) ở xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Khi xe đi đến tại Km3+300 tỉnh lộ 506B (đoạn qua địa phận xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 36F8-48.XX đi hướng ngược lại, trên xe có 2 người là N.V.L (SN 2010) và N.D.M (SN 2012), cùng ở xã Thiệu Tiến.

Sau cú va chạm, hậu quả, khiến L.T.A và N.V.L tử vong tại chỗ, còn N.D.M và H.Đ.B bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.