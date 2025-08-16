Tai nạn giao thông giữa 2 xe máy trên Quốc lộ 1 qua tỉnh Lâm Đồng, 1 người tử vong, 3 người bị thương nặng





Thông tin ban đầu từ các cơ quan chức năng xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h ngày 15/8 nằm ở đoạn km1679, trên Quốc lộ 1 qua xã Hồng Sơn.

Các cơ quan chức năng đang làm việc tại hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương. Ảnh: DP

Thời điểm này, xe máy mang biển số 79H1-855.16 do N.C.H (SN 1998, ngụ tỉnh Cà Mau) chở theo T.N.L (SN 1998, ngụ tỉnh Khánh Hoà) lưu thông đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy chở 2 người.

Tại hiện trường cho thấy, 2 xe máy vỡ nát nằm giữa đường Quốc lộ 1A. Một người tử vong tại chỗ là N.C.H (SN 1998, ngụ tỉnh Cà Mau) và 3 người còn lại bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Các cơ quan chức năng đang làm việc tại hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương. Ảnh: DP

Ngay sau khi nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ tai nạn. Đồng thời, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn…

